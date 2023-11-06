https://sputnikarabic.ae/20231106/قيادي-سوداني-يكشف-لـسبوتنيك-خفايا-قرار-البرهان-بإعفاء-عضو-مجلس-السيادة-الهادي-إدريس-وآخرين-1082878890.html

قيادي سوداني يكشف لـ"سبوتنيك" خفايا قرار البرهان بإعفاء عضو مجلس السيادة الهادي إدريس وآخرين

قيادي سوداني يكشف لـ"سبوتنيك" خفايا قرار البرهان بإعفاء عضو مجلس السيادة الهادي إدريس وآخرين

أكد القيادي في مبادرة الوفاق الوطني "نداء السودان"، ربيع عبد العاطي، أن إعفاء عضو مجلس السيادة الهادي إدريس، جاء لمواقفه المتماهية مع فادة الدعم السريع، ولن... 06.11.2023, سبوتنيك عربي

2023-11-06T17:46+0000

2023-11-06T17:46+0000

2023-11-06T17:46+0000

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وقال عبد العاطي في اتصال مع "سبوتنيك"، اليوم الاثنين، أن الفريق عبد الفتاح البرهان اتخذ قرار إقالة الهادي إدريس من منصبه كعضو في مجلس السيادة، نظرا لتماهي موقفه مع مليشيا الدعم المتمردة، وكانت تلك الخطوة ضمن المطالبات الجماهيرية باستبعاده ، بل واعتبار أي جهة أو شخصية لا تعلن موقفها مع الجيش يتم تصنيفها عدوا للشعب والقوات المسلحة".وأضاف القيادي السوداني، أن "تلك الإجراءات التي اتخذها البرهان سوف يكون تأثيرها في اتجاه دحر التمرد ومعاونيه واعتبارهم مجرمين، مما سيلقي بظلاله على الرأي العام تأييدا واصطفافا بجانب الشعب وقواته المسلحة".وأشار عبد العاطي، إلى أن "إعفاء الهادي إدريس له ما بعده، ووفقا للمعلومات المتوفرة لدينا فإن هناك إعفاءات كثيرة جدا سوف تطال بعض المناطق التنفيذية المكلفة، نظرا لأن هناك بعض الشخصيات قد تم تعيينها في وقت سابق وهي لا تخفي انحيازها أو تعاطفها مع الدعم السريع. وبالتالي نحن نتوقع أن تكون هناك إجراءات كثيرة جدا في اتجاه دعم الرأي العام والوقوف مع الشعب والوقوف مع القوات المسلحة".ولفت القيادي السوداني، إلى أن القرارات الأخيرة والإعفاءات للشخصيات والقيادات ذات الولاءات المتعددة سيكون لها دور فعال في إحداث دفعة قوية لقواتنا المسلحة، لأن المواقف الرمادية لم تعد تجدي، وأن الشعب له رأي واضح جدا في أنه يجب دحر التمرد تماما، وأن يوضع عليه دون التفات إلى أي أشخاص، بل إن أولئك الأشخاص سواء كانوا يتسلمون مواقع تنفيذية أو سيادية أو غير ذلك تم تصنيفهم كأنهم الميليشيا المتمردة سواء بسواء، الأمر الذي جعلهم في خندق واحد مع المتمردين وسوف تطالهم أي عقوبات تفرض على الدعم السريع سواء كان ذلك في الداخل أو الخارج".وأصدر قائد الجيش السوداني، عبد الفتاح البرهان،الجمعة الماضية، قرارا بإعفاء الهادي إدريس، من ‏عضوية مجلس السيادة الانتقالي‎.‎وذكر القرار أن "البرهان أصدر مرسوما سياديا نص على إعفاء رئيس حركة تحرير السودان، الهادي إدريس، من عضوية مجلس السيادة الانتقالي، وعلى أطراف اتفاق جوبا ترشيح بديل عنه"، وفقا لصحيفة "سودان تريبيون".ويشارك الهادي إدريس، في المجلس السيادي مع عضوين آخرين، هما مالك عقار، والطاهر حجر، وفقا لاتفاق "جوبا للسلام"، الذي تم توقيعه بين الحكومة السودانية وحركات الكفاح المسلح، في شهر أكتوبر/ تشرين الأول 2020، وتم تعيينهم، في الرابع من فبراير/ شباط 2021، كأعضاء في مجلس السيادة، إلى جانب القادة العسكريين الخمس.وعبّر عضو مجلس السيادة الانتقالي في السودان، الهادي إدريس، عن رفضه قرار قائد الجيش السوداني، ‏عبد الفتاح البرهان، بإقالته وشطب عضويته من المجلس.‏وأكد إدريس في بيان له، أنه لا يعترف بقرار الإعفاء الصادر ضده، لاعتباره البرهان فاقدا للشرعية الدستورية، وفقا لصحيفة "سودان تريبيون".وأضاف أنه "غير معني بأي من القرارات، التي صدرت ممن لا يملك الحق الدستوري في إصدارها، وسنواصل جهودنا لوقف الحرب مع القوى، التي تؤمن بالديمقراطية ووحدة واستقرار السودان".وتابع إدريس، الذي وصف رئيس مجلس السيادة الانتقالي، عبد الفتاح البرهان، في بيانه بـ"زعيم الانقلاب ومشعل الحرب"، أن "المرسوم غير المسبب بإعفائه من منصب عضو مجلس السيادة الانتقالي، صادر ممن لا يملك سلطة ولا مشروعي لإصداره"، موضحًا أن "المادة 11، البند 2 من الوثيقة الدستورية، تنص على أن "يُشكل مجلس السيادة من 14 عضوا 5 أعضاء مدنيين تختارهم قوى الحرية والتغيير، و5 أعضاء يختارهم المكون العسكري، وعضو مدني يتم اختياره بالتوافق بين المكون العسكري وقوى الحرية والتغيير، و3 أعضاء تختارهم أطراف العملية السلمية الموقعة علي اتفاق جوبا لسلام السودان، ويجوز للجهات التي قامت بالاختيار حق تعيين واستبدال ممثليهم".وتشهد العاصمة السودانية الخرطوم والمدن المجاورة لها قتالا عنيفا بين القوات المسلحة وبين قوات الدعم السريع منذ منتصف نيسان/ أبريل الماضي، إثر خلافات سياسية وأمنية، تسببت في نزوح أكثر من خمسة ملايين سوداني داخل وخارج البلاد، بالإضافة إلى مقتل أكثر من 5 آلاف من المدنيين ما تطلب تدخل منظمات إنسانية محلية ودولية لمساعدة المتضررين.

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أخبار السودان اليوم, المجلس السيادي في السودان, الجيش السوداني, قوات الدعم السريع السودانية, حصري, الأخبار, أخبار العالم الآن, العالم العربي