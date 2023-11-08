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https://sputnikarabic.ae/20231108/هجوم-صاروخي-ثان-اليوم-على-القاعدة-الأمريكية-في-مدينة-الشدادي-النفطية-شرقي-سوريا-1082959491.html
هجوم صاروخي ثان اليوم على القاعدة الأمريكية في مدينة الشدادي النفطية شرقي سوريا
هجوم صاروخي ثان اليوم على القاعدة الأمريكية في مدينة الشدادي النفطية شرقي سوريا
هزت انفجارات ضخمة قاعدة الجيش الأمريكي في مدينة الشدادي النفطية في محافظة الحسكة شرقي سوريا، للمرة الثانية، اليوم الأربعاء. 08.11.2023, سبوتنيك عربي
2023-11-08T17:50+0000
2023-11-08T17:50+0000
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وقال مراسل "سبوتنيك" إن الهجوم يأتي في ضوء ارتفاع وتزايد الهجمات التي تتعرض لها قواعد الجيش الأمريكي أو ما يسمى بقواعد "التحالف الدولي" المزعوم في سوريا والعراق، على خلفية الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة في فلسطين المحتلة.وأضاف مراسل "سبوتنيك" شرقي سوريا أن انفجارات متتالية وضخمة سُمعت، مساء اليوم الأربعاء، في قاعدة (مديرية حقول النفط في الجبسة) في مدينة الشدادي الواقعة على بعد 50 كم جنوبي محافظة الحسكة.وفي وقت سابق، وقع انفجاران ضخمان، يوم السبت الماضي، في قاعدة الجيش الأمريكي في مدينة الشدادي النفطية في محافظة الحسكة شرقي سوريا.وكانت إيران قد وجهت رسالة إلى مجلس الأمن الدولي بشأن ما وصفتها "ادعاءات الولايات المتحدة بتدخل طهران في الهجمات ضد القوات العسكرية الأمريكية في سوريا والعراق".واعتبر ممثل إيران الدائم لدى الأمم المتحدة، أمير سعيد إيرواني، في رسالته، أن "جميع الادعاءات لا أساس لها من الصحة ومرفوضة بشكل قاطع"، مؤكدا أن "إيران لم تتدخل قط في أي عمل أو هجوم ضد القوات العسكرية الأمريكية، في سوريا والعراق".واستنكر إيرواني محاولة الولايات المتحدة التذرع والاعتماد على حق الدفاع عن النفس بموجب المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة، لإضفاء الشرعية على أعمالها العسكرية غير القانونية، من خلال استهداف المدنيين والبنية التحتية الحيوية في سوريا، مؤكدا أنها تفتقر إلى الأساس القانوني والمصداقية، وهو تفسير تعسفي وغير صحيح للمادة 51 من الميثاق.
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حصري, العالم العربي, أخبار سوريا اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية, الأخبار
حصري, العالم العربي, أخبار سوريا اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية, الأخبار

هجوم صاروخي ثان اليوم على القاعدة الأمريكية في مدينة الشدادي النفطية شرقي سوريا

17:50 GMT 08.11.2023
© Sputnikمسيرة تابعة لسلاح الجو التركي تقصف بعدة صواريخ موقعاً عسكرياً لقوات "قسد" شرقي سوريا
مسيرة تابعة لسلاح الجو التركي تقصف بعدة صواريخ موقعاً عسكرياً لقوات قسد شرقي سوريا - سبوتنيك عربي, 1920, 08.11.2023
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حصري
هزت انفجارات ضخمة قاعدة الجيش الأمريكي في مدينة الشدادي النفطية في محافظة الحسكة شرقي سوريا، للمرة الثانية، اليوم الأربعاء.
وقال مراسل "سبوتنيك" إن الهجوم يأتي في ضوء ارتفاع وتزايد الهجمات التي تتعرض لها قواعد الجيش الأمريكي أو ما يسمى بقواعد "التحالف الدولي" المزعوم في سوريا والعراق، على خلفية الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة في فلسطين المحتلة.
وأضاف مراسل "سبوتنيك" شرقي سوريا أن انفجارات متتالية وضخمة سُمعت، مساء اليوم الأربعاء، في قاعدة (مديرية حقول النفط في الجبسة) في مدينة الشدادي الواقعة على بعد 50 كم جنوبي محافظة الحسكة.
كوادر حزب البعث الحاكم في سوريا يتضامنون مع فلسطين وينددون بالعدوان على غزة - سبوتنيك عربي, 1920, 07.11.2023
كوادر حزب "البعث" الحاكم في سوريا يتضامنون مع فلسطين وينددون بالعدوان على غزة... فيديو
أمس, 20:49 GMT
وفي وقت سابق، وقع انفجاران ضخمان، يوم السبت الماضي، في قاعدة الجيش الأمريكي في مدينة الشدادي النفطية في محافظة الحسكة شرقي سوريا.
وكانت إيران قد وجهت رسالة إلى مجلس الأمن الدولي بشأن ما وصفتها "ادعاءات الولايات المتحدة بتدخل طهران في الهجمات ضد القوات العسكرية الأمريكية في سوريا والعراق".
قوات أمريكية في سوريا - سبوتنيك عربي, 1920, 07.11.2023
البنتاغون: ارتفاع عدد الهجمات على القوات الأمريكية في العراق وسوريا إلى 38
أمس, 09:42 GMT
واعتبر ممثل إيران الدائم لدى الأمم المتحدة، أمير سعيد إيرواني، في رسالته، أن "جميع الادعاءات لا أساس لها من الصحة ومرفوضة بشكل قاطع"، مؤكدا أن "إيران لم تتدخل قط في أي عمل أو هجوم ضد القوات العسكرية الأمريكية، في سوريا والعراق".
واستنكر إيرواني محاولة الولايات المتحدة التذرع والاعتماد على حق الدفاع عن النفس بموجب المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة، لإضفاء الشرعية على أعمالها العسكرية غير القانونية، من خلال استهداف المدنيين والبنية التحتية الحيوية في سوريا، مؤكدا أنها تفتقر إلى الأساس القانوني والمصداقية، وهو تفسير تعسفي وغير صحيح للمادة 51 من الميثاق.
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