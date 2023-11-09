https://sputnikarabic.ae/20231109/الجيش-الإسرائيلي-يعلن-ارتفاع-حصيلة-القتلى-العسكريين-إلى-37-شخصا-1082996157.html
الجيش الإسرائيلي يعلن ارتفاع حصيلة القتلى العسكريين إلى 37 شخصا
الجيش الإسرائيلي يعلن ارتفاع حصيلة القتلى العسكريين إلى 37 شخصا
أعلن الجيش الإسرائيلي في بيان، اليوم الخميس، ، مقتل 2 من جنوده ليرتفع إجمالي القتلى منذ بدء العملية البرية في قطاع غزة إلى 37 عسكريا. 09.11.2023, سبوتنيك عربي
2023-11-09T19:43+0000
2023-11-09T19:43+0000
2023-11-09T19:43+0000
طوفان الأقصى
العدوان الإسرائيلي على غزة
العالم العربي
اسرائيل
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وقال الجيش الإسرائيلي، في بيان نقلته إذاعة الجيش، اليوم الخميس: "قُتل جنديان اثنان، اليوم الخميس، ما يرفع عدد الجنود القتلى منذ بدء المعركة البرية في غزة إلى 37 جنديا، و 354 جنديا منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي".وأعلن الجيش الإسرائيلي، يوم الاثنين الماضي، ارتفاع حصيلة قتلى العسكريين الإسرائيليين منذ تصاعد الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، في صباح 7 أكتوبر/ تشرين الأول المنصرم، إلى 347 جنديا.وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، دانييل هاغاري، في مؤتمر صحفي يوم أمس الأحد: "لقد أبلغنا عائلات الـ347 جنديا الذين قتلوا أثناء المعارك دفاعا عن إسرائيل".ويستمر التصعيد بين حركة "حماس" الفلسطينية والقوات الإسرائيلية بعد إطلاق "حماس"، فجر السبت 7 تشرين الأول/أكتوبر الماضي، عملية "طوفان الأقصى" حيث أطلقت آلاف الصواريخ من قطاع غزة على إسرائيل واقتحمت قواتها مستوطنات إسرائيلية متاخمة لقطاع غزة، وقتلت وأسرت عدداً كبيراً من العسكريين والمدنيين الإسرائيليين.
https://sputnikarabic.ae/20231109/الأونروا-تعلن-ارتفاع-عدد-قتلى-موظفيها-بقطاع-غزة-إلى-99-منذ-7-أكتوبر-1082995977.html
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
طوفان الأقصى, العدوان الإسرائيلي على غزة, العالم العربي, اسرائيل
طوفان الأقصى, العدوان الإسرائيلي على غزة, العالم العربي, اسرائيل
الجيش الإسرائيلي يعلن ارتفاع حصيلة القتلى العسكريين إلى 37 شخصا
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أعلن الجيش الإسرائيلي في بيان، اليوم الخميس، ، مقتل 2 من جنوده ليرتفع إجمالي القتلى منذ بدء العملية البرية في قطاع غزة إلى 37 عسكريا.
وقال الجيش الإسرائيلي، في بيان نقلته إذاعة الجيش، اليوم الخميس: "قُتل جنديان اثنان، اليوم الخميس، ما يرفع عدد الجنود القتلى منذ بدء المعركة البرية في غزة إلى 37 جنديا، و 354 جنديا منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي".
وأعلن الجيش الإسرائيلي، يوم الاثنين الماضي، ارتفاع حصيلة قتلى العسكريين الإسرائيليين
منذ تصاعد الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، في صباح 7 أكتوبر/ تشرين الأول المنصرم، إلى 347 جنديا.
وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، دانييل هاغاري، في مؤتمر صحفي يوم أمس الأحد: "لقد أبلغنا عائلات الـ347 جنديا الذين قتلوا أثناء المعارك دفاعا عن إسرائيل
".
ويستمر التصعيد بين حركة "حماس" الفلسطينية والقوات الإسرائيلية بعد إطلاق "حماس"، فجر السبت 7 تشرين الأول/أكتوبر الماضي، عملية "طوفان الأقصى" حيث أطلقت آلاف الصواريخ من قطاع غزة على إسرائيل واقتحمت قواتها مستوطنات إسرائيلية متاخمة لقطاع غزة، وقتلت وأسرت عدداً كبيراً من العسكريين والمدنيين الإسرائيليين.