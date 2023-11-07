https://sputnikarabic.ae/20231107/الحكومة-اليمنية-تتهم-جماعة-أنصار-الله-بمحاولة-اغتيال-رئيس-أركان-الجيش-1082925702.html
الحكومة اليمنية تتهم جماعة "أنصار الله" بمحاولة اغتيال رئيس أركان الجيش
الحكومة اليمنية تتهم جماعة "أنصار الله" بمحاولة اغتيال رئيس أركان الجيش
اتهمت الحكومة اليمنية، جماعة "أنصار الله" (الحوثيين) بمحاولة اغتيال رئيس هيئة أركان الجيش اليمني الفريق صغير بن عزيز، عبر استهداف موكبه في محافظة مأرب شمال... 07.11.2023, سبوتنيك عربي
2023-11-07T21:47+0000
2023-11-07T21:47+0000
2023-11-07T21:47+0000
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القاهرة - سبوتنيك. وقال وزير الإعلام والثقافة اليمني معمر الإرياني عبر "إكس" (تويتر سابقا)، اليوم الثلاثاء: "ندين ونستنكر بأشد العبارات محاولة الاغتيال الإرهابية الفاشلة التي نفذتها مليشيا الحوثي التابعة لإيران، واستهدفت الفريق الركن صغير بن عزيز رئيس هيئة الأركان العامة قائد العمليات المشتركة، بتفجير سيارة مفخخة أثناء مرور موكبه على الطريق الدولي لدى عودته إلى مدينة مأرب".واعتبر أن "الاستهداف يؤكد مضي الحوثيين في نهج التصعيد، رغم جهود ودعوات التهدئة التي تبذلها الدول الشقيقة والصديقة".ودعا وزير الإعلام اليمني، المجتمع الدولي والأمم المتحدة والدول دائمة العضوية في مجلس الأمن، والمبعوثين الأممي والأمريكي إلى "إصدار إدانة واضحة وصريحة لهذه الجريمة الإرهابية، وكل أشكال التصعيد الحوثي، والتحرك الحازم لوقف الدعم الذي يقدمه نظام إيران للحوثيين، والعمل بشكل فوري على تصنيفهم منظمة إرهابية"، على حد قوله.وبوقت سابق من اليوم، أفاد مصدر عسكري يمني لوكالة "سبوتنيك" بنجاة رئيس أركان الجيش اليمني الفريق الركن صغير بن عزيز، من محاولة اغتيال بسيارة مفخخة استهدفت موكبه في محافظة مأرب (شمال شرقي اليمن)، بينما أصيب 3 من أفراد حراسته.ويشهد اليمن تهدئة هشة منذ إعلان الأمم المتحدة، عدم توصل الحكومة اليمنية وجماعة "ًأنصار الله" إلى اتفاق لتمديد وتوسيع الهدنة التي استمرت 6 أشهر.ويعاني البلد العربي للعام التاسع توالياً، صراعاً مستمراً على السلطة بين الحكومة المعترف بها دولياً وجماعة "أنصار الله"، انعكست تداعياته على مختلف النواحي، إذ تسبب في أزمة إنسانية تصفها الأمم المتحدة بالأسوأ على مستوى العالم.وتسيطر جماعة "أنصار الله" منذ سبتمبر/ أيلول 2014، على غالبية المحافظات وسط وشمال اليمن، بينها العاصمة صنعاء، فيما أطلق تحالف عربي بقيادة السعودية، في 26 مارس/ أذار 2015، عمليات عسكرية دعماً للجيش اليمني لاستعادة تلك المناطق من قبضة الجماعة.
https://sputnikarabic.ae/20231107/رئيس-أركان-الجيش-اليمني-ينجو-من-محاولة-اغتيال-بسيارة-مفخخة-1082915625.html
https://sputnikarabic.ae/20231013/وزير-يمني-سابق-يكشف-لـسبوتنيك-سبب-طلب-سوريا-من-أنصار-الله-إخلاء-السفارة-1081980540.html
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أخبار العالم الآن, العالم العربي, الحرب على اليمن, أخبار اليمن الأن, السعودية, أنصار الله
أخبار العالم الآن, العالم العربي, الحرب على اليمن, أخبار اليمن الأن, السعودية, أنصار الله
الحكومة اليمنية تتهم جماعة "أنصار الله" بمحاولة اغتيال رئيس أركان الجيش
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اتهمت الحكومة اليمنية، جماعة "أنصار الله" (الحوثيين) بمحاولة اغتيال رئيس هيئة أركان الجيش اليمني الفريق صغير بن عزيز، عبر استهداف موكبه في محافظة مأرب شمال شرقي اليمن.
القاهرة - سبوتنيك
. وقال وزير الإعلام والثقافة اليمني معمر الإرياني عبر "إكس" (تويتر سابقا)، اليوم الثلاثاء: "ندين ونستنكر بأشد العبارات محاولة الاغتيال الإرهابية الفاشلة التي نفذتها مليشيا الحوثي التابعة لإيران، واستهدفت الفريق الركن صغير بن عزيز رئيس هيئة الأركان العامة قائد العمليات المشتركة، بتفجير سيارة مفخخة أثناء مرور موكبه على الطريق الدولي لدى عودته إلى مدينة مأرب".
وأضاف الإرياني: "الاستهداف الخطير جاء بعد حملات تحريض سياسية وإعلامية شنها الحوثيون طالت بن عزيز".
واعتبر أن "الاستهداف يؤكد مضي الحوثيين في نهج التصعيد، رغم جهود ودعوات التهدئة التي تبذلها الدول الشقيقة والصديقة".
ودعا وزير الإعلام اليمني، المجتمع الدولي والأمم المتحدة والدول دائمة العضوية في مجلس الأمن، والمبعوثين الأممي والأمريكي إلى "إصدار إدانة واضحة وصريحة لهذه الجريمة الإرهابية، وكل أشكال التصعيد الحوثي، والتحرك الحازم لوقف الدعم الذي يقدمه نظام إيران للحوثيين، والعمل بشكل فوري على تصنيفهم منظمة إرهابية"، على حد قوله.
وبوقت سابق من اليوم، أفاد مصدر عسكري يمني لوكالة "سبوتنيك" بنجاة رئيس أركان الجيش اليمني
الفريق الركن صغير بن عزيز، من محاولة اغتيال بسيارة مفخخة استهدفت موكبه في محافظة مأرب (شمال شرقي اليمن)، بينما أصيب 3 من أفراد حراسته.
ويشهد اليمن تهدئة هشة منذ إعلان الأمم المتحدة، عدم توصل الحكومة اليمنية وجماعة "ًأنصار الله" إلى اتفاق لتمديد وتوسيع الهدنة التي استمرت 6 أشهر.
ويعاني البلد العربي للعام التاسع توالياً، صراعاً مستمراً على السلطة بين الحكومة المعترف بها دولياً وجماعة "أنصار الله
"، انعكست تداعياته على مختلف النواحي، إذ تسبب في أزمة إنسانية تصفها الأمم المتحدة بالأسوأ على مستوى العالم.
وتسيطر جماعة "أنصار الله" منذ سبتمبر/ أيلول 2014، على غالبية المحافظات وسط وشمال اليمن، بينها العاصمة صنعاء، فيما أطلق تحالف عربي بقيادة السعودية، في 26 مارس/ أذار 2015، عمليات عسكرية دعماً للجيش اليمني لاستعادة تلك المناطق من قبضة الجماعة.