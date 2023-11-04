عربي
تغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. إسرائيل تقصف المستشفيات والمدارس.. صور وفيديو
https://sputnikarabic.ae/20231104/تقدم-تعقد-أول-اجتماعاتها-لبناء-جبهة-مدنية-ديمقراطية-أوسع-لإنهاء-الصراع-في-السودان-1082795575.html
"تقدم" تعقد أول اجتماعاتها لبناء جبهة مدنية ديمقراطية أوسع لإنهاء الصراع في السودان
"تقدم" تعقد أول اجتماعاتها لبناء جبهة مدنية ديمقراطية أوسع لإنهاء الصراع في السودان
عقدت الهيئة القيادية التحضيرية لتنسيقية القوى الديمقراطية المدنية "تقدم"، أول اجتماعاتها الرسمية بعد انعقاد الاجتماع التحضيري في أديس أبابا في الفترة من 23 إلى... 04.11.2023, سبوتنيك عربي
2023-11-04T06:56+0000
2023-11-04T06:56+0000
العالم العربي
أخبار السودان اليوم
المجلس السيادي في السودان
قوات الدعم السريع السودانية
الأخبار
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/07/0d/1079016529_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_1cacf96881bdb90526e115a33f911a28.jpg
ونقل موقع "أخبار السودان" بيانا عن الهيئة أكدت فيه أهمية البناء على النجاح الذي تحقق في الاجتماع التحضيري وأهمية مواصلة العمل بنفس الروح من أجل بناء جبهة مدنية ديمقراطية أوسع تلعب دورًا في إنهاء النزاع وإعادة تأسيس الدولة في السودان.وأشار البيان إلى أن الاجتماع تناول مسألة تشكيل هيئات تنسيقية أخرى، بما في ذلك المكتب التنفيذي التنسيقي، وكيفية إدارة العمل الداخلي والتواصل مع القوى المدنية الديمقراطية التي لم تشارك في الاجتماع التحضيري.كما تم التأكيد على أهمية التخطيط الجيد لعقد المؤتمر التأسيسي في التوقيت المتفق عليه في الاجتماع التحضيري، وشدد البيان على "ضرورة مضاعفة الجهود من أجل وقف الحرب والتعامل مع الأزمة الإنسانية العاجلة في السودان".في السياق ذاته، التقى الوفد الوطني لدعم التحول المدني الديمقراطي ووقف الحرب، بالممثلين عن الجهة الأخرى، وأوضح بيان صادر عن الوفد أن اللقاء جاء في إطار استراتيجية الآلية للتواصل مع مختلف فئات المجتمع السوداني بهدف تعزيز الوحدة الوطنية وإيقاف النزاع واستعادة السلام والمسار الديمقراطي.وأشار البيان إلى أن الوفد أكد أهمية الدور الذي تلعبه الطرق الصوفية في الحفاظ على تماسك المجتمع السوداني وتعزيز اللحمة الوطنية، ومساهمتها في تعزيز الوطنية القائمة على القيم الصوفية النبيلة. يتطلب هذا الجهد مواجهة التحديات الحالية، بما في ذلك النزاعات والتهديدات التي تؤثر على الوحدة الوطنية والأمن الوطني.وتعتزم اللجنة القيام بمزيد من اللقاءات مع الأطياف الصوفية الأخرى ومختلف مكونات المجتمع السوداني، بما في ذلك القوى السياسية والمهنية والنقابية، بهدف تعزيز جهود وقف النزاع واستعادة السلام والأمن والاستقرار في البلاد.وتشهد العاصمة الخرطوم والمدن المجاورة لها قتالا عنيفا بين القوات المسلحة وبين قوات الدعم السريع منذ منتصف نيسان/ أبريل الماضي، إثر خلافات سياسية وأمنية، تسببت في نزوح أكثر من خمسة ملايين سوداني داخل وخارج البلاد، بالإضافة إلى مقتل أكثر من 5 آلاف من المدنيين ما تطلب تدخل منظمات إنسانية محلية ودولية لمساعدة المتضررين.
