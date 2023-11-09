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https://sputnikarabic.ae/20231109/آلاف-الطلاب-والمعلمين-يتظاهرون-في-نيويورك-ضد-إسرائيل-فيديو-1082998130.html
آلاف الطلاب والمعلمين يتظاهرون في نيويورك ضد إسرائيل.. فيديو
آلاف الطلاب والمعلمين يتظاهرون في نيويورك ضد إسرائيل.. فيديو
خرج الآلاف من طلاب المدارس الثانوية والمدرسين من ما لا يقل عن 100 مدرسة في نيويورك والمنطقة المحيطة بها من الفصول الدراسية في منتصف اليوم الدراسي واحتجوا على... 09.11.2023, سبوتنيك عربي
2023-11-09T21:35+0000
2023-11-09T21:36+0000
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وتجمع العديد من المتظاهرين في براينت بارك بوسط مانهاتن، اليوم الخميس، ودعوا للضغط على إسرائيل لوقف إطلاق النار ولوحوا بلافتات كتب عليها "وقف الدراسة من أجل وقف إطلاق النار" و"كفى للفصل العنصري".وتم حظر هذه المبادرة، التي أطلقها اتحاد المعلمين (Teachers Unite)، من قبل وزارة التعليم المحلية، التي سعت إلى "إبعاد المعتقدات السياسية الشخصية عن الفصول الدراسية".وبالإضافة إلى الدعوة إلى وقف إطلاق النار، دعا المتظاهرون ايضا الولايات المتحدة إنهاء دعمها لـ "الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل بحق الفلسطينيين".ويطالب المراهقون أيضا الولايات المتحدة بوقف جميع المساعدات للعمليات العسكرية الإسرائيلية بقطاع غزة.
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إسرائيل, مدينة نيويورك, أخبار قطاع غزة, نادي الفيديو, العالم, أخبار العالم الآن
إسرائيل, مدينة نيويورك, أخبار قطاع غزة, نادي الفيديو, العالم, أخبار العالم الآن

آلاف الطلاب والمعلمين يتظاهرون في نيويورك ضد إسرائيل.. فيديو

21:35 GMT 09.11.2023 (تم التحديث: 21:36 GMT 09.11.2023)
© AFP 2023 / Angela Weiss متظاهرون يرفعون علم فلسطين في مانهاتن، نيويورك، الولايات المتحدة 18 مايو 2021
متظاهرون يرفعون علم فلسطين في مانهاتن، نيويورك، الولايات المتحدة 18 مايو 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 09.11.2023
© AFP 2023 / Angela Weiss
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خرج الآلاف من طلاب المدارس الثانوية والمدرسين من ما لا يقل عن 100 مدرسة في نيويورك والمنطقة المحيطة بها من الفصول الدراسية في منتصف اليوم الدراسي واحتجوا على "مذبحة الشعب الفلسطيني".
وتجمع العديد من المتظاهرين في براينت بارك بوسط مانهاتن، اليوم الخميس، ودعوا للضغط على إسرائيل لوقف إطلاق النار ولوحوا بلافتات كتب عليها "وقف الدراسة من أجل وقف إطلاق النار" و"كفى للفصل العنصري".
وتم حظر هذه المبادرة، التي أطلقها اتحاد المعلمين (Teachers Unite)، من قبل وزارة التعليم المحلية، التي سعت إلى "إبعاد المعتقدات السياسية الشخصية عن الفصول الدراسية".
وبالإضافة إلى الدعوة إلى وقف إطلاق النار، دعا المتظاهرون ايضا الولايات المتحدة إنهاء دعمها لـ "الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل بحق الفلسطينيين".
ويطالب المراهقون أيضا الولايات المتحدة بوقف جميع المساعدات للعمليات العسكرية الإسرائيلية بقطاع غزة.
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