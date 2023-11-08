https://sputnikarabic.ae/20231108/إعلام-خلافات-إسرائيلية-داخلية-حول-إدارة-الحرب-على-غزة-1082961531.html

إعلام: خلافات إسرائيلية داخلية حول إدارة الحرب على غزة

إعلام: خلافات إسرائيلية داخلية حول إدارة الحرب على غزة

كشفت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الأربعاء، عن وجود خلافات عميقة داخل "كابينيت الحرب" الدائرة على غزة، بشأن إدارة المعركة نفسها ضد القطاع. 08.11.2023, سبوتنيك عربي

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وذكرت هيئة البث الإسرائيلية، مساء اليوم الأربعاء، أن المجلس الوزاري المصغر لإدارة الحرب على غزة "كابينيت الحرب" قد شهد خلافات عميقة حول إدارة الحرب ضد غزة.وأوضحت القناة على موقعها الإلكتروني، أن يوآف غالانت، وزير الدفاع الإسرائيلي، قد اختلف مع الجنرال غادي آيزنكوت، رئيس أركان الجيش السابق، وعضو "كابينيت الحرب" بشأن إدارة الحرب على القطاع.فيما أشار وزير المالية، بتسلئيل سموتريتش، إلى أن هناك خطأ في دخول آلاف الفلسطينيين للعمل داخل إسرائيل، متسائلاً عمّن سمح بدخول هؤلاء إلى الداخل الإسرائيلي.وفي سياق متصل، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، اليوم الأربعاء، إنه لن يكون هناك وقف لإطلاق النار في الحرب على غزة دون إطلاق سراح الرهائن المحتجزين لدى "حماس"، حيث جاءت تصريحات نتنياهو، خلال تفقده للقيادة المركزية في البلاد، موضحًا أن الجيش الإسرائيلي لن يوقف الحرب الدائرة على غزة دون إطلاق سراح الرهائن المحتجزين لدى "حماس" داخل القطاع نفسه.ويستمر التصعيد بين حركة "حماس" الفلسطينية والقوات الإسرائيلية، بعد إطلاق "حماس"، فجر السبت 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، عملية "طوفان الأقصى"، حيث أطلقت آلاف الصواريخ من قطاع غزة على إسرائيل واقتحمت قواتها مستوطنات إسرائيلية متاخمة لقطاع غزة، وقتلت وأسرت عددًا كبيرًا من العسكريين والمدنيين الإسرائيليين.وأعلنت إسرائيل، مساء يوم 27 أكتوبر الماضي، أنها بدأت المرحلة الثانية من "حرب طويلة وصعبة مع حماس" تضمنت توغلات برية في غزة بالتزامن مع غارات جوية مكثفة.

https://sputnikarabic.ae/20231108/حماس-تتهم-الأونروا-بالتواطؤ-مع-إسرائيل-1082961361.html

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إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, العدوان الإسرائيلي على غزة, حركة حماس, أخبار فلسطين اليوم, العالم العربي, الأخبار