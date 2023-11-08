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https://sputnikarabic.ae/20231108/ديمقراطيون-يطالبون-بايدن-بتوضيح-إن-كانت-خطط-إسرائيل-لإدارة-غزة-بعد-الحرب-قابلة-للتطبيق-1082958722.html
ديمقراطيون يطالبون بايدن بتوضيح إن كانت خطط إسرائيل لإدارة غزة بعد الحرب "قابلة للتطبيق"
ديمقراطيون يطالبون بايدن بتوضيح إن كانت خطط إسرائيل لإدارة غزة بعد الحرب "قابلة للتطبيق"
دعت غالبية الكتلة الديمقراطية في مجلس الشيوخ، الرئيس بايدن، اليوم الأربعاء، إلى السعي للحصول على ضمانات بأن لدى إسرائيل خطة قابلة للتطبيق لهزيمة "حماس"، مؤكدين... 08.11.2023, سبوتنيك عربي
2023-11-08T17:18+0000
2023-11-08T17:18+0000
العالم
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الكونغرس الأمريكي
جو بايدن
الولايات المتحدة الأمريكية
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وفي رسالة إلى الرئيس، طلب 24 ديمقراطيا واثنين من المستقلين تفاصيل حول كيفية تخطيط الإدارة الأمريكية لضمان قيام إسرائيل بالتخفيف بشكل صحيح من الخسائر في صفوف المدنيين في غزة.كما طلبوا تقييم بايدن حول ما إذا كانت خطط إسرائيل لطرد "حماس" من قطاع غزة قابلة للتحقيق عسكريا، وما إذا كانت تلك الخطط تأخذ مصير الرهائن في الاعتبار، وما إذا كانت خطة تل أبيب لحكم غزة بعد الحرب قابلة للتطبيق.وتمثل الرسالة أول تحدٍ واسع النطاق يواجهه بايدن من أعضاء حزبه، بشأن خطط إدارته لمساعدة إسرائيل على شن حرب ضد "حماس".وقد قاد هذه الحملة السيناتور كريس فان هولين، من ولاية ميريلاند، والذي كان أحد أكثر أعضاء مجلس الشيوخ الذين حثوا مسؤولي الإدارة على معالجة محنة المدنيين الفلسطينيين.ومن بين الموقعين أيضا، ديمقراطيون بارزون مثل أعضاء مجلس الشيوخ ريتشارد جيه دوربين، من إلينوي، الرجل الثاني في الحزب في المجلس، وجاك ريد، من رود آيلاند، رئيس لجنة القوات المسلحة، ما يعكس هذا القلق بشأن تصرفات إسرائيل، والدعم غير المحدود الذي يقدمه بايدن لهم.ويأتي ذلك في الوقت الذي يدرس فيه مجلس الشيوخ طلب بايدن للحصول على حزمة إنفاق طارئة للأمن القومي بقيمة 105 مليارات دولار، لتقديم مساعدات عسكرية لإسرائيل وأوكرانيا، وكذلك لمعالجة التهديدات التي تواجه منطقة المحيطين الهندي والهادئ، والأمن على الحدود بين الولايات المتحدة والمكسيك.ووافق مجلس النواب الذي يقوده الجمهوريون، الأسبوع الماضي، على هذه الأموال المخصصة لإسرائيل، لكن مشروع القانون هذا مات عند وصوله إلى مجلس الشيوخ، لأنه يتضمن أيضًا تخفيضات في الإنفاق المحلي.
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العالم, أخبار العالم الآن, الكونغرس الأمريكي, جو بايدن, الولايات المتحدة الأمريكية
العالم, أخبار العالم الآن, الكونغرس الأمريكي, جو بايدن, الولايات المتحدة الأمريكية

ديمقراطيون يطالبون بايدن بتوضيح إن كانت خطط إسرائيل لإدارة غزة بعد الحرب "قابلة للتطبيق"

17:18 GMT 08.11.2023
© AFP 2023 / MANDEL NGANمؤتمر صحفي مشترك للرئيس الفلسطيني محمود عباس والرئيس الأمريكي جو بادين، 15 يوليو 2022
مؤتمر صحفي مشترك للرئيس الفلسطيني محمود عباس والرئيس الأمريكي جو بادين، 15 يوليو 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 08.11.2023
© AFP 2023 / MANDEL NGAN
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دعت غالبية الكتلة الديمقراطية في مجلس الشيوخ، الرئيس بايدن، اليوم الأربعاء، إلى السعي للحصول على ضمانات بأن لدى إسرائيل خطة قابلة للتطبيق لهزيمة "حماس"، مؤكدين أن الولايات المتحدة لن تموّل الإجراءات التي تتعارض مع القوانين الدولية والأمريكية.
وفي رسالة إلى الرئيس، طلب 24 ديمقراطيا واثنين من المستقلين تفاصيل حول كيفية تخطيط الإدارة الأمريكية لضمان قيام إسرائيل بالتخفيف بشكل صحيح من الخسائر في صفوف المدنيين في غزة.
كما طلبوا تقييم بايدن حول ما إذا كانت خطط إسرائيل لطرد "حماس" من قطاع غزة قابلة للتحقيق عسكريا، وما إذا كانت تلك الخطط تأخذ مصير الرهائن في الاعتبار، وما إذا كانت خطة تل أبيب لحكم غزة بعد الحرب قابلة للتطبيق.
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29 أكتوبر, 10:24 GMT
وتمثل الرسالة أول تحدٍ واسع النطاق يواجهه بايدن من أعضاء حزبه، بشأن خطط إدارته لمساعدة إسرائيل على شن حرب ضد "حماس".
وقد قاد هذه الحملة السيناتور كريس فان هولين، من ولاية ميريلاند، والذي كان أحد أكثر أعضاء مجلس الشيوخ الذين حثوا مسؤولي الإدارة على معالجة محنة المدنيين الفلسطينيين.
ومن بين الموقعين أيضا، ديمقراطيون بارزون مثل أعضاء مجلس الشيوخ ريتشارد جيه دوربين، من إلينوي، الرجل الثاني في الحزب في المجلس، وجاك ريد، من رود آيلاند، رئيس لجنة القوات المسلحة، ما يعكس هذا القلق بشأن تصرفات إسرائيل، والدعم غير المحدود الذي يقدمه بايدن لهم.
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"حماس" تحث أمريكا على التوقف عن التفكير في "أوهام" حكم غزة
15:58 GMT
ويأتي ذلك في الوقت الذي يدرس فيه مجلس الشيوخ طلب بايدن للحصول على حزمة إنفاق طارئة للأمن القومي بقيمة 105 مليارات دولار، لتقديم مساعدات عسكرية لإسرائيل وأوكرانيا، وكذلك لمعالجة التهديدات التي تواجه منطقة المحيطين الهندي والهادئ، والأمن على الحدود بين الولايات المتحدة والمكسيك.
ووافق مجلس النواب الذي يقوده الجمهوريون، الأسبوع الماضي، على هذه الأموال المخصصة لإسرائيل، لكن مشروع القانون هذا مات عند وصوله إلى مجلس الشيوخ، لأنه يتضمن أيضًا تخفيضات في الإنفاق المحلي.
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