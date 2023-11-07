عربي
لا وقف لإطلاق النار... السعودية تعلن نتائج المفاوضات بين الجيش السوداني والدعم السريع
https://sputnikarabic.ae/20231107/رئيس-أركان-الجيش-اليمني-ينجو-من-محاولة-اغتيال-بسيارة-مفخخة-1082915625.html
رئيس أركان الجيش اليمني ينجو من محاولة اغتيال بسيارة مفخخة
رئيس أركان الجيش اليمني ينجو من محاولة اغتيال بسيارة مفخخة
نجا رئيس هيئة الأركان اليمني، الفريق الركن صغير بن عزيز، اليوم الثلاثاء، من محاولة اغتيال استهدفته في محافظة مأرب التي تضم مقر قيادة الجيش شمال شرقي اليمن. 07.11.2023, سبوتنيك عربي
2023-11-07T16:24+0000
2023-11-07T16:24+0000
أخبار اليمن الأن
الجيش اليمني
العالم العربي
الأخبار
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/101461/11/1014611197_0:97:1032:678_1920x0_80_0_0_e2d527cdf1d7c5fccec288fd15f22356.jpg
القاهرة – سبوتنيك. وأبلغ مصدر عسكري يمني، وكالة "سبوتنيك"، بأن "سيارة مفخخة كانت مركونة في أحد شوارع مدينة مأرب انفجرت بالتزامن مع مرور موكب الفريق بن عزيز، ما أسفر عن إصابة ثلاثة من مرافقيه، فيما نجا من التفجير بأعجوبة".وأضاف أن التفجير استهدف المسؤول العسكري عقب عقده اجتماعاً مع عضو مجلس القيادة اليمني سلطان العرادة في مدينة مأرب.وتعد محاولة الاغتيال هي الثالثة التي يتعرض لها رئيس أركان الجيش اليمني، إذ استهدف قصف بثلاثة صواريخ باليستية منسوبة لجماعة أنصار الله "الحوثيين"، في الثالث من تشرين الأول/أكتوبر 2021، منزله في مدينة مأرب، ما أسفر عن مقتل طفلين وإصابة 20 آخرين.سبقت ذلك في 27 آيار/مايو 2020، محاولة اغتيال بقصف مماثل بصاروخ باليستي طال مكتب الفريق بن عزيز في معسكر "صحن الجن" شرقي مدينة مأرب، أدى إلى مقتل 7 من مرافقيه بينهم نجله. ويشهد اليمن تهدئة هشة منذ إعلان الأمم المتحدة، في الثاني من أكتوبر الماضي، عدم توصل الحكومة اليمنية وجماعة "ًأنصار الله" إلى اتفاق لتمديد وتوسيع الهدنة التي استمرت 6 أشهر.ويعاني البلد العربي للعام التاسع توالياً، صراعاً مستمراً على السلطة بين الحكومة المعترف بها دولياً وجماعة أنصار الله، انعكست تداعياته على مختلف النواحي، إذ تسبب في أزمة إنسانية تصفها الأمم المتحدة بالأسوأ على مستوى العالم. وتسيطر جماعة أنصار الله، منذ أيلول/سبتمبر 2014، على غالبية المحافظات بوسط وشمالي اليمن، بينها العاصمة صنعاء، فيما أطلق تحالف عربي بقيادة السعودية، في 26 آذار/مارس 2015، عمليات عسكرية دعماً للجيش اليمني لاستعادة تلك المناطق من قبضة الجماعة.وأودت الحرب الدائرة في اليمن، بحياة الآلاف، كما ألحقت بالاقتصاد اليمني خسائر تراكمية تقدر بـ 126 مليار دولار، في حين بات 80 بالمئة من الشعب اليمني بحاجة إلى مساعدات إنسانية. حسب الأمم المتحدة.
https://sputnikarabic.ae/20230930/اليمن-قتيل-و8-جرحى-من-الجيش-إثر-هجوم-منسوب-لـ-أنصار-الله-على-حفل-عسكري-في-صعدة-1081550228.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/101461/11/1014611197_0:0:1032:774_1920x0_80_0_0_a06fe0a81811eb81483a69040b566f8c.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
أخبار اليمن الأن, الجيش اليمني, العالم العربي, الأخبار
أخبار اليمن الأن, الجيش اليمني, العالم العربي, الأخبار

رئيس أركان الجيش اليمني ينجو من محاولة اغتيال بسيارة مفخخة

16:24 GMT 07.11.2023
© Sputnik . Stringerقصف العاصمة اليمنية صنعاء
قصف العاصمة اليمنية صنعاء - سبوتنيك عربي, 1920, 07.11.2023
© Sputnik . Stringer
تابعنا عبرTelegramNabd
نجا رئيس هيئة الأركان اليمني، الفريق الركن صغير بن عزيز، اليوم الثلاثاء، من محاولة اغتيال استهدفته في محافظة مأرب التي تضم مقر قيادة الجيش شمال شرقي اليمن.
القاهرة – سبوتنيك. وأبلغ مصدر عسكري يمني، وكالة "سبوتنيك"، بأن "سيارة مفخخة كانت مركونة في أحد شوارع مدينة مأرب انفجرت بالتزامن مع مرور موكب الفريق بن عزيز، ما أسفر عن إصابة ثلاثة من مرافقيه، فيما نجا من التفجير بأعجوبة".
وأضاف أن التفجير استهدف المسؤول العسكري عقب عقده اجتماعاً مع عضو مجلس القيادة اليمني سلطان العرادة في مدينة مأرب.
وتعد محاولة الاغتيال هي الثالثة التي يتعرض لها رئيس أركان الجيش اليمني، إذ استهدف قصف بثلاثة صواريخ باليستية منسوبة لجماعة أنصار الله "الحوثيين"، في الثالث من تشرين الأول/أكتوبر 2021، منزله في مدينة مأرب، ما أسفر عن مقتل طفلين وإصابة 20 آخرين.
سبقت ذلك في 27 آيار/مايو 2020، محاولة اغتيال بقصف مماثل بصاروخ باليستي طال مكتب الفريق بن عزيز في معسكر "صحن الجن" شرقي مدينة مأرب، أدى إلى مقتل 7 من مرافقيه بينهم نجله.
الجيش اليمني في الحكومة المعترف بها دوليا غربي مأرب - سبوتنيك عربي, 1920, 30.09.2023
اليمن.. قتيل و8 جرحى من الجيش إثر هجوم منسوب لـ "أنصار الله" على حفل عسكري في صعدة
30 سبتمبر, 22:00 GMT
ويشهد اليمن تهدئة هشة منذ إعلان الأمم المتحدة، في الثاني من أكتوبر الماضي، عدم توصل الحكومة اليمنية وجماعة "ًأنصار الله" إلى اتفاق لتمديد وتوسيع الهدنة التي استمرت 6 أشهر.
ويعاني البلد العربي للعام التاسع توالياً، صراعاً مستمراً على السلطة بين الحكومة المعترف بها دولياً وجماعة أنصار الله، انعكست تداعياته على مختلف النواحي، إذ تسبب في أزمة إنسانية تصفها الأمم المتحدة بالأسوأ على مستوى العالم.
وتسيطر جماعة أنصار الله، منذ أيلول/سبتمبر 2014، على غالبية المحافظات بوسط وشمالي اليمن، بينها العاصمة صنعاء، فيما أطلق تحالف عربي بقيادة السعودية، في 26 آذار/مارس 2015، عمليات عسكرية دعماً للجيش اليمني لاستعادة تلك المناطق من قبضة الجماعة.
وأودت الحرب الدائرة في اليمن، بحياة الآلاف، كما ألحقت بالاقتصاد اليمني خسائر تراكمية تقدر بـ 126 مليار دولار، في حين بات 80 بالمئة من الشعب اليمني بحاجة إلى مساعدات إنسانية. حسب الأمم المتحدة.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Наземная операция внутри сектора Газа, Палестина - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. إسرائيل تواصل قصف غزة.. صور وفيديو 14:24 GMTТанк Т-90М Прорыв подразделений ЦВО ВС РФ возвращается к месту базирования - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة05:11 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала