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بوتين: روسيا ترد على توسع الناتو بالتعاون مع الصين
بوتين: روسيا ترد على توسع الناتو بالتعاون مع الصين
صرّح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن روسيا ترد بهدوء وتوازن على محاولات دول الناتو توسيع منطقة نفوذها. 08.11.2023, سبوتنيك عربي
2023-11-08T13:16+0000
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وقال بوتين: "نحن نرى كل هذا. وبالتعاون مع أصدقائنا، بما في ذلك جمهورية الصين الشعبية، نرد على هذا بهدوء وتوازن ونعزز قدراتنا الدفاعية، بما في ذلك من خلال التدريبات البحرية والجوية المشتركة، وننفذ ذلك بشكل منتظم، ومستوى تفاعلنا في تزايد مستمر".وأضاف بوتين، في لقاء مع نائب رئيس المجلس العسكري المركزي لجمهورية الصين الشعبية: "نرى محاولات من بعض الدول لتوسيع منطقة نفوذها، علاوة على ذلك، من المدهش في رأيي أن حلف شمال الأطلسي ينتهك وثائقه العقائدية، يقوم بمحاولات لتجاوز الحدود، إلى ما وراء حدود أنشطته الجغرافية".وأشار إلى أن الولايات المتحدة "تجر جميع دول التحالف بشكل متزايد إلى خلق وضع متوتر في منطقة آسيا والمحيط الهادئ"، وتحاول "إنشاء تحالفات عسكرية سياسية جديدة هناك"، مسترشدة في المقام الأول بمصالحها الأنانية.وقال بوتين: "أود أيضا أن أطلب منكم أن تنقلوا إلى رئيس جمهورية الصين الشعبية أطيب تمنياتي وكلمات الامتنان على الترحيب الحار. لقد طورنا بالفعل علاقات شخصية وتجارية ودية للغاية في الوقت نفسه".
https://sputnikarabic.ae/20231108/بوتين-يكشف-عن-تعاون-عسكري-روسي-صيني-في-مجالات-التقانة-الفائقة-1082943568.html
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روسيا, العالم, الصين
روسيا, العالم, الصين

بوتين: روسيا ترد على توسع الناتو بالتعاون مع الصين

13:16 GMT 08.11.2023
© Sputnik . Grigory Sysoev / الانتقال إلى بنك الصوررئيس روسيا فلاديمير بوتين يصل بكين للمشاركة في المنتدى الدولي "حزام واحد، طريق واحد"، الصين
رئيس روسيا فلاديمير بوتين يصل بكين للمشاركة في المنتدى الدولي حزام واحد، طريق واحد، الصين - سبوتنيك عربي, 1920, 08.11.2023
© Sputnik . Grigory Sysoev
/
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صرّح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن روسيا ترد بهدوء وتوازن على محاولات دول الناتو توسيع منطقة نفوذها.
وقال بوتين: "نحن نرى كل هذا. وبالتعاون مع أصدقائنا، بما في ذلك جمهورية الصين الشعبية، نرد على هذا بهدوء وتوازن ونعزز قدراتنا الدفاعية، بما في ذلك من خلال التدريبات البحرية والجوية المشتركة، وننفذ ذلك بشكل منتظم، ومستوى تفاعلنا في تزايد مستمر".
وأضاف بوتين، في لقاء مع نائب رئيس المجلس العسكري المركزي لجمهورية الصين الشعبية: "نرى محاولات من بعض الدول لتوسيع منطقة نفوذها، علاوة على ذلك، من المدهش في رأيي أن حلف شمال الأطلسي ينتهك وثائقه العقائدية، يقوم بمحاولات لتجاوز الحدود، إلى ما وراء حدود أنشطته الجغرافية".
وأشار إلى أن الولايات المتحدة "تجر جميع دول التحالف بشكل متزايد إلى خلق وضع متوتر في منطقة آسيا والمحيط الهادئ"، وتحاول "إنشاء تحالفات عسكرية سياسية جديدة هناك"، مسترشدة في المقام الأول بمصالحها الأنانية.
رئيس روسيا فلاديمير بوتين يصل بكين للمشاركة في المنتدى الدولي حزام واحد، طريق واحد، الصين - سبوتنيك عربي, 1920, 08.11.2023
بوتين يكشف عن تعاون عسكري روسي صيني في مجالات "التقانة الفائقة"
12:41 GMT
وقال بوتين: "أود أيضا أن أطلب منكم أن تنقلوا إلى رئيس جمهورية الصين الشعبية أطيب تمنياتي وكلمات الامتنان على الترحيب الحار. لقد طورنا بالفعل علاقات شخصية وتجارية ودية للغاية في الوقت نفسه".
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