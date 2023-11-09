https://sputnikarabic.ae/20231109/الفاتيكان-يسمح-بتعميد-المتحولين-جنسيا-1082978568.html
الفاتيكان يسمح بتعميد المتحولين جنسيا
الفاتيكان يسمح بتعميد المتحولين جنسيا
ذكرت صحيفة أن، بابا الفاتيكان، فرنسيس الثاني، وافق اليوم الخميس، على وثيقة تسمح للمتحولين جنسيا بالمشاركة في احتفالات الكنيسة، وتلقي المعمودية الكاثوليكية. 09.11.2023, سبوتنيك عربي
2023-11-09T12:14+0000
2023-11-09T12:14+0000
2023-11-09T12:14+0000
العالم
البابا فرنسيس بابا الفاتيكان
الأخبار
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وذكرت صحيفة "الفاتيكان نيوز"، أنه وفق الوثيقة التي تمت الموافقة عليها، يمكن للأشخاص المتحولين جنسيًا المشاركة في الطقوس الدينية، بشرط ألا يؤدي الوضع إلى "فضيحة عامة أو ارتباك بين المؤمنين"، بحسب الوثيقة.وكان البابا فرنسيس (86 عاما)، قد خضع لعملية جراحية، استمرت لمدة 3 ساعات، في مستشفى "غيميلي"، في 7 يونيو/ حزيران الماضي، بعد معاناته من فتق في موقع ندبة ناتج عن عملية جراحية سابقة.وخلال العملية الجراحية، تم وضع بابا الفاتيكان تحت التخدير العام، وتم إصلاح جدار البطن بشبكة جراحية.
https://sputnikarabic.ae/20231024/بايدن-البابا-فرنسيس-يؤيد-بشكل-شامل-ما-نقوم-به-بشأن-حرب-إسرائيل-وغزة-1082383373.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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+74956456601
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العالم, البابا فرنسيس بابا الفاتيكان, الأخبار
العالم, البابا فرنسيس بابا الفاتيكان, الأخبار
الفاتيكان يسمح بتعميد المتحولين جنسيا
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ذكرت صحيفة أن، بابا الفاتيكان، فرنسيس الثاني، وافق اليوم الخميس، على وثيقة تسمح للمتحولين جنسيا بالمشاركة في احتفالات الكنيسة، وتلقي المعمودية الكاثوليكية.
وذكرت صحيفة "الفاتيكان نيوز"، أنه وفق الوثيقة التي تمت الموافقة عليها، يمكن للأشخاص المتحولين جنسيًا المشاركة في الطقوس الدينية، بشرط ألا يؤدي الوضع إلى "فضيحة عامة أو ارتباك بين المؤمنين"، بحسب الوثيقة.
يشار إلى أن البابا فرنسيس، دعا في وقت سابق، إلى السلام بدلًا من استمرار الحرب أثناء هجمات إسرائيل على حركة "حماس" في غزة، وطالب البابا أيضًا بزيادة المساعدات الإنسانية للمدنيين الفلسطينيين، وبالإفراج عن أكثر من 200 أسير لدى "حماس".
وكان البابا فرنسيس (86 عاما)، قد خضع لعملية جراحية، استمرت لمدة 3 ساعات
، في مستشفى "غيميلي"، في 7 يونيو/ حزيران الماضي، بعد معاناته من فتق في موقع ندبة ناتج عن عملية جراحية سابقة.
وخلال العملية الجراحية، تم وضع بابا الفاتيكان تحت التخدير العام، وتم إصلاح جدار البطن بشبكة جراحية.