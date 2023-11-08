https://sputnikarabic.ae/20231108/الحرس-الثوري-الإيراني-لن-نسمح-لأي-دولة-بـاستعراض-عضلاتها-في-الخليج-1082934175.html
الحرس الثوري الإيراني: لن نسمح لأي دولة بـ"استعراض عضلاتها" في الخليج
الحرس الثوري الإيراني: لن نسمح لأي دولة بـ"استعراض عضلاتها" في الخليج
أكد قائد القوات البحرية للحرس الثوري الإيراني علي رضا تنكسيري، اليوم الأربعاء، إن "هدف القوات البحرية للحرس الثوري والجيش، إلى جانب الدفاع عن الحدود البحرية... 08.11.2023, سبوتنيك عربي
2023-11-08T10:43+0000
2023-11-08T10:43+0000
2023-11-08T10:43+0000
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وقال تنكسيري، في كلمة ألقاها أمام المؤتمر الوطني للفرص والتهديدات البحرية الناشئة، إن "القوات البحرية للحرس الثوري هي مظهر اقتدار إيران وإن هذه القوات لن تسمح لأي دولة باستعراض عضلاتها في الخليج"، حسب وكالة "فارس" الإيرانية.وأشار إلى أن "لدى الأعداء مخططات حديثة للنفوذ إلى البلاد عبر البحر وأن هذه التهديدات تشهد تطورا، ولذلك يجب على جامعاتنا الحربية أن تقوم بتخطيط دقيق، والتحلي باليقظة والنظرة المستقبلية حتى لا تتم مباغتتنا"، مؤكدا ضرورة الاستفادة من الطاقات الأكاديمية والأكاديميات العسكرية للحرس الثوري والجيش لمواجهة التهديدات في مجال البحر والنجاح في مواجهتها".وكان الحرس الثوري الإيراني، أجرى مناورات بحرية الشهر الماضي في المياه الشمالية للخليج نصرة للشعب الفلسطيني.وقال قائد قوات التعبئة البحرية التابعة للحرس الثوري الأدميرال علي بخشايي، إن "هذه المناورات تضمنت تدريبات بحرية، في مدن أهواز وهنديجان وأروند كنار وقاعدة الإمام حسن مجتبي (ع) البحرية (جنوب وجنوب غرب البلاد)"، حسب وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية- إرنا.وأضاف بخشايي أن "المشاركين أعربوا، في هذه المناورات، عن استنكارهم للجرائم التي يرتكبها الكيان الصهيوني في حق المدنيين الأبرياء داخل قطاع غزة"، مشيرا إلى أن أفراد طواقم السفن المشاركة أعلنوا عن جاهزيتهم للدفاع عن شعب فلسطين.وأعرب الحرس الثوري الإيراني، عن "أمله في إتاحة الفرصة لاستخدام قدرات إيران بمحو جبهة الباطل"، مؤكدا أن "مصير الصهاينة إلى زوال".وقال نائب القائد العام للحرس الثوري، العميد علي فدوي، إنه "قد حان الوقت لتحقيق الوعد بالقضاء على الكيان الصهيوني وإنهاء مسلسل الشر"، مؤكدا أن "القدرات المتوفرة لدى الحرس الثوري ستستخدم في الوقت اللازم للقضاء على الكيان الصهيوني"، حسب وكالة "فارس" الإيرانية.وقال الحرس الثوري متوعدا إنه "إذا لم تتوقف جرائم إسرائيل بحق غزة، فستكون هناك صدمة أخرى بانتظارهم"، مضيفا أن "صدمات قوى المقاومة ستستمر ضد الصهاينة، حتى يختفي هذا الورم السرطاني من خريطة العالم".
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https://sputnikarabic.ae/20231005/الجيش-الإيراني-يجري-تدريبات-تحاكي-تدمير-سفن-في-البحر-بطائرات-مسيرة-1081675633.html
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إيران, أخبار إيران, الحرس الثوري الإيراني, الجيش الإيراني, أخبار الخليج , أخبار العالم الآن, العالم
إيران, أخبار إيران, الحرس الثوري الإيراني, الجيش الإيراني, أخبار الخليج , أخبار العالم الآن, العالم
الحرس الثوري الإيراني: لن نسمح لأي دولة بـ"استعراض عضلاتها" في الخليج
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أكد قائد القوات البحرية للحرس الثوري الإيراني علي رضا تنكسيري، اليوم الأربعاء، إن "هدف القوات البحرية للحرس الثوري والجيش، إلى جانب الدفاع عن الحدود البحرية للبلاد، هو التواجد في البحار البعيدة".
وقال تنكسيري، في كلمة ألقاها أمام المؤتمر الوطني للفرص والتهديدات البحرية الناشئة، إن "القوات البحرية للحرس الثوري هي مظهر اقتدار إيران وإن هذه القوات لن تسمح لأي دولة باستعراض عضلاتها في الخليج"، حسب وكالة
"فارس" الإيرانية.
وأشار إلى أن "لدى الأعداء مخططات حديثة للنفوذ إلى البلاد عبر البحر وأن هذه التهديدات تشهد تطورا، ولذلك يجب على جامعاتنا الحربية أن تقوم بتخطيط دقيق، والتحلي باليقظة والنظرة المستقبلية حتى لا تتم مباغتتنا"، مؤكدا ضرورة الاستفادة من الطاقات الأكاديمية والأكاديميات العسكرية للحرس الثوري والجيش لمواجهة التهديدات في مجال البحر والنجاح في مواجهتها".
وكان الحرس الثوري الإيراني، أجرى مناورات بحرية
الشهر الماضي في المياه الشمالية للخليج نصرة للشعب الفلسطيني.
وقال قائد قوات التعبئة البحرية التابعة للحرس الثوري الأدميرال علي بخشايي، إن "هذه المناورات تضمنت تدريبات بحرية، في مدن أهواز وهنديجان وأروند كنار وقاعدة الإمام حسن مجتبي (ع) البحرية (جنوب وجنوب غرب البلاد)"، حسب وكالة
الأنباء الإيرانية الرسمية- إرنا.
وأضاف بخشايي أن "المشاركين أعربوا، في هذه المناورات، عن استنكارهم للجرائم التي يرتكبها الكيان الصهيوني في حق المدنيين الأبرياء داخل قطاع غزة"، مشيرا إلى أن أفراد طواقم السفن المشاركة أعلنوا عن جاهزيتهم للدفاع عن شعب فلسطين.
وأعرب الحرس الثوري الإيراني، عن "أمله في إتاحة الفرصة لاستخدام قدرات إيران بمحو جبهة الباطل"، مؤكدا أن "مصير الصهاينة إلى زوال
".
وقال نائب القائد العام للحرس الثوري، العميد علي فدوي، إنه "قد حان الوقت لتحقيق الوعد بالقضاء على الكيان الصهيوني وإنهاء مسلسل الشر"، مؤكدا أن "القدرات المتوفرة لدى الحرس الثوري ستستخدم في الوقت اللازم للقضاء على الكيان الصهيوني"، حسب وكالة
"فارس" الإيرانية.
وقال الحرس الثوري متوعدا إنه "إذا لم تتوقف جرائم إسرائيل بحق غزة، فستكون هناك صدمة أخرى بانتظارهم
"، مضيفا أن "صدمات قوى المقاومة ستستمر ضد الصهاينة، حتى يختفي هذا الورم السرطاني من خريطة العالم".