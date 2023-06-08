عربي
https://sputnikarabic.ae/20230608/الفاتيكان-يكشف-عن-حالة-البابا-فرنسيس-بعد-خضوعه-لجراحة-استمرت-3-ساعات-1077901129.html
الفاتيكان يكشف عن حالة البابا فرنسيس بعد خضوعه لجراحة استمرت 3 ساعات
الفاتيكان يكشف عن حالة البابا فرنسيس بعد خضوعه لجراحة استمرت 3 ساعات
أصدر الفاتيكان بيانا، اليوم الخميس، بشأن الحالة الصحية للبابا فرنسيس الثاني، بعد خضوعه لعملية جراحية استغرقت 3 ساعات. 08.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-08T11:39+0000
2023-06-08T11:39+0000
البابا فرنسيس بابا الفاتيكان
العالم
أخبار العالم الآن
الأخبار
إيطاليا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/06/08/1077900566_0:12:1000:575_1920x0_80_0_0_644347e34d9fe51c2c10edc3995f5533.jpg
وقال إن البابا فرنسيس، البالغ من العمر 86 عاما، خضع لجراحة فتق في مستشفى غيميلي في روما، أمس الأربعاء، وقضى ليلة مريحة وكان في حالة جيدة، ومبتهجا عندما استيقظ من تأثير المخدر بعد العملية.وأشار الفاتيكان في بيانه إلى أن الأطباء كانوا مدركين لتقدم عمر البابا، وأن تعرضه لأي مشاكل صحية قد يؤثر على وقت تعافيه.وقال الفاتيكان: "لقد قضى البابا فرنسيس ليلة هادئة وتمكن من الحصول على قسط من الراحة لفترة طويلة، وهو في حالة جيدة بشكل عام وهو يقظ ويتنفس دون الحصول على مساعدة".وأضاف البيان أن بابا الفاتيكان "ممتن" لمن أرسلوا له تمنيات طيبة، وطلب من الناس الصلاة من أجله.من ناحية أخرى، أفاد الطبيب سيرجيو ألفيري، للصحفيين، أمس الأربعاء، أن البابا فرنسيس الذي خضع لعملية جراحية في القولون عام 2021، كان يعاني من فتق في موقع ندبة من جراحة سابقة.وأضاف أنه تم وضع البابا تحت التخدير العام، وتم إصلاح جدار البطن بشبكة جراحية.وتم إلغاء جميع التجمهرات البابوية حتى يوم 18 يونيو/ حزيران الجاري، من أجل إعطاء البابا فرنسيس وقتا للتعافي من العملية الجراحية.يشار إلى أن البابا فرنسيس الثاني تعرض، في الشهر الماضي، لحمى أجبرته على الحصول على راحة لمدة يوم واحد، ثم استأنف نشاطه المعتاد.وكان البابا فرنسيس الثاني، الذي تولى منصبه منذ عام 2013، قد عانى من مشاكل صحية متزايدة خلال العام الماضي، بدءا من الألم المستمر في ركبته اليمنى، حتى إقامته في المستشفى بسبب التهاب الشعب الهوائية.وفي أواخر شهر مارس/ آذار الماضي، تم نقل فرنسيس إلى المستشفى في العاصمة الإيطالية روما، بعد أن عانى من صعوبات في التنفس، ومكث لمدة ثلاث ليال، وتلقى علاجا بالمضادات الحيوية لالتهاب الشعب الهوائية.وعند مغادرته المستشفى في الأول من نيسان/ أبريل الماضي، ابتسم البابا فرنسيس، وقال مازحا: "ما زلت على قيد الحياة".
https://sputnikarabic.ae/20230526/موسكو-تعلق-على-مبادرة-الفاتيكان-للسلام-في-أوكرانيا-1077438679.html
https://sputnikarabic.ae/20221105/عشرات-الآلاف-يؤدون-القداس-الإلهي-بحضور-بابا-الفاتيكان-في-البحرين--1069845823.html
إيطاليا
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/06/08/1077900566_112:0:1000:666_1920x0_80_0_0_48c7b56bb9c7476f9187effe5bdc3f08.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
البابا فرنسيس بابا الفاتيكان, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار, إيطاليا
البابا فرنسيس بابا الفاتيكان, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار, إيطاليا

الفاتيكان يكشف عن حالة البابا فرنسيس بعد خضوعه لجراحة استمرت 3 ساعات

11:39 GMT 08.06.2023
© AFP 2023 / ANDREAS SOLAROبابا الفاتيكان، فرنسيس الثاني
بابا الفاتيكان، فرنسيس الثاني - سبوتنيك عربي, 1920, 08.06.2023
بابا الفاتيكان، فرنسيس الثاني
© AFP 2023 / ANDREAS SOLARO
تابعنا عبرTelegram
أصدر الفاتيكان بيانا، اليوم الخميس، بشأن الحالة الصحية للبابا فرنسيس الثاني، بعد خضوعه لعملية جراحية استغرقت 3 ساعات.
وقال إن البابا فرنسيس، البالغ من العمر 86 عاما، خضع لجراحة فتق في مستشفى غيميلي في روما، أمس الأربعاء، وقضى ليلة مريحة وكان في حالة جيدة، ومبتهجا عندما استيقظ من تأثير المخدر بعد العملية.
وأشار الفاتيكان في بيانه إلى أن الأطباء كانوا مدركين لتقدم عمر البابا، وأن تعرضه لأي مشاكل صحية قد يؤثر على وقت تعافيه.
وقال الفاتيكان: "لقد قضى البابا فرنسيس ليلة هادئة وتمكن من الحصول على قسط من الراحة لفترة طويلة، وهو في حالة جيدة بشكل عام وهو يقظ ويتنفس دون الحصول على مساعدة".
وأضاف البيان أن بابا الفاتيكان "ممتن" لمن أرسلوا له تمنيات طيبة، وطلب من الناس الصلاة من أجله.
الفاتيكان - سبوتنيك عربي, 1920, 26.05.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
موسكو تعلق على مبادرة الفاتيكان للسلام في أوكرانيا
26 مايو, 05:51 GMT
من ناحية أخرى، أفاد الطبيب سيرجيو ألفيري، للصحفيين، أمس الأربعاء، أن البابا فرنسيس الذي خضع لعملية جراحية في القولون عام 2021، كان يعاني من فتق في موقع ندبة من جراحة سابقة.
وأضاف أنه تم وضع البابا تحت التخدير العام، وتم إصلاح جدار البطن بشبكة جراحية.
وتم إلغاء جميع التجمهرات البابوية حتى يوم 18 يونيو/ حزيران الجاري، من أجل إعطاء البابا فرنسيس وقتا للتعافي من العملية الجراحية.
عشرات الآلاف يؤدون القداس الإلهي بحضور بابا الفاتيكان في البحرين - سبوتنيك عربي, 1920, 05.11.2022
عشرات الآلاف يؤدون "القداس الإلهي" بحضور بابا الفاتيكان في البحرين
5 نوفمبر 2022, 06:09 GMT
يشار إلى أن البابا فرنسيس الثاني تعرض، في الشهر الماضي، لحمى أجبرته على الحصول على راحة لمدة يوم واحد، ثم استأنف نشاطه المعتاد.
وكان البابا فرنسيس الثاني، الذي تولى منصبه منذ عام 2013، قد عانى من مشاكل صحية متزايدة خلال العام الماضي، بدءا من الألم المستمر في ركبته اليمنى، حتى إقامته في المستشفى بسبب التهاب الشعب الهوائية.
وفي أواخر شهر مارس/ آذار الماضي، تم نقل فرنسيس إلى المستشفى في العاصمة الإيطالية روما، بعد أن عانى من صعوبات في التنفس، ومكث لمدة ثلاث ليال، وتلقى علاجا بالمضادات الحيوية لالتهاب الشعب الهوائية.
وعند مغادرته المستشفى في الأول من نيسان/ أبريل الماضي، ابتسم البابا فرنسيس، وقال مازحا: "ما زلت على قيد الحياة".
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Самоходная артиллерийская установка Акация ВС РФ в южном секторе СВО - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة11:54 GMTالجيش السوداني - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة للأحداث في السودان بين الجيش والدعم السريع04:58 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала