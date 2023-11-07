https://sputnikarabic.ae/20231107/بوتين-روسيا-مستعدة-لبناء-محطة-للطاقة-النووية-في-كازاخستان-1082926385.html
بوتين: روسيا مستعدة لبناء محطة للطاقة النووية في كازاخستان
بوتين: روسيا مستعدة لبناء محطة للطاقة النووية في كازاخستان
قال الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أمس الثلاثاء، إن موسكو جاهزة لبناء محطة طاقة نووية باستخدام أحدث التقنيات في كازاخستان. 07.11.2023, سبوتنيك عربي
2023-11-07T22:49+0000
2023-11-07T22:49+0000
2023-11-07T22:49+0000
فلاديمير بوتين
روسيا
سلاح روسيا
أخبار روسيا اليوم
كازاخستان
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وقال بوتين في مقابلة أجراها مع صحيفة "كازاخستانسكايا برافدا" ونُشرت على موقع الكرملين: "كما هو معروف، يُفكر قادة جمهورية كازاخستان في مسألة بناء محطة طاقة نووية على أراضيها".وأضاف: "إذا تم اتخاذ قرار بتنفيذ هذا المشروع، فإن "روساتوم" مستعدة لتطوير المشروع المناسب باستخدام أحدث التكنولوجيات، مع احترام أعلى معايير البيئة ومعايير السلامة. وسيعزز هذا إمدادات الطاقة لاقتصاد كازاخستان ويمنح دفعة قوية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية في البلاد".وأعلن الكرملين، الثلاثاء، أن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، سيقوم بزيارة رسمية إلى كازاخستان يوم 9 تشرين الثاني/نوفمبر الجاري، لمناقشة القضايا الرئيسية للعلاقات الروسية الكازاخستانية مع الرئيس الكازاخستاني قاسم جومارت توكاييف.وحسب بيان الكرملين، سيناقش الزعيمان القضايا الرئيسية لمواصلة تطوير الشراكة الاستراتيجية الروسية الكازاخستانية وعلاقات التحالف، وآفاق التفاعل في إطار رابطات التكامل في الفضاء الأورآسي، فضلاً عن القضايا الإقليمية والدولية الراهنة.
https://sputnikarabic.ae/20231107/بوتين-الشركة-بين-روسيا-وكازاخستان-تتسم-بطابع-مميز-وتقوم-على-مبادئ-الاحترام-المتبادل-1082925570.html
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
فلاديمير بوتين, روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم, كازاخستان
فلاديمير بوتين, روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم, كازاخستان
بوتين: روسيا مستعدة لبناء محطة للطاقة النووية في كازاخستان
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قال الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أمس الثلاثاء، إن موسكو جاهزة لبناء محطة طاقة نووية باستخدام أحدث التقنيات في كازاخستان.
وقال بوتين في مقابلة أجراها مع صحيفة "كازاخستانسكايا برافدا" ونُشرت على موقع الكرملين: "كما هو معروف، يُفكر قادة جمهورية كازاخستان في مسألة بناء محطة طاقة نووية على أراضيها".
وأضاف: "إذا تم اتخاذ قرار بتنفيذ هذا المشروع، فإن "روساتوم" مستعدة لتطوير المشروع المناسب
باستخدام أحدث التكنولوجيات، مع احترام أعلى معايير البيئة ومعايير السلامة. وسيعزز هذا إمدادات الطاقة لاقتصاد كازاخستان ويمنح دفعة قوية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية في البلاد".
وأعلن الكرملين، الثلاثاء، أن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، سيقوم بزيارة رسمية إلى كازاخستان
يوم 9 تشرين الثاني/نوفمبر الجاري، لمناقشة القضايا الرئيسية للعلاقات الروسية الكازاخستانية مع الرئيس الكازاخستاني قاسم جومارت توكاييف.
وحسب بيان الكرملين، سيناقش الزعيمان القضايا الرئيسية لمواصلة تطوير الشراكة الاستراتيجية الروسية الكازاخستانية وعلاقات التحالف، وآفاق التفاعل في إطار رابطات التكامل في الفضاء الأورآسي، فضلاً عن القضايا الإقليمية والدولية الراهنة.