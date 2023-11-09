https://sputnikarabic.ae/20231109/الجيش-الإسرائيلي-مقتل-ضابط-وإصابة-5-خلال-المعارك-الدائرة-في-قطاع-غزة-1082965308.html

الجيش الإسرائيلي: مقتل وإصابة 6 عسكريين خلال المعارك في قطاع غزة الليلة الماضية

الجيش الإسرائيلي: مقتل وإصابة 6 عسكريين خلال المعارك في قطاع غزة الليلة الماضية

أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الخميس، مقتل عسكري وإصابة 5 آخرين من قواته، بجروح خطيرة خلال معارك في قطاع غزة، يوم أمس الأربعاء. 09.11.2023, سبوتنيك عربي

2023-11-09T04:18+0000

2023-11-09T04:18+0000

2023-11-09T05:02+0000

العدوان الإسرائيلي على غزة

التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل

وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل

إسرائيل

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القاهرة - سبوتنيك. وقال الجيش الإسرائيلي، في بيان، إن "عسكريًا واحدا قُتل أمس(الأربعاء)، بينما أصيب 5 آخرون بجروح خطيرة خلال معارك في قطاع غزة".وأضاف الجيش الإسرائيلي، بحسب البيان، أن "إجمالي عدد القتلى العسكريين، منذ السابع من أكتوبر(تشرين الأول الماضي)، بلغ 352 عسكريًا".ويستمر التصعيد بين حركة "حماس" الفلسطينية والقوات الإسرائيلية بعد إطلاق "حماس"، عملية "طوفان الأقصى"، في 7 أكتوبر الماضي، لوقف ما وصفته بـ"الانتهاكات الإسرائيلية"، ومنذ ذلك الحين تنفذ إسرائيل قصفا عنيفا ضد قطاع غزة، مع قطع للماء والكهرباء والوقود ووضع قيود كبيرة على دخول المساعدات الإنسانية.وتقول إسرائيل إن حربها على غزة جاءت ردًا على عملية "طوفان الأقصى"، التي شنتها حركة "حماس" على المستوطنات المتاخمة لقطاع غزة، وراح ضحيتها أكثر من 1400 إسرائيلي وأكثر من 200 أسير.وأسفر القصف الإسرائيلي على غزة، عن سقوط أكثر من 10 آلاف قتيل وأكثر من 25 ألف مصاب، فيما أسفرت المواجهات في الضفة الغربية، عن مقتل أكثر من 153 فلسطينيا وإصابة نحو 2200 آخرين.

https://sputnikarabic.ae/20231108/الإسعاف-الإسرائيلي-إصابة-شخصين-أحدهما-إصابته-خطيرة-في-حادث-إطلاق-نار-في-الضفة-الغربية-1082964177.html

إسرائيل

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العدوان الإسرائيلي على غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل, إسرائيل