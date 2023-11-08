https://sputnikarabic.ae/20231108/حماس-تحث-أمريكا-على-التوقف-عن-التفكير-في-أوهام-حكم-غزة-1082955099.html
"حماس" تحث أمريكا على التوقف عن التفكير في "أوهام" حكم غزة
"حماس" تحث أمريكا على التوقف عن التفكير في "أوهام" حكم غزة
صرّح عضو المكتب السياسي لحركة "حماس" الفلسطينية، أسامة حمدان، اليوم الأربعاء، أن "حماس" تحث أمريكا على التوقف عن "الأوهام" حول من سيحكم قطاع غزة بعد انتهاء... 08.11.2023, سبوتنيك عربي
2023-11-08T15:58+0000
2023-11-08T15:58+0000
2023-11-08T15:58+0000
أخبار فلسطين اليوم
اسرائيل
العالم
أخبار العالم الآن
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/0a/1d/1082594264_0:267:3164:2047_1920x0_80_0_0_d0f05d23a8caba72f91302a9586b30c2.jpg
وقال حمدان، خلال مؤتمر صحفي في العاصمة اللبنانية بيروت: "نقول للرئيس بايدن وإدارته، كفّوا من الأوهام حول حكم غزة بعد العدوان، المقاومة وشعبنا سينتصران، هذا أمر لا خلاف عليه".وأضاف حمدان: "تعلّموا من دروسكم السابقة في الشرق الأوسط وأماكن أخرى".ويستمر التصعيد بين حركة "حماس" الفلسطينية والقوات الإسرائيلية، بعد إطلاق "حماس"، فجر السبت 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، عملية "طوفان الأقصى"، حيث أطلقت آلاف الصواريخ من قطاع غزة على إسرائيل واقتحمت قواتها مستوطنات إسرائيلية متاخمة لقطاع غزة، وقتلت وأسرت عددًا كبيرًا من العسكريين والمدنيين الإسرائيليين.وأعلنت إسرائيل، مساء يوم 27 أكتوبر الماضي، أنها بدأت المرحلة الثانية من "حرب طويلة وصعبة مع حماس" تضمنت توغلات برية في غزة بالتزامن مع غارات جوية مكثفة.
https://sputnikarabic.ae/20231108/كتائب-القسام-تعلن-تدمير-15-آلية-إسرائيلية-منذ-الصباح-1082952242.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/0a/1d/1082594264_435:0:3164:2047_1920x0_80_0_0_62c5ab724b91040bcc42da720a9970f4.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار فلسطين اليوم, اسرائيل, العالم, أخبار العالم الآن
أخبار فلسطين اليوم, اسرائيل, العالم, أخبار العالم الآن
"حماس" تحث أمريكا على التوقف عن التفكير في "أوهام" حكم غزة
تابعنا عبر
صرّح عضو المكتب السياسي لحركة "حماس" الفلسطينية، أسامة حمدان، اليوم الأربعاء، أن "حماس" تحث أمريكا على التوقف عن "الأوهام" حول من سيحكم قطاع غزة بعد انتهاء الحرب مع إسرائيل.
وقال حمدان، خلال مؤتمر صحفي في العاصمة اللبنانية بيروت: "نقول للرئيس بايدن وإدارته، كفّوا من الأوهام حول حكم غزة بعد العدوان، المقاومة وشعبنا سينتصران، هذا أمر لا خلاف عليه".
ونصح حمدان أمريكا "ألا تضيع وقتها على نتنياهو وجيشه المهزوم".
وأضاف حمدان: "تعلّموا من دروسكم السابقة في الشرق الأوسط وأماكن أخرى".
ويستمر التصعيد بين حركة "حماس" الفلسطينية والقوات الإسرائيلية، بعد إطلاق "حماس"، فجر السبت 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، عملية "طوفان الأقصى"، حيث أطلقت آلاف الصواريخ من قطاع غزة على إسرائيل واقتحمت قواتها مستوطنات إسرائيلية متاخمة لقطاع غزة، وقتلت وأسرت عددًا كبيرًا من العسكريين والمدنيين الإسرائيليين
.
وأعلنت إسرائيل، مساء يوم 27 أكتوبر الماضي، أنها بدأت المرحلة الثانية من "حرب طويلة وصعبة مع حماس" تضمنت توغلات برية في غزة بالتزامن مع غارات جوية مكثفة.