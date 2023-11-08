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الإسعاف الإسرائيلي: إصابة شخصين أحدهما إصابته خطيرة في إطلاق نار بالضفة الغربية
https://sputnikarabic.ae/20231108/الإسعاف-الإسرائيلي-إصابة-شخصين-أحدهما-إصابته-خطيرة-في-حادث-إطلاق-نار-في-الضفة-الغربية-1082964177.html
الإسعاف الإسرائيلي: إصابة شخصين أحدهما إصابته خطيرة في إطلاق نار بالضفة الغربية
الإسعاف الإسرائيلي: إصابة شخصين أحدهما إصابته خطيرة في إطلاق نار بالضفة الغربية
أعلنت "نجمة داود الحمراء" الإسرائيلية، صباح اليوم الخميس، إصابة شخصين في إطلاق نار في مستوطنة "إيتمار" الإسرائيلية بالضفة الغربية. 08.11.2023, سبوتنيك عربي
2023-11-08T23:18+0000
2023-11-08T23:27+0000
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إسرائيل
أخبار إسرائيل اليوم
العدوان الإسرائيلي على غزة
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وقالت خدمة الإسعاف في بيان: "إصابة شاب يبلغ من العمر 21 عامًا بجروح خطيرة وامرأة تبلغ 23 عامًا في حالة متوسطة في حادث إطلاق نار في الضفة الغربية".ووفقًا لصحيفة "هآرتس" الإسرائيلية تلقي المصابين الرعاية من خبراء الجيش الدفاع الإسرائيلي وخدمة الإسعاف، كما قام الجيش بإغلاق الطرق وباشر بالبحث عن المشتبه بهم.ويستمر التصعيد بين حركة "حماس" الفلسطينية والقوات الإسرائيلية بعد إطلاق "حماس"، عملية "طوفان الأقصى"، في 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، لوقف ما وصفته بـ"الانتهاكات الإسرائيلية"، ومنذ ذلك الحين تنفذ إسرائيل قصفا عنيفا ضد القطاع، مع قطع للماء والكهرباء والوقود ووضع قيود كبيرة على دخول المساعدات الإنسانية.وتقول إسرائيل إن حربها على غزة جاءت ردًا على عملية "طوفان الأقصى"، التي شنتها حركة "حماس" على المستوطنات المتاخمة لقطاع غزة، وراح ضحيتها أكثر من 1400 إسرائيلي وأكثر من 200 أسير.وأسفر القصف الإسرائيلي على غزة، عن سقوط أكثر من 10 آلاف قتيل وأكثر من 25 ألف مصاب، فيما أسفرت المواجهات في الضفة الغربية، عن مقتل أكثر من 153 فلسطينيا وإصابة نحو 2200 آخرين.
https://sputnikarabic.ae/20231108/مقتل-جندي-إسرائيلي-وإصابة-اثنين-آخرين-بجروح-خطيرة-في-غزة-1082958172.html
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أخبار الضفة الغربية, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, العدوان الإسرائيلي على غزة
أخبار الضفة الغربية, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, العدوان الإسرائيلي على غزة

الإسعاف الإسرائيلي: إصابة شخصين أحدهما إصابته خطيرة في إطلاق نار بالضفة الغربية

23:18 GMT 08.11.2023 (تم التحديث: 23:27 GMT 08.11.2023)
© AP Photo / Ariel Schalitسيارة إسعاف إسرائيلية
سيارة إسعاف إسرائيلية - سبوتنيك عربي, 1920, 08.11.2023
© AP Photo / Ariel Schalit
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أعلنت "نجمة داود الحمراء" الإسرائيلية، صباح اليوم الخميس، إصابة شخصين في إطلاق نار في مستوطنة "إيتمار" الإسرائيلية بالضفة الغربية.
وقالت خدمة الإسعاف في بيان: "إصابة شاب يبلغ من العمر 21 عامًا بجروح خطيرة وامرأة تبلغ 23 عامًا في حالة متوسطة في حادث إطلاق نار في الضفة الغربية".
عملية برية في قطاع غزة - الجيش الإسرائيلي مدعوم بآليات عسكرية ودبابات - سبوتنيك عربي, 1920, 08.11.2023
مقتل جندي إسرائيلي وإصابة اثنين آخرين بجروح خطيرة في غزة
16:47 GMT
ووفقًا لصحيفة "هآرتس" الإسرائيلية تلقي المصابين الرعاية من خبراء الجيش الدفاع الإسرائيلي وخدمة الإسعاف، كما قام الجيش بإغلاق الطرق وباشر بالبحث عن المشتبه بهم.
ويستمر التصعيد بين حركة "حماس" الفلسطينية والقوات الإسرائيلية بعد إطلاق "حماس"، عملية "طوفان الأقصى"، في 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، لوقف ما وصفته بـ"الانتهاكات الإسرائيلية"، ومنذ ذلك الحين تنفذ إسرائيل قصفا عنيفا ضد القطاع، مع قطع للماء والكهرباء والوقود ووضع قيود كبيرة على دخول المساعدات الإنسانية.
وتقول إسرائيل إن حربها على غزة جاءت ردًا على عملية "طوفان الأقصى"، التي شنتها حركة "حماس" على المستوطنات المتاخمة لقطاع غزة، وراح ضحيتها أكثر من 1400 إسرائيلي وأكثر من 200 أسير.
وأسفر القصف الإسرائيلي على غزة، عن سقوط أكثر من 10 آلاف قتيل وأكثر من 25 ألف مصاب، فيما أسفرت المواجهات في الضفة الغربية، عن مقتل أكثر من 153 فلسطينيا وإصابة نحو 2200 آخرين.
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