https://sputnikarabic.ae/20231107/شويغو-يجري-محادثات-مع-وزير-دفاع-بوركينا-فاسو-1082913266.html
شويغو يجري محادثات مع وزير دفاع بوركينا فاسو
شويغو يجري محادثات مع وزير دفاع بوركينا فاسو
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، أن وزير الدفاع، سيرغي شويغو، أجرى مباحثات مع نظيره من بوركينا فاسو، قسوم كوليبالي. 07.11.2023, سبوتنيك عربي
2023-11-07T15:38+0000
2023-11-07T15:38+0000
2023-11-07T15:54+0000
روسيا
بوركينا فاسو
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/09/14/1081228345_0:0:2594:1460_1920x0_80_0_0_1dba7f7788903c0b3f7e24df2e440dd3.jpg
وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية، نقلا عن شويغو: "أشكركم على قدومكم السريع إلى روسيا لتشكيل وفد مشترك بين وفدي وزارتينا واستعدادكم للعمل على تعزيز تعاوننا في قطاعي الدفاع والاقتصاد".وأشار شويغو إلى أن "العلاقات الروسية البوركينية تقوم فقط على مبادئ الاحترام المتبادل ومراعاة مصالح بعضنا بعضا، واكتسبت العلاقات ديناميكيات إيجابية في السنوات الأخيرة".بدوره قدم كوليبالي الشكر لشويغو على اللقاء، مضيفا: "أود أيضا أن أنقل تحيات رئيس دولتنا. إنه لشرف عظيم لنا، ونحن نقدر شراكتنا. المفاوضات التي نجريها حاليا هي مرحلة عملية حقيقية".
https://sputnikarabic.ae/20231102/الخارجية-الروسية-نشعر-بقلق-إزاء-احتمال-توسيع-شبكة-المختبرات-البيولوجية-الأمريكية-في-أفريقيا-1082718094.html
بوركينا فاسو
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/09/14/1081228345_0:0:2470:1852_1920x0_80_0_0_683079165cfffb097894a56a58b927ba.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, بوركينا فاسو
شويغو يجري محادثات مع وزير دفاع بوركينا فاسو
15:38 GMT 07.11.2023 (تم التحديث: 15:54 GMT 07.11.2023) تابعنا عبر
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، أن وزير الدفاع، سيرغي شويغو، أجرى مباحثات مع نظيره من بوركينا فاسو، قسوم كوليبالي.
وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية، نقلا عن شويغو: "أشكركم على قدومكم السريع إلى روسيا لتشكيل وفد مشترك بين وفدي وزارتينا واستعدادكم للعمل على تعزيز تعاوننا في قطاعي الدفاع والاقتصاد".
وتابع البيان أنه "تم خلال اللقاء بحث مسائل التعاون العسكري الثنائي، واتفق الوزيران على تعزيز وبناء العلاقات الثنائية في مجال الدفاع".
وأشار شويغو إلى أن "العلاقات الروسية البوركينية تقوم فقط على مبادئ الاحترام المتبادل ومراعاة مصالح بعضنا بعضا، واكتسبت العلاقات ديناميكيات إيجابية في السنوات الأخيرة".
بدوره قدم كوليبالي الشكر لشويغو على اللقاء، مضيفا: "أود أيضا أن أنقل تحيات رئيس دولتنا. إنه لشرف عظيم لنا، ونحن نقدر شراكتنا. المفاوضات التي نجريها حاليا هي مرحلة عملية حقيقية".