عربي
- سبوتنيك عربي, 1920
مجتمع
تابع آخر الأخبار عن القضايا الاجتماعية والفعاليات الثقافية في دول الوطن العربي والعالم. تعرف على آخر أخبار المجتمع، قصص إنسانية، وتقارير مصورة عن حياة المجتمع.
https://sputnikarabic.ae/20231107/فنان-كوميدي-مصري-يواجه-عاصفة-من-الانتقادات-بسبب-تصريحاته-في-السعودية-1082909288.html
فنان كوميدي مصري يواجه عاصفة من الانتقادات بسبب تصريحاته في السعودية
فنان كوميدي مصري يواجه عاصفة من الانتقادات بسبب تصريحاته في السعودية
تعرض الفنان المصري الكوميدي، بيومي فؤاد، لحملة هجوم عنيفة عبر مواقع التواصل، بعد تصريحات ‏أدلى بها من المملكة العربية السعودية.‏ 07.11.2023, سبوتنيك عربي
2023-11-07T14:51+0000
2023-11-07T14:51+0000
منوعات
مجتمع
مصر
أخبار مصر الآن
أخبار الفنانين في مصر
السعودية
أخبار السعودية اليوم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/0b/07/1082910945_0:0:2943:1655_1920x0_80_0_0_02e67fef631e3e8c1be9b57fd87f9c61.jpg
وتداول مستخدمو "السوشيال ميديا" مقطعا مصورا لبيومي فؤاد، وهو يتحدث متأثرا للجمهور في الرياض، بعد ختام عرض مسرحية يلعب بطولتها في فعاليات "موسم الرياض"، والذي حل بديلا في اللحظة الأخيرة عن زميله الفنان المصري، محمد سلام، الذي اعتذر عنها، تضامنا مع قطاع غزة، الذي يستمر التصعيد العسكري فيه من جانب الجيش الإسرائيلي، بعد انطلاق عملية "طوفان الأقصى" من جانب حركة "حماس" الفلسطينية، في الشهر الماضي.ووجه فؤاد في حديثه على المسرح، رسالة غير مباشرة إلى محمد سلام، وهي "من حقك أن تعتذر عن المسرحية، لكن ليس من حقك أن تسيء إلى فنك، ونحن لم نأت لكي نُضحك حضراتكم، نحن نقدم فننا المصري، وأنتم تحترموننا ونحن نحترمكم جدا"، ليصفق له الحاضرين.وتابع بيومي فؤاد: "أنا فنان مصري، ولي الشرف، قدمت إلى المملكة العربية السعودية ولي الشرف، كتر خيركم، نحن نتعب ونشقى لكي نقدم فن، ولو الموضوع كده، يبقي هناك فنانين من أيام الفنان الراحل، نجيب الريحاني، حتى الفنان، محمد أنور، من المفترض أن ينتحروا.. نحن نقدم فن".وأثارت تصريحات بيومي فؤاد في السعودية استفزاز العديد من زملائه الفنانين المصريين، ومن أبرزهم المخرجة، كاملة أبو ذكري، التي وجهت رسالة قاسية له هي: "الأستاذ الفنان الذي كنت واحدة من محبيه، عندما تعرض هذه التفاهة وجارك يذبح هو وأطفاله ونساؤه وتقول لي الفن … فلن أقول غير أن الإحساس والفن نعمة أنتم آخر من يتكلمون عنها".أما الكاتبة والناقدة، ماجدة خير الله، فكتبت في منشور لها: "الفنانين الذين كانوا مصفوفين خلف بيومي فؤاد أثناء حديثه في السعودية، ما هو رأيهم إيه فيما فعله وما قاله؟ لو أن أحدا منهم له موقف محترم ومختلف فلماذا لم يخرج ويقول إن بيومي فؤاد لا يمثلني، أما إذا كانوا جميعا موافقين على هذا الموقف المهين، فيبقى عليه العوض في الفن المصري".كما تعرض حساب بيومي فؤاد على موقع "فيسبوك" (أنشطة "ميتا"، التي تضم منصتي "فيسبوك" وإنستغرام"، محظورة في روسيا باعتبارها أنشطة متطرفة) لخسارة ما يقرب من 300 ألف متابع، بسبب تصريحاته.على الجانب الآخر، دافع الإعلامي المصري، عمرو أديب، عن بيومي فؤاد، مؤكدا في برنامجه "الحكاية" أنه لو كان عرض المسرحية في إسرائيل، ما كان سيتعرض لكل هذا الهجوم".وتابع مشيرا إلى أنه "كان هناك 7 مطربين مصريين في أبو ظبي يغنون، ولم يتعرضوا لهجوم، كما أنه أقيمت في مصر عدد من الحفلات، ولكن بيومي فؤاد تم استهدافه تحديدا لأنه في "موسم الرياض".يشار إلى أن بيومي فؤاد من أحدث أعماله الفنية، فيلم "مستر إكس"، والجزء السابع من المسلسل الكوميدي "الكبير أوي"، الذي عرض في رمضان 2023، وفيلم "شوجر دادي".
