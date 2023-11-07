https://sputnikarabic.ae/20231107/فنان-كوميدي-مصري-يواجه-عاصفة-من-الانتقادات-بسبب-تصريحاته-في-السعودية-1082909288.html

فنان كوميدي مصري يواجه عاصفة من الانتقادات بسبب تصريحاته في السعودية

فنان كوميدي مصري يواجه عاصفة من الانتقادات بسبب تصريحاته في السعودية

تعرض الفنان المصري الكوميدي، بيومي فؤاد، لحملة هجوم عنيفة عبر مواقع التواصل، بعد تصريحات ‏أدلى بها من المملكة العربية السعودية.‏ 07.11.2023, سبوتنيك عربي

2023-11-07T14:51+0000

2023-11-07T14:51+0000

2023-11-07T14:51+0000

منوعات

مجتمع

مصر

أخبار مصر الآن

أخبار الفنانين في مصر

السعودية

أخبار السعودية اليوم

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/0b/07/1082910945_0:0:2943:1655_1920x0_80_0_0_02e67fef631e3e8c1be9b57fd87f9c61.jpg

وتداول مستخدمو "السوشيال ميديا" مقطعا مصورا لبيومي فؤاد، وهو يتحدث متأثرا للجمهور في الرياض، بعد ختام عرض مسرحية يلعب بطولتها في فعاليات "موسم الرياض"، والذي حل بديلا في اللحظة الأخيرة عن زميله الفنان المصري، محمد سلام، الذي اعتذر عنها، تضامنا مع قطاع غزة، الذي يستمر التصعيد العسكري فيه من جانب الجيش الإسرائيلي، بعد انطلاق عملية "طوفان الأقصى" من جانب حركة "حماس" الفلسطينية، في الشهر الماضي.ووجه فؤاد في حديثه على المسرح، رسالة غير مباشرة إلى محمد سلام، وهي "من حقك أن تعتذر عن المسرحية، لكن ليس من حقك أن تسيء إلى فنك، ونحن لم نأت لكي نُضحك حضراتكم، نحن نقدم فننا المصري، وأنتم تحترموننا ونحن نحترمكم جدا"، ليصفق له الحاضرين.وتابع بيومي فؤاد: "أنا فنان مصري، ولي الشرف، قدمت إلى المملكة العربية السعودية ولي الشرف، كتر خيركم، نحن نتعب ونشقى لكي نقدم فن، ولو الموضوع كده، يبقي هناك فنانين من أيام الفنان الراحل، نجيب الريحاني، حتى الفنان، محمد أنور، من المفترض أن ينتحروا.. نحن نقدم فن".وأثارت تصريحات بيومي فؤاد في السعودية استفزاز العديد من زملائه الفنانين المصريين، ومن أبرزهم المخرجة، كاملة أبو ذكري، التي وجهت رسالة قاسية له هي: "الأستاذ الفنان الذي كنت واحدة من محبيه، عندما تعرض هذه التفاهة وجارك يذبح هو وأطفاله ونساؤه وتقول لي الفن … فلن أقول غير أن الإحساس والفن نعمة أنتم آخر من يتكلمون عنها".أما الكاتبة والناقدة، ماجدة خير الله، فكتبت في منشور لها: "الفنانين الذين كانوا مصفوفين خلف بيومي فؤاد أثناء حديثه في السعودية، ما هو رأيهم إيه فيما فعله وما قاله؟ لو أن أحدا منهم له موقف محترم ومختلف فلماذا لم يخرج ويقول إن بيومي فؤاد لا يمثلني، أما إذا كانوا جميعا موافقين على هذا الموقف المهين، فيبقى عليه العوض في الفن المصري".كما تعرض حساب بيومي فؤاد على موقع "فيسبوك" (أنشطة "ميتا"، التي تضم منصتي "فيسبوك" وإنستغرام"، محظورة في روسيا باعتبارها أنشطة متطرفة) لخسارة ما يقرب من 300 ألف متابع، بسبب تصريحاته.على الجانب الآخر، دافع الإعلامي المصري، عمرو أديب، عن بيومي فؤاد، مؤكدا في برنامجه "الحكاية" أنه لو كان عرض المسرحية في إسرائيل، ما كان سيتعرض لكل هذا الهجوم".وتابع مشيرا إلى أنه "كان هناك 7 مطربين مصريين في أبو ظبي يغنون، ولم يتعرضوا لهجوم، كما أنه أقيمت في مصر عدد من الحفلات، ولكن بيومي فؤاد تم استهدافه تحديدا لأنه في "موسم الرياض".يشار إلى أن بيومي فؤاد من أحدث أعماله الفنية، فيلم "مستر إكس"، والجزء السابع من المسلسل الكوميدي "الكبير أوي"، الذي عرض في رمضان 2023، وفيلم "شوجر دادي".

مصر

السعودية

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

منوعات, مصر, أخبار مصر الآن, أخبار الفنانين في مصر, السعودية, أخبار السعودية اليوم