https://sputnikarabic.ae/20231107/غوتيريش-يحذر-من-زيادة-التعصب-ضد-المسلمين-1082925326.html
غوتيريش يحذر من زيادة "التعصب ضد المسلمين"
غوتيريش يحذر من زيادة "التعصب ضد المسلمين"
وصف الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش ما يحدث في الشرق الأوسط بأنه معاناة تنفطر لها القلوب وتهتز لها النفوس، في إشارة إلى الحرب التي تشنها إسرائيل على... 07.11.2023, سبوتنيك عربي
2023-11-07T21:14+0000
2023-11-07T21:14+0000
2023-11-07T21:14+0000
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العالم
التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل
طوفان الأقصى
أخبار فلسطين اليوم
إسرائيل
أنطونيو غوتيريش
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جاء ذلك في تدوينة نشرها اليوم الثلاثاء، على صفحته الرسمية على موقع "إكس" (تويتر سابقا)، حذر فيها من زيادة معدلات عداء السامية والتعصب ضد المسلمين، مشيرا إلى أن هذا الأمر وصل إلى مستويات مقلقة.ودعا غوتيريش للتوقف عن خطابات الكراهية والأفعال التي تساهم في تصعيد الأوضاع، مضيفا: "يجب أن نجد طريقة تجعلنا نتمسك بالقيم الإنسانية التي تجمعنا معا".وتجاوزت حصيلة قتلى القصف الإسرائيلي على قطاع غزة 10 آلاف قتيل، إضافة إلى نحو 25 ألف جريح، منذ بداية التصعيد في 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي حتى أمس الاثنين.وبدوره، أعلن الجيش الإسرائيلي أن حصيلة القتلى العسكريين الإسرائيليين منذ تصاعد الصراع الفلسطيني الإسرائيلي حتى يوم الاثنين 6 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، وصلت إلى 347 جنديا.وتقوم إسرائيل بقصف العديد من المستشفيات واستهداف أطقم الدفاع المدني مما جعل حياة الأطقم الطبية والعاملين في المنظمات الإغاثية في خطر، حيث قتل منهم العشرات، مع رفض إسرائيل كل الدعوات الدولية لحماية المنشآت المدنية وخاصة الطبية والإغاثية.
إسرائيل
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار العالم الآن, العالم, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, طوفان الأقصى, أخبار فلسطين اليوم, إسرائيل, أنطونيو غوتيريش
أخبار العالم الآن, العالم, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, طوفان الأقصى, أخبار فلسطين اليوم, إسرائيل, أنطونيو غوتيريش
غوتيريش يحذر من زيادة "التعصب ضد المسلمين"
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وصف الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش ما يحدث في الشرق الأوسط بأنه معاناة تنفطر لها القلوب وتهتز لها النفوس، في إشارة إلى الحرب التي تشنها إسرائيل على قطاع غزة منذ أكثر من شهر.
جاء ذلك في تدوينة نشرها اليوم الثلاثاء، على صفحته الرسمية على موقع "إكس" (تويتر سابقا)، حذر فيها من زيادة معدلات عداء السامية والتعصب ضد المسلمين، مشيرا إلى أن هذا الأمر وصل إلى مستويات مقلقة.
ودعا غوتيريش للتوقف عن خطابات الكراهية والأفعال التي تساهم في تصعيد الأوضاع، مضيفا: "يجب أن نجد طريقة تجعلنا نتمسك بالقيم الإنسانية التي تجمعنا معا".
وتجاوزت حصيلة قتلى القصف الإسرائيلي على قطاع غزة
10 آلاف قتيل، إضافة إلى نحو 25 ألف جريح، منذ بداية التصعيد في 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي حتى أمس الاثنين.
وبدوره، أعلن الجيش الإسرائيلي أن حصيلة القتلى
العسكريين الإسرائيليين منذ تصاعد الصراع الفلسطيني الإسرائيلي حتى يوم الاثنين 6 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، وصلت إلى 347 جنديا.
وتقوم إسرائيل بقصف العديد من المستشفيات واستهداف أطقم الدفاع المدني مما جعل حياة الأطقم الطبية والعاملين في المنظمات الإغاثية في خطر، حيث قتل منهم العشرات، مع رفض إسرائيل
كل الدعوات الدولية لحماية المنشآت المدنية وخاصة الطبية والإغاثية.