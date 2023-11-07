https://sputnikarabic.ae/20231107/البنتاغون-ارتفاع-عدد-الهجمات-على-القوات-الأمريكية-في-العراق-وسوريا-إلى-38-1082895621.html

البنتاغون: ارتفاع عدد الهجمات على القوات الأمريكية في العراق وسوريا إلى 38

البنتاغون: ارتفاع عدد الهجمات على القوات الأمريكية في العراق وسوريا إلى 38

أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية عن ارتفاع عدد الهجمات ضد القوات الأمريكية المتمركزة في العراق ‏وسوريا.‏ 07.11.2023, سبوتنيك عربي

2023-11-07T09:42+0000

2023-11-07T09:42+0000

2023-11-07T09:42+0000

العراق

أخبار سوريا اليوم

الولايات المتحدة الأمريكية

العالم

أخبار العالم الآن

العالم العربي

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/09/05/1080743116_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_a70d46b35ae6a18cf102cd2dbdab7163.jpg

وأفاد السكرتير الصحفي للبنتاغون، الجنرال بتريك رايدر، في مؤتمر صحفي، أمس الاثنين، بأن عدد الهجمات وصل إلى 38 خلال الأيام القليلة الماضية.ومنذ أواخر أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، عندما نفذت أمريكا سلسلة من الضربات "للدفاع عن النفس" في سوريا، شهدت قواعدها زيادة كبيرة في الهجمات.وأضاف رايدر أن عدد جرحى القوات الأمريكية جراء هذه الهجمات في العراق وسوريا ارتفع إلى 45 في المجمل.ولفت إلى أن "الإصابات عبارة عن مزيج من الإصابات الطفيفة وإصابات الدماغ المؤلمة".وأوضح المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية، أن نشر غواصة من طراز "أوهايو" في الشرق الأوسط، يهدف إلى زيادة دعم جهود الردع الأمريكية في المنطقة.يشار إلى أن أمريكا أرسلت إلى الشرق الأوسط، في وقت سابق، العديد من السفن الحربية بما فيها حاملتا الطائرات "جيرالد فورد" و"دوايت إيزنهاور" على خلفية الحرب بين إسرائيل و"حماس" في قطاع غزة.

https://sputnikarabic.ae/20231106/فصائل-عراقية-تعلن-استهداف-4-قواعد-أمريكية-في-العراق-وسوريا-1082880607.html

العراق

الولايات المتحدة الأمريكية

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

العراق, أخبار سوريا اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, أخبار العالم الآن, العالم العربي