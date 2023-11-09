https://sputnikarabic.ae/20231109/الجيش-الإسرائيلي-يعلن-ارتفاع-حصيلة-القتلى-العسكريين-إلى-37-شخصا-1082996157.html

الجيش الإسرائيلي يعلن ارتفاع حصيلة القتلى العسكريين إلى 37 شخصا

الجيش الإسرائيلي يعلن ارتفاع حصيلة القتلى العسكريين إلى 37 شخصا

أعلن الجيش الإسرائيلي في بيان، اليوم الخميس، ، مقتل 2 من جنوده ليرتفع إجمالي القتلى منذ بدء العملية البرية في قطاع غزة إلى 37 عسكريا. 09.11.2023, سبوتنيك عربي

2023-11-09T19:43+0000

2023-11-09T19:43+0000

2023-11-09T19:43+0000

طوفان الأقصى

العدوان الإسرائيلي على غزة

العالم العربي

اسرائيل

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وقال الجيش الإسرائيلي، في بيان نقلته إذاعة الجيش، اليوم الخميس: "قُتل جنديان اثنان، اليوم الخميس، ما يرفع عدد الجنود القتلى منذ بدء المعركة البرية في غزة إلى 37 جنديا، و 354 جنديا منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي".وأعلن الجيش الإسرائيلي، يوم الاثنين الماضي، ارتفاع حصيلة قتلى العسكريين الإسرائيليين منذ تصاعد الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، في صباح 7 أكتوبر/ تشرين الأول المنصرم، إلى 347 جنديا.وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، دانييل هاغاري، في مؤتمر صحفي يوم أمس الأحد: "لقد أبلغنا عائلات الـ347 جنديا الذين قتلوا أثناء المعارك دفاعا عن إسرائيل".ويستمر التصعيد بين حركة "حماس" الفلسطينية والقوات الإسرائيلية بعد إطلاق "حماس"، فجر السبت 7 تشرين الأول/أكتوبر الماضي، عملية "طوفان الأقصى" حيث أطلقت آلاف الصواريخ من قطاع غزة على إسرائيل واقتحمت قواتها مستوطنات إسرائيلية متاخمة لقطاع غزة، وقتلت وأسرت عدداً كبيراً من العسكريين والمدنيين الإسرائيليين.

https://sputnikarabic.ae/20231109/الأونروا-تعلن-ارتفاع-عدد-قتلى-موظفيها-بقطاع-غزة-إلى-99-منذ-7-أكتوبر-1082995977.html

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طوفان الأقصى, العدوان الإسرائيلي على غزة, العالم العربي, اسرائيل