مصر
السعودية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/0b/07/1082910945_161:0:2892:2048_1920x0_80_0_0_9ade0655cd425783edaba9456b896c91.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
منوعات, مصر, أخبار مصر الآن, أخبار الفنانين في مصر, السعودية, أخبار السعودية اليوم
منوعات, مصر, أخبار مصر الآن, أخبار الفنانين في مصر, السعودية, أخبار السعودية اليوم

فنان كوميدي مصري يواجه عاصفة من الانتقادات بسبب تصريحاته في السعودية

14:51 GMT 07.11.2023
© AFP 2023 / FAYEZ NURELDINEموسم الرياض في المملكة العربية السعودية
موسم الرياض في المملكة العربية السعودية - سبوتنيك عربي, 1920, 07.11.2023
موسم الرياض في المملكة العربية السعودية
© AFP 2023 / FAYEZ NURELDINE
تابعنا عبرTelegramNabd
تعرض الفنان المصري الكوميدي، بيومي فؤاد، لحملة هجوم عنيفة عبر مواقع التواصل، بعد تصريحات ‏أدلى بها من المملكة العربية السعودية.‏
وتداول مستخدمو "السوشيال ميديا" مقطعا مصورا لبيومي فؤاد، وهو يتحدث متأثرا للجمهور في الرياض، بعد ختام عرض مسرحية يلعب بطولتها في فعاليات "موسم الرياض"، والذي حل بديلا في اللحظة الأخيرة عن زميله الفنان المصري، محمد سلام، الذي اعتذر عنها، تضامنا مع قطاع غزة، الذي يستمر التصعيد العسكري فيه من جانب الجيش الإسرائيلي، بعد انطلاق عملية "طوفان الأقصى" من جانب حركة "حماس" الفلسطينية، في الشهر الماضي.
ووجه فؤاد في حديثه على المسرح، رسالة غير مباشرة إلى محمد سلام، وهي "من حقك أن تعتذر عن المسرحية، لكن ليس من حقك أن تسيء إلى فنك، ونحن لم نأت لكي نُضحك حضراتكم، نحن نقدم فننا المصري، وأنتم تحترموننا ونحن نحترمكم جدا"، ليصفق له الحاضرين.
وتابع بيومي فؤاد: "أنا فنان مصري، ولي الشرف، قدمت إلى المملكة العربية السعودية ولي الشرف، كتر خيركم، نحن نتعب ونشقى لكي نقدم فن، ولو الموضوع كده، يبقي هناك فنانين من أيام الفنان الراحل، نجيب الريحاني، حتى الفنان، محمد أنور، من المفترض أن ينتحروا.. نحن نقدم فن".
وأثارت تصريحات بيومي فؤاد في السعودية استفزاز العديد من زملائه الفنانين المصريين، ومن أبرزهم المخرجة، كاملة أبو ذكري، التي وجهت رسالة قاسية له هي: "الأستاذ الفنان الذي كنت واحدة من محبيه، عندما تعرض هذه التفاهة وجارك يذبح هو وأطفاله ونساؤه وتقول لي الفن … فلن أقول غير أن الإحساس والفن نعمة أنتم آخر من يتكلمون عنها".
أما الكاتبة والناقدة، ماجدة خير الله، فكتبت في منشور لها: "الفنانين الذين كانوا مصفوفين خلف بيومي فؤاد أثناء حديثه في السعودية، ما هو رأيهم إيه فيما فعله وما قاله؟ لو أن أحدا منهم له موقف محترم ومختلف فلماذا لم يخرج ويقول إن بيومي فؤاد لا يمثلني، أما إذا كانوا جميعا موافقين على هذا الموقف المهين، فيبقى عليه العوض في الفن المصري".
كما تعرض حساب بيومي فؤاد على موقع "فيسبوك" (أنشطة "ميتا"، التي تضم منصتي "فيسبوك" وإنستغرام"، محظورة في روسيا باعتبارها أنشطة متطرفة) لخسارة ما يقرب من 300 ألف متابع، بسبب تصريحاته.
على الجانب الآخر، دافع الإعلامي المصري، عمرو أديب، عن بيومي فؤاد، مؤكدا في برنامجه "الحكاية" أنه لو كان عرض المسرحية في إسرائيل، ما كان سيتعرض لكل هذا الهجوم".
وتابع مشيرا إلى أنه "كان هناك 7 مطربين مصريين في أبو ظبي يغنون، ولم يتعرضوا لهجوم، كما أنه أقيمت في مصر عدد من الحفلات، ولكن بيومي فؤاد تم استهدافه تحديدا لأنه في "موسم الرياض".
يشار إلى أن بيومي فؤاد من أحدث أعماله الفنية، فيلم "مستر إكس"، والجزء السابع من المسلسل الكوميدي "الكبير أوي"، الذي عرض في رمضان 2023، وفيلم "شوجر دادي".
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Наземная операция внутри сектора Газа, Палестина - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. إسرائيل تواصل قصف غزة.. صور وفيديو 14:24 GMTТанк Т-90М Прорыв подразделений ЦВО ВС РФ возвращается к месту базирования - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة05:11 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала