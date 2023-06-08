https://sputnikarabic.ae/20230608/الفاتيكان-يكشف-عن-حالة-البابا-فرنسيس-بعد-خضوعه-لجراحة-استمرت-3-ساعات-1077901129.html

الفاتيكان يكشف عن حالة البابا فرنسيس بعد خضوعه لجراحة استمرت 3 ساعات

الفاتيكان يكشف عن حالة البابا فرنسيس بعد خضوعه لجراحة استمرت 3 ساعات

أصدر الفاتيكان بيانا، اليوم الخميس، بشأن الحالة الصحية للبابا فرنسيس الثاني، بعد خضوعه لعملية جراحية استغرقت 3 ساعات. 08.06.2023, سبوتنيك عربي

2023-06-08T11:39+0000

2023-06-08T11:39+0000

2023-06-08T11:39+0000

البابا فرنسيس بابا الفاتيكان

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وقال إن البابا فرنسيس، البالغ من العمر 86 عاما، خضع لجراحة فتق في مستشفى غيميلي في روما، أمس الأربعاء، وقضى ليلة مريحة وكان في حالة جيدة، ومبتهجا عندما استيقظ من تأثير المخدر بعد العملية.وأشار الفاتيكان في بيانه إلى أن الأطباء كانوا مدركين لتقدم عمر البابا، وأن تعرضه لأي مشاكل صحية قد يؤثر على وقت تعافيه.وقال الفاتيكان: "لقد قضى البابا فرنسيس ليلة هادئة وتمكن من الحصول على قسط من الراحة لفترة طويلة، وهو في حالة جيدة بشكل عام وهو يقظ ويتنفس دون الحصول على مساعدة".وأضاف البيان أن بابا الفاتيكان "ممتن" لمن أرسلوا له تمنيات طيبة، وطلب من الناس الصلاة من أجله.من ناحية أخرى، أفاد الطبيب سيرجيو ألفيري، للصحفيين، أمس الأربعاء، أن البابا فرنسيس الذي خضع لعملية جراحية في القولون عام 2021، كان يعاني من فتق في موقع ندبة من جراحة سابقة.وأضاف أنه تم وضع البابا تحت التخدير العام، وتم إصلاح جدار البطن بشبكة جراحية.وتم إلغاء جميع التجمهرات البابوية حتى يوم 18 يونيو/ حزيران الجاري، من أجل إعطاء البابا فرنسيس وقتا للتعافي من العملية الجراحية.يشار إلى أن البابا فرنسيس الثاني تعرض، في الشهر الماضي، لحمى أجبرته على الحصول على راحة لمدة يوم واحد، ثم استأنف نشاطه المعتاد.وكان البابا فرنسيس الثاني، الذي تولى منصبه منذ عام 2013، قد عانى من مشاكل صحية متزايدة خلال العام الماضي، بدءا من الألم المستمر في ركبته اليمنى، حتى إقامته في المستشفى بسبب التهاب الشعب الهوائية.وفي أواخر شهر مارس/ آذار الماضي، تم نقل فرنسيس إلى المستشفى في العاصمة الإيطالية روما، بعد أن عانى من صعوبات في التنفس، ومكث لمدة ثلاث ليال، وتلقى علاجا بالمضادات الحيوية لالتهاب الشعب الهوائية.وعند مغادرته المستشفى في الأول من نيسان/ أبريل الماضي، ابتسم البابا فرنسيس، وقال مازحا: "ما زلت على قيد الحياة".

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