https://sputnikarabic.ae/20231026/قوات-الدعم-السريع-تعلن-سيطرتها-على-مدينة-نيالا-ثاني-أكبر-مدن-السودان-فيديو-1082494709.html
https://sputnikarabic.ae/20231027/إيقاد-تشارك-في-تسهيل-محادثات-جدة-بشأن-وقف-إطلاق-النار-الإنساني-في-السودان-1082538445.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/07/0d/1079016529_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_e4dd84f1a0e57b2d1edf691268081410.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
العالم العربي, أخبار السودان اليوم, المجلس السيادي في السودان, قوات الدعم السريع السودانية, الأخبار
العالم العربي, أخبار السودان اليوم, المجلس السيادي في السودان, قوات الدعم السريع السودانية, الأخبار

"تقدم" تعقد أول اجتماعاتها لبناء جبهة مدنية ديمقراطية أوسع لإنهاء الصراع في السودان

06:56 GMT 04.11.2023
© AFP 2023 / -الصراع في السودان - مدينة الخرطوم
الصراع في السودان - مدينة الخرطوم - سبوتنيك عربي, 1920, 04.11.2023
© AFP 2023 / -
تابعنا عبرTelegramNabd
عقدت الهيئة القيادية التحضيرية لتنسيقية القوى الديمقراطية المدنية "تقدم"، أول اجتماعاتها الرسمية بعد انعقاد الاجتماع التحضيري في أديس أبابا في الفترة من 23 إلى 26 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 برئاسة عبد الله حمدوك.
ونقل موقع "أخبار السودان" بيانا عن الهيئة أكدت فيه أهمية البناء على النجاح الذي تحقق في الاجتماع التحضيري وأهمية مواصلة العمل بنفس الروح من أجل بناء جبهة مدنية ديمقراطية أوسع تلعب دورًا في إنهاء النزاع وإعادة تأسيس الدولة في السودان.
وأشار البيان إلى أن الاجتماع تناول مسألة تشكيل هيئات تنسيقية أخرى، بما في ذلك المكتب التنفيذي التنسيقي، وكيفية إدارة العمل الداخلي والتواصل مع القوى المدنية الديمقراطية التي لم تشارك في الاجتماع التحضيري.
قوات الدعم السريع في السودان - سبوتنيك عربي, 1920, 26.10.2023
قوات الدعم السريع تعلن سيطرتها على مدينة نيالا ثاني أكبر مدن السودان... فيديو
26 أكتوبر, 17:36 GMT
كما تم التأكيد على أهمية التخطيط الجيد لعقد المؤتمر التأسيسي في التوقيت المتفق عليه في الاجتماع التحضيري، وشدد البيان على "ضرورة مضاعفة الجهود من أجل وقف الحرب والتعامل مع الأزمة الإنسانية العاجلة في السودان".
في السياق ذاته، التقى الوفد الوطني لدعم التحول المدني الديمقراطي ووقف الحرب، بالممثلين عن الجهة الأخرى، وأوضح بيان صادر عن الوفد أن اللقاء جاء في إطار استراتيجية الآلية للتواصل مع مختلف فئات المجتمع السوداني بهدف تعزيز الوحدة الوطنية وإيقاف النزاع واستعادة السلام والمسار الديمقراطي.
وأشار البيان إلى أن الوفد أكد أهمية الدور الذي تلعبه الطرق الصوفية في الحفاظ على تماسك المجتمع السوداني وتعزيز اللحمة الوطنية، ومساهمتها في تعزيز الوطنية القائمة على القيم الصوفية النبيلة. يتطلب هذا الجهد مواجهة التحديات الحالية، بما في ذلك النزاعات والتهديدات التي تؤثر على الوحدة الوطنية والأمن الوطني.
جنود الجيش السوداني الموالون لقائد الجيش عبد الفتاح البرهان يشغلون موقعًا في مدينة بورتسودان المطلة على البحر الأحمر ، في 20 أبريل 2023. - سبوتنيك عربي, 1920, 27.10.2023
‏"إيقاد" تشارك في تسهيل محادثات جدة بشأن وقف إطلاق النار الإنساني في السودان
27 أكتوبر, 17:15 GMT
وتعتزم اللجنة القيام بمزيد من اللقاءات مع الأطياف الصوفية الأخرى ومختلف مكونات المجتمع السوداني، بما في ذلك القوى السياسية والمهنية والنقابية، بهدف تعزيز جهود وقف النزاع واستعادة السلام والأمن والاستقرار في البلاد.
وتشهد العاصمة الخرطوم والمدن المجاورة لها قتالا عنيفا بين القوات المسلحة وبين قوات الدعم السريع منذ منتصف نيسان/ أبريل الماضي، إثر خلافات سياسية وأمنية، تسببت في نزوح أكثر من خمسة ملايين سوداني داخل وخارج البلاد، بالإضافة إلى مقتل أكثر من 5 آلاف من المدنيين ما تطلب تدخل منظمات إنسانية محلية ودولية لمساعدة المتضررين.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. إسرائيل تقصف المستشفيات والمدارس.. صور وفيديو06:41 GMTПодрыв боеприпаса, сбрасываемого с БПЛА, в школе аэроразведки Ахмат - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة04:40 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала