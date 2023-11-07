https://sputnikarabic.ae/20231107/فنان-كوميدي-مصري-يواجه-عاصفة-من-الانتقادات-بسبب-تصريحاته-في-السعودية-1082909288.html
فنان كوميدي مصري يواجه عاصفة من الانتقادات بسبب تصريحاته في السعودية
فنان كوميدي مصري يواجه عاصفة من الانتقادات بسبب تصريحاته في السعودية
تعرض الفنان المصري الكوميدي، بيومي فؤاد، لحملة هجوم عنيفة عبر مواقع التواصل، بعد تصريحات أدلى بها من المملكة العربية السعودية. 07.11.2023, سبوتنيك عربي
2023-11-07T14:51+0000
2023-11-07T14:51+0000
2023-11-07T14:51+0000
منوعات
مجتمع
مصر
أخبار مصر الآن
أخبار الفنانين في مصر
السعودية
أخبار السعودية اليوم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/0b/07/1082910945_0:0:2943:1655_1920x0_80_0_0_02e67fef631e3e8c1be9b57fd87f9c61.jpg
وتداول مستخدمو "السوشيال ميديا" مقطعا مصورا لبيومي فؤاد، وهو يتحدث متأثرا للجمهور في الرياض، بعد ختام عرض مسرحية يلعب بطولتها في فعاليات "موسم الرياض"، والذي حل بديلا في اللحظة الأخيرة عن زميله الفنان المصري، محمد سلام، الذي اعتذر عنها، تضامنا مع قطاع غزة، الذي يستمر التصعيد العسكري فيه من جانب الجيش الإسرائيلي، بعد انطلاق عملية "طوفان الأقصى" من جانب حركة "حماس" الفلسطينية، في الشهر الماضي.ووجه فؤاد في حديثه على المسرح، رسالة غير مباشرة إلى محمد سلام، وهي "من حقك أن تعتذر عن المسرحية، لكن ليس من حقك أن تسيء إلى فنك، ونحن لم نأت لكي نُضحك حضراتكم، نحن نقدم فننا المصري، وأنتم تحترموننا ونحن نحترمكم جدا"، ليصفق له الحاضرين.وتابع بيومي فؤاد: "أنا فنان مصري، ولي الشرف، قدمت إلى المملكة العربية السعودية ولي الشرف، كتر خيركم، نحن نتعب ونشقى لكي نقدم فن، ولو الموضوع كده، يبقي هناك فنانين من أيام الفنان الراحل، نجيب الريحاني، حتى الفنان، محمد أنور، من المفترض أن ينتحروا.. نحن نقدم فن".وأثارت تصريحات بيومي فؤاد في السعودية استفزاز العديد من زملائه الفنانين المصريين، ومن أبرزهم المخرجة، كاملة أبو ذكري، التي وجهت رسالة قاسية له هي: "الأستاذ الفنان الذي كنت واحدة من محبيه، عندما تعرض هذه التفاهة وجارك يذبح هو وأطفاله ونساؤه وتقول لي الفن … فلن أقول غير أن الإحساس والفن نعمة أنتم آخر من يتكلمون عنها".أما الكاتبة والناقدة، ماجدة خير الله، فكتبت في منشور لها: "الفنانين الذين كانوا مصفوفين خلف بيومي فؤاد أثناء حديثه في السعودية، ما هو رأيهم إيه فيما فعله وما قاله؟ لو أن أحدا منهم له موقف محترم ومختلف فلماذا لم يخرج ويقول إن بيومي فؤاد لا يمثلني، أما إذا كانوا جميعا موافقين على هذا الموقف المهين، فيبقى عليه العوض في الفن المصري".كما تعرض حساب بيومي فؤاد على موقع "فيسبوك" (أنشطة "ميتا"، التي تضم منصتي "فيسبوك" وإنستغرام"، محظورة في روسيا باعتبارها أنشطة متطرفة) لخسارة ما يقرب من 300 ألف متابع، بسبب تصريحاته.على الجانب الآخر، دافع الإعلامي المصري، عمرو أديب، عن بيومي فؤاد، مؤكدا في برنامجه "الحكاية" أنه لو كان عرض المسرحية في إسرائيل، ما كان سيتعرض لكل هذا الهجوم".وتابع مشيرا إلى أنه "كان هناك 7 مطربين مصريين في أبو ظبي يغنون، ولم يتعرضوا لهجوم، كما أنه أقيمت في مصر عدد من الحفلات، ولكن بيومي فؤاد تم استهدافه تحديدا لأنه في "موسم الرياض".يشار إلى أن بيومي فؤاد من أحدث أعماله الفنية، فيلم "مستر إكس"، والجزء السابع من المسلسل الكوميدي "الكبير أوي"، الذي عرض في رمضان 2023، وفيلم "شوجر دادي".
مصر
السعودية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/0b/07/1082910945_161:0:2892:2048_1920x0_80_0_0_9ade0655cd425783edaba9456b896c91.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
منوعات, مصر, أخبار مصر الآن, أخبار الفنانين في مصر, السعودية, أخبار السعودية اليوم
منوعات, مصر, أخبار مصر الآن, أخبار الفنانين في مصر, السعودية, أخبار السعودية اليوم
فنان كوميدي مصري يواجه عاصفة من الانتقادات بسبب تصريحاته في السعودية
تابعنا عبر
تعرض الفنان المصري الكوميدي، بيومي فؤاد، لحملة هجوم عنيفة عبر مواقع التواصل، بعد تصريحات أدلى بها من المملكة العربية السعودية.
وتداول مستخدمو "السوشيال ميديا" مقطعا مصورا لبيومي فؤاد، وهو يتحدث متأثرا للجمهور في الرياض، بعد ختام عرض مسرحية يلعب بطولتها في فعاليات "موسم الرياض
"، والذي حل بديلا في اللحظة الأخيرة عن زميله الفنان المصري، محمد سلام، الذي اعتذر عنها، تضامنا مع قطاع غزة، الذي يستمر التصعيد العسكري فيه من جانب الجيش الإسرائيلي، بعد انطلاق عملية "طوفان الأقصى" من جانب حركة "حماس" الفلسطينية، في الشهر الماضي.
ووجه فؤاد في حديثه على المسرح، رسالة غير مباشرة إلى محمد سلام، وهي "من حقك أن تعتذر عن المسرحية، لكن ليس من حقك أن تسيء إلى فنك، ونحن لم نأت لكي نُضحك حضراتكم، نحن نقدم فننا المصري، وأنتم تحترموننا ونحن نحترمكم جدا"، ليصفق له الحاضرين.
وتابع بيومي فؤاد: "أنا فنان مصري، ولي الشرف، قدمت إلى المملكة العربية السعودية ولي الشرف، كتر خيركم، نحن نتعب ونشقى لكي نقدم فن، ولو الموضوع كده، يبقي هناك فنانين من أيام الفنان الراحل، نجيب الريحاني، حتى الفنان، محمد أنور، من المفترض أن ينتحروا.. نحن نقدم فن".
وأثارت تصريحات بيومي فؤاد
في السعودية استفزاز العديد من زملائه الفنانين المصريين، ومن أبرزهم المخرجة، كاملة أبو ذكري
، التي وجهت رسالة قاسية له هي: "الأستاذ الفنان الذي كنت واحدة من محبيه، عندما تعرض هذه التفاهة وجارك يذبح هو وأطفاله ونساؤه وتقول لي الفن … فلن أقول غير أن الإحساس والفن نعمة أنتم آخر من يتكلمون عنها".
أما الكاتبة والناقدة، ماجدة خير الله، فكتبت في منشور لها: "الفنانين الذين كانوا مصفوفين خلف بيومي فؤاد أثناء حديثه في السعودية، ما هو رأيهم إيه فيما فعله وما قاله؟ لو أن أحدا منهم له موقف محترم ومختلف فلماذا لم يخرج ويقول إن بيومي فؤاد لا يمثلني، أما إذا كانوا جميعا موافقين على هذا الموقف المهين، فيبقى عليه العوض في الفن المصري".
كما تعرض حساب بيومي فؤاد على موقع "فيسبوك" (أنشطة "ميتا"، التي تضم منصتي "فيسبوك" وإنستغرام"، محظورة في روسيا باعتبارها أنشطة متطرفة) لخسارة ما يقرب من 300 ألف متابع، بسبب تصريحاته.
على الجانب الآخر، دافع الإعلامي المصري، عمرو أديب، عن بيومي فؤاد، مؤكدا في برنامجه "الحكاية" أنه لو كان عرض المسرحية في إسرائيل، ما كان سيتعرض لكل هذا الهجوم".
وتابع مشيرا إلى أنه "كان هناك 7 مطربين مصريين في أبو ظبي يغنون، ولم يتعرضوا لهجوم، كما أنه أقيمت في مصر عدد من الحفلات، ولكن بيومي فؤاد تم استهدافه تحديدا لأنه في "موسم الرياض".
يشار إلى أن بيومي فؤاد من أحدث أعماله الفنية، فيلم "مستر إكس"، والجزء السابع من المسلسل الكوميدي "الكبير أوي"، الذي عرض في رمضان 2023، وفيلم "شوجر دادي".