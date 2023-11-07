https://sputnikarabic.ae/20231107/البنتاغون-ارتفاع-عدد-الهجمات-على-القوات-الأمريكية-في-العراق-وسوريا-إلى-38-1082895621.html
البنتاغون: ارتفاع عدد الهجمات على القوات الأمريكية في العراق وسوريا إلى 38
البنتاغون: ارتفاع عدد الهجمات على القوات الأمريكية في العراق وسوريا إلى 38
أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية عن ارتفاع عدد الهجمات ضد القوات الأمريكية المتمركزة في العراق وسوريا. 07.11.2023, سبوتنيك عربي
2023-11-07T09:42+0000
2023-11-07T09:42+0000
2023-11-07T09:42+0000
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وأفاد السكرتير الصحفي للبنتاغون، الجنرال بتريك رايدر، في مؤتمر صحفي، أمس الاثنين، بأن عدد الهجمات وصل إلى 38 خلال الأيام القليلة الماضية.ومنذ أواخر أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، عندما نفذت أمريكا سلسلة من الضربات "للدفاع عن النفس" في سوريا، شهدت قواعدها زيادة كبيرة في الهجمات.وأضاف رايدر أن عدد جرحى القوات الأمريكية جراء هذه الهجمات في العراق وسوريا ارتفع إلى 45 في المجمل.ولفت إلى أن "الإصابات عبارة عن مزيج من الإصابات الطفيفة وإصابات الدماغ المؤلمة".وأوضح المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية، أن نشر غواصة من طراز "أوهايو" في الشرق الأوسط، يهدف إلى زيادة دعم جهود الردع الأمريكية في المنطقة.يشار إلى أن أمريكا أرسلت إلى الشرق الأوسط، في وقت سابق، العديد من السفن الحربية بما فيها حاملتا الطائرات "جيرالد فورد" و"دوايت إيزنهاور" على خلفية الحرب بين إسرائيل و"حماس" في قطاع غزة.
https://sputnikarabic.ae/20231106/فصائل-عراقية-تعلن-استهداف-4-قواعد-أمريكية-في-العراق-وسوريا-1082880607.html
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العراق, أخبار سوريا اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, أخبار العالم الآن, العالم العربي
العراق, أخبار سوريا اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, أخبار العالم الآن, العالم العربي
البنتاغون: ارتفاع عدد الهجمات على القوات الأمريكية في العراق وسوريا إلى 38
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أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية عن ارتفاع عدد الهجمات ضد القوات الأمريكية المتمركزة في العراق وسوريا.
وأفاد السكرتير الصحفي للبنتاغون، الجنرال بتريك رايدر، في مؤتمر صحفي
، أمس الاثنين، بأن عدد الهجمات وصل إلى 38 خلال الأيام القليلة الماضية.
ومنذ أواخر أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، عندما نفذت أمريكا سلسلة من الضربات "للدفاع عن النفس" في سوريا، شهدت قواعدها زيادة كبيرة في الهجمات.
وأشار رايدر للصحفيين إلى أنه "منذ 17 أكتوبر بالتوقيت الشرقي، شهدنا 20 هجوما في العراق، و18 في سوريا، بإجمالي 38، منها هجمات مضايقة بطائرات من دون طيار، وصواريخ".
وأضاف رايدر أن عدد جرحى القوات الأمريكية جراء هذه الهجمات في العراق وسوريا ارتفع إلى 45 في المجمل.
ولفت إلى أن "الإصابات عبارة عن مزيج من الإصابات الطفيفة وإصابات الدماغ المؤلمة".
وأوضح المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية، أن نشر غواصة من طراز "أوهايو" في الشرق الأوسط
، يهدف إلى زيادة دعم جهود الردع الأمريكية في المنطقة.
يشار إلى أن أمريكا أرسلت إلى الشرق الأوسط، في وقت سابق، العديد من السفن الحربية بما فيها حاملتا الطائرات "جيرالد فورد" و"دوايت إيزنهاور" على خلفية الحرب بين إسرائيل و"حماس" في قطاع غزة.