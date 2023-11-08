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https://sputnikarabic.ae/20231108/وزراء-خارجية-مجموعة-السبع-يشددون-على-منع-إيران-من-تطوير-أسلحة-نووية-1082934531.html
وزراء خارجية "مجموعة السبع" يشددون على منع إيران من تطوير أسلحة نووية
وزراء خارجية "مجموعة السبع" يشددون على منع إيران من تطوير أسلحة نووية
أعلن وزراء خارجية دول "مجموعة السبع"، المكونة من كندا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا واليابان والمملكة المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية، أنه "يتعين على إيران، ألا... 08.11.2023, سبوتنيك عربي
2023-11-08T10:44+0000
2023-11-08T10:45+0000
العالم
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وقال وزراء خارجية "مجموعة السبع"، في بيان لهم: "ما زلنا مصممين على أنه لا ينبغي لإيران أبدا أن تطور أسلحة نووية، ونكرر أنه يجب على إيران أن تتوقف عن التصعيد المستمر لبرنامجها النووي، الذي ليس له أي مبرر مدني موثوق به، ويجعله يقترب بشكل خطير من الأنشطة الفعلية المتعلقة بالأسلحة".كما دعا الاجتماع إيران إلى الوفاء "بالتزاماتها القانونية والسياسية فيما يتعلق بمنع الانتشار النووي، من خلال اتخاذ إجراءات عاجلة، بما في ذلك التعاون الكامل وغير المشروط مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية"، بحسب البيان.وجاء في البيان: "ندعو إيران إلى التراجع عن سحب تعيين مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، والذي يؤثر بشكل خطير على قدرة الوكالة على إجراء عمليات التفتيش بشكل فعال في إيران".كما أعرب وزراء خارجية "مجموعة السبع" عن "مخاوفهم بشأن أنشطة إيران الأخرى المزعزعة للاستقرار، مثل تطوير برامج الصواريخ الباليستية، بما في ذلك تحت ستار مركبات الإطلاق الفضائية، ونقل الصواريخ والمركبات الجوية من دون طيار والتكنولوجيات ذات الصلة إلى الدول وغير الدول".
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العالم
العالم

وزراء خارجية "مجموعة السبع" يشددون على منع إيران من تطوير أسلحة نووية

10:44 GMT 08.11.2023 (تم التحديث: 10:45 GMT 08.11.2023)
© AFP 2023 / HOمفاعل أراك النووي الإيراني بالماء الثقيل
مفاعل أراك النووي الإيراني بالماء الثقيل - سبوتنيك عربي, 1920, 08.11.2023
© AFP 2023 / HO
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أعلن وزراء خارجية دول "مجموعة السبع"، المكونة من كندا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا واليابان والمملكة المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية، أنه "يتعين على إيران، ألا تطور أسلحة نووية، ويجب عليها وقف التصعيد المتواصل لبرنامجها النووي".
وقال وزراء خارجية "مجموعة السبع"، في بيان لهم: "ما زلنا مصممين على أنه لا ينبغي لإيران أبدا أن تطور أسلحة نووية، ونكرر أنه يجب على إيران أن تتوقف عن التصعيد المستمر لبرنامجها النووي، الذي ليس له أي مبرر مدني موثوق به، ويجعله يقترب بشكل خطير من الأنشطة الفعلية المتعلقة بالأسلحة".
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كما دعا الاجتماع إيران إلى الوفاء "بالتزاماتها القانونية والسياسية فيما يتعلق بمنع الانتشار النووي، من خلال اتخاذ إجراءات عاجلة، بما في ذلك التعاون الكامل وغير المشروط مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية"، بحسب البيان.
وجاء في البيان: "ندعو إيران إلى التراجع عن سحب تعيين مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، والذي يؤثر بشكل خطير على قدرة الوكالة على إجراء عمليات التفتيش بشكل فعال في إيران".
كما أعرب وزراء خارجية "مجموعة السبع" عن "مخاوفهم بشأن أنشطة إيران الأخرى المزعزعة للاستقرار، مثل تطوير برامج الصواريخ الباليستية، بما في ذلك تحت ستار مركبات الإطلاق الفضائية، ونقل الصواريخ والمركبات الجوية من دون طيار والتكنولوجيات ذات الصلة إلى الدول وغير الدول".
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