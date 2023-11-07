https://sputnikarabic.ae/20231107/بوتين-الشركة-بين-روسيا-وكازاخستان-تتسم-بطابع-مميز-وتقوم-على-مبادئ-الاحترام-المتبادل-1082925570.html
بوتين: الشراكة بين روسيا وكازاخستان تتسم بطابع مميز وتقوم على مبادئ الاحترام المتبادل
بوتين: الشراكة بين روسيا وكازاخستان تتسم بطابع مميز وتقوم على مبادئ الاحترام المتبادل
قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إن الشراكة بين روسيا وكازاخستان تتسم بطابع مميز وتقوم على مبادئ الاحترام المتبادل وعدم التدخل في الشؤون الداخلية. 07.11.2023, سبوتنيك عربي
2023-11-07T21:21+0000
2023-11-07T21:21+0000
2023-11-07T21:34+0000
روسيا
كازاخستان
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جاء ذلك في مقابلة للرئيس الروسي مع صحيفة "كازاخستانسكايا برافدا" نُشر نصها على موقع الكرملين الإلكتروني.وأضاف بوتين أن هناك مجموعة متنوعة من آليات الاتصال بين روسيا وكازاخستان، وتأتي في مقدمتها الاتصالات بين الإدارات الرئاسية، ووزارة الخارجية، ووكالات إنفاذ القانون والعدالة، والبرلمانات.وأشار إلى أن شركات الطاقة في روسيا وكازاخستان تخطط لزيادة التعاون متبادل المنفعة.وأوضح بوتين أن "الشركات الروسية الرائدة مثل غازبروم ، روسنفط، لوك أويل ، تاتنفط، يعملون مع شركاء من كازاخستان، في مجالات تطوير الحقول، وبناء مشاريع مشتركة لمعالجة موارد الطاقة وتخطط لزيادة التعاون بينهم".
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MIA „Rosiya Segodnya“
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MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, كازاخستان
بوتين: الشراكة بين روسيا وكازاخستان تتسم بطابع مميز وتقوم على مبادئ الاحترام المتبادل
21:21 GMT 07.11.2023 (تم التحديث: 21:34 GMT 07.11.2023) تابعنا عبر
يتبع
قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إن الشراكة بين روسيا وكازاخستان تتسم بطابع مميز وتقوم على مبادئ الاحترام المتبادل وعدم التدخل في الشؤون الداخلية.
جاء ذلك في مقابلة للرئيس الروسي مع صحيفة "كازاخستانسكايا برافدا" نُشر نصها على موقع الكرملين الإلكتروني.
وأضاف بوتين أن هناك مجموعة متنوعة من آليات الاتصال بين روسيا وكازاخستان، وتأتي في مقدمتها الاتصالات بين الإدارات الرئاسية، ووزارة الخارجية، ووكالات إنفاذ القانون والعدالة، والبرلمانات.
وأشار إلى أن شركات الطاقة في روسيا وكازاخستان تخطط لزيادة التعاون متبادل المنفعة.
وأوضح بوتين أن "الشركات الروسية الرائدة مثل غازبروم ، روسنفط، لوك أويل ، تاتنفط، يعملون مع شركاء من كازاخستان، في مجالات تطوير الحقول، وبناء مشاريع مشتركة لمعالجة موارد الطاقة وتخطط لزيادة التعاون بينهم".