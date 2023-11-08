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https://sputnikarabic.ae/20231108/مجلس-الأمن-يعقد-جلسة-مغلقة-بطلب-من-روسيا-حول-تخريب-خطوط-التيار-الشمالي-1082927009.html
مجلس الأمن يعقد جلسة مغلقة بطلب من روسيا حول تخريب خطوط "التيار الشمالي"
مجلس الأمن يعقد جلسة مغلقة بطلب من روسيا حول تخريب خطوط "التيار الشمالي"
يعتزم مجلس الأمن الدولي، اليوم الأربعاء، عقد جلسة مغلقة بطلب من روسيا حول حادث تخريب خطوط أنابيب "التيار الشمالي" الذي وقع قبل أكثر من عام. 08.11.2023, سبوتنيك عربي
2023-11-08T00:44+0000
2023-11-08T00:44+0000
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التيار الشمالي
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الأمم المتحدة - سبوتنيك. ووفقا لجدول أعمال مجلس الأمن الذي وزعته بعثة البرازيل المكلفة برئاسة المجلس خلال الدورة الحالية، فإنه من المقرر أن يعقد مجلس الأمن الدولي جلسة مغلقة اليوم لمناقشة حادث تخريب خطوط أنابيب "التيار الشمالي"، وذلك بعد جلسة مفتوحة خُصصت لمناقشة الهجوم الأوكراني الأخير على مدينة دونيتسك والتي ستنعقد بطلب من روسيا أيضا.ووقعت انفجارات في وقت واحد، يوم 26 سبتمبر/أيلول 2022، على خطي أنابيب تصدير للغاز الروسي إلى أوروبا – "التيار الشمالي 1" و"التيار الشمالي 2"، ولم تستبعد ألمانيا والدنمارك والسويد وقوع أعمال تخريب متعمدة.من جانبه، نشر الصحفي الأمريكي، سيمور هيرش، تحقيقا له في 8 شباط/ فبراير، ذكر فيه، نقلاً عن مصادر، أنه تم زرع عبوات ناسفة تحت خطوط أنابيب الغاز الروسية في حزيران/ يونيو 2022، تحت غطاء تدريبات قام بها غواصو البحرية الأمريكية بدعم من متخصصين نرويجيين. وبحسب هيرش، فإن قرار إطلاق العملية اتخذه الرئيس الأمريكي، جو بايدن، بعد تسعة أشهر من المناقشات مع مسؤولي الإدارة المعنيين بقضايا الأمن القومي.
https://sputnikarabic.ae/20231101/بوتين-لا-نستبعد-احتمال-حدوث-استفزازات-خارجية-مماثلة-لاستهداف-التيار-الشمالي--1082709328.html
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روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار أوكرانيا, التيار الشمالي
روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار أوكرانيا, التيار الشمالي

مجلس الأمن يعقد جلسة مغلقة بطلب من روسيا حول تخريب خطوط "التيار الشمالي"

00:44 GMT 08.11.2023
© AFP 2023 / ED JONESمجلس الأمن الدولي
مجلس الأمن الدولي - سبوتنيك عربي, 1920, 08.11.2023
© AFP 2023 / ED JONES
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يعتزم مجلس الأمن الدولي، اليوم الأربعاء، عقد جلسة مغلقة بطلب من روسيا حول حادث تخريب خطوط أنابيب "التيار الشمالي" الذي وقع قبل أكثر من عام.
الأمم المتحدة - سبوتنيك. ووفقا لجدول أعمال مجلس الأمن الذي وزعته بعثة البرازيل المكلفة برئاسة المجلس خلال الدورة الحالية، فإنه من المقرر أن يعقد مجلس الأمن الدولي جلسة مغلقة اليوم لمناقشة حادث تخريب خطوط أنابيب "التيار الشمالي"، وذلك بعد جلسة مفتوحة خُصصت لمناقشة الهجوم الأوكراني الأخير على مدينة دونيتسك والتي ستنعقد بطلب من روسيا أيضا.
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ووقعت انفجارات في وقت واحد، يوم 26 سبتمبر/أيلول 2022، على خطي أنابيب تصدير للغاز الروسي إلى أوروبا – "التيار الشمالي 1" و"التيار الشمالي 2"، ولم تستبعد ألمانيا والدنمارك والسويد وقوع أعمال تخريب متعمدة.
من جانبه، نشر الصحفي الأمريكي، سيمور هيرش، تحقيقا له في 8 شباط/ فبراير، ذكر فيه، نقلاً عن مصادر، أنه تم زرع عبوات ناسفة تحت خطوط أنابيب الغاز الروسية في حزيران/ يونيو 2022، تحت غطاء تدريبات قام بها غواصو البحرية الأمريكية بدعم من متخصصين نرويجيين. وبحسب هيرش، فإن قرار إطلاق العملية اتخذه الرئيس الأمريكي، جو بايدن، بعد تسعة أشهر من المناقشات مع مسؤولي الإدارة المعنيين بقضايا الأمن القومي.

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