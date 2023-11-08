عربي
https://sputnikarabic.ae/20231108/إعلام-خلافات-إسرائيلية-داخلية-حول-إدارة-الحرب-على-غزة-1082961531.html
إعلام: خلافات إسرائيلية داخلية حول إدارة الحرب على غزة
إعلام: خلافات إسرائيلية داخلية حول إدارة الحرب على غزة
كشفت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الأربعاء، عن وجود خلافات عميقة داخل "كابينيت الحرب" الدائرة على غزة، بشأن إدارة المعركة نفسها ضد القطاع. 08.11.2023, سبوتنيك عربي
2023-11-08T20:05+0000
2023-11-08T20:05+0000
إسرائيل
أخبار إسرائيل اليوم
التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل
العدوان الإسرائيلي على غزة
حركة حماس
أخبار فلسطين اليوم
العالم العربي
الأخبار
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/0b/01/1082696933_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_b80585e957724b6ce83f4695c94c3a52.jpg
وذكرت هيئة البث الإسرائيلية، مساء اليوم الأربعاء، أن المجلس الوزاري المصغر لإدارة الحرب على غزة "كابينيت الحرب" قد شهد خلافات عميقة حول إدارة الحرب ضد غزة.وأوضحت القناة على موقعها الإلكتروني، أن يوآف غالانت، وزير الدفاع الإسرائيلي، قد اختلف مع الجنرال غادي آيزنكوت، رئيس أركان الجيش السابق، وعضو "كابينيت الحرب" بشأن إدارة الحرب على القطاع.فيما أشار وزير المالية، بتسلئيل سموتريتش، إلى أن هناك خطأ في دخول آلاف الفلسطينيين للعمل داخل إسرائيل، متسائلاً عمّن سمح بدخول هؤلاء إلى الداخل الإسرائيلي.وفي سياق متصل، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، اليوم الأربعاء، إنه لن يكون هناك وقف لإطلاق النار في الحرب على غزة دون إطلاق سراح الرهائن المحتجزين لدى "حماس"، حيث جاءت تصريحات نتنياهو، خلال تفقده للقيادة المركزية في البلاد، موضحًا أن الجيش الإسرائيلي لن يوقف الحرب الدائرة على غزة دون إطلاق سراح الرهائن المحتجزين لدى "حماس" داخل القطاع نفسه.ويستمر التصعيد بين حركة "حماس" الفلسطينية والقوات الإسرائيلية، بعد إطلاق "حماس"، فجر السبت 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، عملية "طوفان الأقصى"، حيث أطلقت آلاف الصواريخ من قطاع غزة على إسرائيل واقتحمت قواتها مستوطنات إسرائيلية متاخمة لقطاع غزة، وقتلت وأسرت عددًا كبيرًا من العسكريين والمدنيين الإسرائيليين.وأعلنت إسرائيل، مساء يوم 27 أكتوبر الماضي، أنها بدأت المرحلة الثانية من "حرب طويلة وصعبة مع حماس" تضمنت توغلات برية في غزة بالتزامن مع غارات جوية مكثفة.
https://sputnikarabic.ae/20231108/حماس-تتهم-الأونروا-بالتواطؤ-مع-إسرائيل-1082961361.html
إسرائيل
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/0b/01/1082696933_168:0:2899:2048_1920x0_80_0_0_4d9b0319e65e427d12f02f2b08c99dea.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, العدوان الإسرائيلي على غزة, حركة حماس, أخبار فلسطين اليوم, العالم العربي, الأخبار
إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, العدوان الإسرائيلي على غزة, حركة حماس, أخبار فلسطين اليوم, العالم العربي, الأخبار

إعلام: خلافات إسرائيلية داخلية حول إدارة الحرب على غزة

20:05 GMT 08.11.2023
© AFP 2023 / Jalaa Mareyانتشار قوات الجيش الإسرائيلي على الحدود الشمالية مع لبنان، 1 نوفمبر 2023
انتشار قوات الجيش الإسرائيلي على الحدود الشمالية مع لبنان، 1 نوفمبر 2023 - سبوتنيك عربي, 1920, 08.11.2023
© AFP 2023 / Jalaa Marey
تابعنا عبرTelegramNabd
كشفت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الأربعاء، عن وجود خلافات عميقة داخل "كابينيت الحرب" الدائرة على غزة، بشأن إدارة المعركة نفسها ضد القطاع.
وذكرت هيئة البث الإسرائيلية، مساء اليوم الأربعاء، أن المجلس الوزاري المصغر لإدارة الحرب على غزة "كابينيت الحرب" قد شهد خلافات عميقة حول إدارة الحرب ضد غزة.
وأوضحت القناة على موقعها الإلكتروني، أن يوآف غالانت، وزير الدفاع الإسرائيلي، قد اختلف مع الجنرال غادي آيزنكوت، رئيس أركان الجيش السابق، وعضو "كابينيت الحرب" بشأن إدارة الحرب على القطاع.
القصف الإسرائيلي على غزة - سبوتنيك عربي, 1920, 08.11.2023
"حماس" تتهم "الأونروا" بالتواطؤ مع إسرائيل
19:42 GMT
فيما أشار وزير المالية، بتسلئيل سموتريتش، إلى أن هناك خطأ في دخول آلاف الفلسطينيين للعمل داخل إسرائيل، متسائلاً عمّن سمح بدخول هؤلاء إلى الداخل الإسرائيلي.
وفي سياق متصل، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، اليوم الأربعاء، إنه لن يكون هناك وقف لإطلاق النار في الحرب على غزة دون إطلاق سراح الرهائن المحتجزين لدى "حماس"، حيث جاءت تصريحات نتنياهو، خلال تفقده للقيادة المركزية في البلاد، موضحًا أن الجيش الإسرائيلي لن يوقف الحرب الدائرة على غزة دون إطلاق سراح الرهائن المحتجزين لدى "حماس" داخل القطاع نفسه.
ويستمر التصعيد بين حركة "حماس" الفلسطينية والقوات الإسرائيلية، بعد إطلاق "حماس"، فجر السبت 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، عملية "طوفان الأقصى"، حيث أطلقت آلاف الصواريخ من قطاع غزة على إسرائيل واقتحمت قواتها مستوطنات إسرائيلية متاخمة لقطاع غزة، وقتلت وأسرت عددًا كبيرًا من العسكريين والمدنيين الإسرائيليين.
وأعلنت إسرائيل، مساء يوم 27 أكتوبر الماضي، أنها بدأت المرحلة الثانية من "حرب طويلة وصعبة مع حماس" تضمنت توغلات برية في غزة بالتزامن مع غارات جوية مكثفة.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة16:17 GMTОгонь и дым поднимаются из зданий после израильских авиаударов по городу Газ, Палестина - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. إسرائيل تتوغل في قلب غزة.. صور وفيديو09:45 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала