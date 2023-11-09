آلاف الطلاب والمعلمين يتظاهرون في نيويورك ضد إسرائيل.. فيديو
21:35 GMT 09.11.2023 (تم التحديث: 21:36 GMT 09.11.2023)
© AFP 2023 / Angela Weiss متظاهرون يرفعون علم فلسطين في مانهاتن، نيويورك، الولايات المتحدة 18 مايو 2021
© AFP 2023 / Angela Weiss
خرج الآلاف من طلاب المدارس الثانوية والمدرسين من ما لا يقل عن 100 مدرسة في نيويورك والمنطقة المحيطة بها من الفصول الدراسية في منتصف اليوم الدراسي واحتجوا على "مذبحة الشعب الفلسطيني".
وتجمع العديد من المتظاهرين في براينت بارك بوسط مانهاتن، اليوم الخميس، ودعوا للضغط على إسرائيل لوقف إطلاق النار ولوحوا بلافتات كتب عليها "وقف الدراسة من أجل وقف إطلاق النار" و"كفى للفصل العنصري".
Happening now: hundreds of NYC students rallying in support of Palestinians in Midtown Manhattan. @CBSNewYork pic.twitter.com/Y6zb5b9XH3— Ali Bauman (@AliBaumanTV) November 9, 2023
وتم حظر هذه المبادرة، التي أطلقها اتحاد المعلمين (Teachers Unite)، من قبل وزارة التعليم المحلية، التي سعت إلى "إبعاد المعتقدات السياسية الشخصية عن الفصول الدراسية".
Why do the israelis need billions of dollars to bomb babies & children? #ShutItDown4Palestine | 150 New York high school students walk out pic.twitter.com/m9ajQtBrBX— Sarah Wilkinson (@swilkinsonbc) November 9, 2023
وبالإضافة إلى الدعوة إلى وقف إطلاق النار، دعا المتظاهرون ايضا الولايات المتحدة إنهاء دعمها لـ "الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل بحق الفلسطينيين".
Several hundred CUNY and public-school students, many who just walked out of class, are protesting in front of the the New York Public Library to voice their support for the people of Gaza and to demand a #FreePalestine. Video by Elias Guerra. @Cuny4P pic.twitter.com/H6LWcITT59— @TheIndypendent (@TheIndypendent) November 9, 2023
ويطالب المراهقون أيضا الولايات المتحدة بوقف جميع المساعدات للعمليات العسكرية الإسرائيلية بقطاع غزة.