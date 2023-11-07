عربي
https://sputnikarabic.ae/20231107/غوتيريش-يحذر-من-زيادة-التعصب-ضد-المسلمين-1082925326.html
غوتيريش يحذر من زيادة "التعصب ضد المسلمين"
غوتيريش يحذر من زيادة "التعصب ضد المسلمين"
وصف الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش ما يحدث في الشرق الأوسط بأنه معاناة تنفطر لها القلوب وتهتز لها النفوس، في إشارة إلى الحرب التي تشنها إسرائيل على... 07.11.2023, سبوتنيك عربي
2023-11-07T21:14+0000
2023-11-07T21:14+0000
أخبار العالم الآن
العالم
التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل
طوفان الأقصى
أخبار فلسطين اليوم
إسرائيل
أنطونيو غوتيريش
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/0a/1d/1082594264_0:267:3164:2047_1920x0_80_0_0_d0f05d23a8caba72f91302a9586b30c2.jpg
جاء ذلك في تدوينة نشرها اليوم الثلاثاء، على صفحته الرسمية على موقع "إكس" (تويتر سابقا)، حذر فيها من زيادة معدلات عداء السامية والتعصب ضد المسلمين، مشيرا إلى أن هذا الأمر وصل إلى مستويات مقلقة.ودعا غوتيريش للتوقف عن خطابات الكراهية والأفعال التي تساهم في تصعيد الأوضاع، مضيفا: "يجب أن نجد طريقة تجعلنا نتمسك بالقيم الإنسانية التي تجمعنا معا".وتجاوزت حصيلة قتلى القصف الإسرائيلي على قطاع غزة 10 آلاف قتيل، إضافة إلى نحو 25 ألف جريح، منذ بداية التصعيد في 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي حتى أمس الاثنين.وبدوره، أعلن الجيش الإسرائيلي أن حصيلة القتلى العسكريين الإسرائيليين منذ تصاعد الصراع الفلسطيني الإسرائيلي حتى يوم الاثنين 6 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، وصلت إلى 347 جنديا.وتقوم إسرائيل بقصف العديد من المستشفيات واستهداف أطقم الدفاع المدني مما جعل حياة الأطقم الطبية والعاملين في المنظمات الإغاثية في خطر، حيث قتل منهم العشرات، مع رفض إسرائيل كل الدعوات الدولية لحماية المنشآت المدنية وخاصة الطبية والإغاثية.
إسرائيل
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/0a/1d/1082594264_435:0:3164:2047_1920x0_80_0_0_62c5ab724b91040bcc42da720a9970f4.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
أخبار العالم الآن, العالم, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, طوفان الأقصى, أخبار فلسطين اليوم, إسرائيل, أنطونيو غوتيريش
أخبار العالم الآن, العالم, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, طوفان الأقصى, أخبار فلسطين اليوم, إسرائيل, أنطونيو غوتيريش

غوتيريش يحذر من زيادة "التعصب ضد المسلمين"

21:14 GMT 07.11.2023
© AFP 2023القصف الإسرائيلي على غزة
القصف الإسرائيلي على غزة - سبوتنيك عربي, 1920, 07.11.2023
© AFP 2023
تابعنا عبرTelegramNabd
وصف الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش ما يحدث في الشرق الأوسط بأنه معاناة تنفطر لها القلوب وتهتز لها النفوس، في إشارة إلى الحرب التي تشنها إسرائيل على قطاع غزة منذ أكثر من شهر.
جاء ذلك في تدوينة نشرها اليوم الثلاثاء، على صفحته الرسمية على موقع "إكس" (تويتر سابقا)، حذر فيها من زيادة معدلات عداء السامية والتعصب ضد المسلمين، مشيرا إلى أن هذا الأمر وصل إلى مستويات مقلقة.
ودعا غوتيريش للتوقف عن خطابات الكراهية والأفعال التي تساهم في تصعيد الأوضاع، مضيفا: "يجب أن نجد طريقة تجعلنا نتمسك بالقيم الإنسانية التي تجمعنا معا".
وتجاوزت حصيلة قتلى القصف الإسرائيلي على قطاع غزة 10 آلاف قتيل، إضافة إلى نحو 25 ألف جريح، منذ بداية التصعيد في 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي حتى أمس الاثنين.
وبدوره، أعلن الجيش الإسرائيلي أن حصيلة القتلى العسكريين الإسرائيليين منذ تصاعد الصراع الفلسطيني الإسرائيلي حتى يوم الاثنين 6 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، وصلت إلى 347 جنديا.
وتقوم إسرائيل بقصف العديد من المستشفيات واستهداف أطقم الدفاع المدني مما جعل حياة الأطقم الطبية والعاملين في المنظمات الإغاثية في خطر، حيث قتل منهم العشرات، مع رفض إسرائيل كل الدعوات الدولية لحماية المنشآت المدنية وخاصة الطبية والإغاثية.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Обстрел зданий в палестинском городе Газа - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. إسرائيل تتوغل في قلب غزة.. صور وفيديو19:58 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала