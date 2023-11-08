https://sputnikarabic.ae/20231108/هجوم-صاروخي-ثان-اليوم-على-القاعدة-الأمريكية-في-مدينة-الشدادي-النفطية-شرقي-سوريا-1082959491.html

هجوم صاروخي ثان اليوم على القاعدة الأمريكية في مدينة الشدادي النفطية شرقي سوريا

هجوم صاروخي ثان اليوم على القاعدة الأمريكية في مدينة الشدادي النفطية شرقي سوريا

هزت انفجارات ضخمة قاعدة الجيش الأمريكي في مدينة الشدادي النفطية في محافظة الحسكة شرقي سوريا، للمرة الثانية، اليوم الأربعاء. 08.11.2023, سبوتنيك عربي

2023-11-08T17:50+0000

2023-11-08T17:50+0000

2023-11-08T17:50+0000

حصري

العالم العربي

أخبار سوريا اليوم

الولايات المتحدة الأمريكية

الأخبار

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/0a/04/1081645484_0:370:960:910_1920x0_80_0_0_88e31bc44518c73c8c0407ab67f703dc.jpg

وقال مراسل "سبوتنيك" إن الهجوم يأتي في ضوء ارتفاع وتزايد الهجمات التي تتعرض لها قواعد الجيش الأمريكي أو ما يسمى بقواعد "التحالف الدولي" المزعوم في سوريا والعراق، على خلفية الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة في فلسطين المحتلة.وأضاف مراسل "سبوتنيك" شرقي سوريا أن انفجارات متتالية وضخمة سُمعت، مساء اليوم الأربعاء، في قاعدة (مديرية حقول النفط في الجبسة) في مدينة الشدادي الواقعة على بعد 50 كم جنوبي محافظة الحسكة.وفي وقت سابق، وقع انفجاران ضخمان، يوم السبت الماضي، في قاعدة الجيش الأمريكي في مدينة الشدادي النفطية في محافظة الحسكة شرقي سوريا.وكانت إيران قد وجهت رسالة إلى مجلس الأمن الدولي بشأن ما وصفتها "ادعاءات الولايات المتحدة بتدخل طهران في الهجمات ضد القوات العسكرية الأمريكية في سوريا والعراق".واعتبر ممثل إيران الدائم لدى الأمم المتحدة، أمير سعيد إيرواني، في رسالته، أن "جميع الادعاءات لا أساس لها من الصحة ومرفوضة بشكل قاطع"، مؤكدا أن "إيران لم تتدخل قط في أي عمل أو هجوم ضد القوات العسكرية الأمريكية، في سوريا والعراق".واستنكر إيرواني محاولة الولايات المتحدة التذرع والاعتماد على حق الدفاع عن النفس بموجب المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة، لإضفاء الشرعية على أعمالها العسكرية غير القانونية، من خلال استهداف المدنيين والبنية التحتية الحيوية في سوريا، مؤكدا أنها تفتقر إلى الأساس القانوني والمصداقية، وهو تفسير تعسفي وغير صحيح للمادة 51 من الميثاق.

https://sputnikarabic.ae/20231107/كوادر-حزب-البعث-الحاكم-في-سوريا-يتضامنون-مع-فلسطين-وينددون-بالعدوان-على-غزة-1082924490.html

https://sputnikarabic.ae/20231107/البنتاغون-ارتفاع-عدد-الهجمات-على-القوات-الأمريكية-في-العراق-وسوريا-إلى-38-1082895621.html

الولايات المتحدة الأمريكية

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

حصري, العالم العربي, أخبار سوريا اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية, الأخبار