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https://sputnikarabic.ae/20231109/الهلال-الأحمر-الفلسطيني-استلمنا-756-شاحنة-محملة-بالمساعدات-لقطاع-غزة-عبر-معبر-رفح-الحدودي-1082964662.html
الهلال الأحمر الفلسطيني: استلمنا 756 شاحنة محملة بالمساعدات لقطاع غزة عبر معبر رفح الحدودي
الهلال الأحمر الفلسطيني: استلمنا 756 شاحنة محملة بالمساعدات لقطاع غزة عبر معبر رفح الحدودي
أعلن الهلال الأحمر الفلسطيني، أمس الأربعاء، أنه استلم ما يصل إلى 756 شاحنة مساعدات منذ 21 أكتوبر/ تشرين الأول، أي ما يقرب من 39 شاحنة يوميًا، عبر معبر رفح... 09.11.2023, سبوتنيك عربي
2023-11-09T01:34+0000
2023-11-09T01:38+0000
التصعيد العسكري بين قطاع غزة وإسرائيل
العدوان الإسرائيلي على غزة
التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل
الهلال الأحمر الفلسطيني
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وقال الهلال الأحمر الفلسطيني على حسابه بمنصة "إكس": "استلم الهلال الأحمر الفلسطيني ما يصل إلى 756 شاحنة مساعدات منذ 21 أكتوبر/ تشرين الأول، أي ما يقرب من 39 شاحنة يوميًا"، مضيفا أن "إدخال الوقود إلى قطاع غزة لم يتم حتى الآن بسبب "سلطات الاحتلال".وأضاف: "فرق الهلال الأحمر الفلسطيني استلمت اليوم (الأربعاء) 106 شاحنات من الهلال الأحمر المصري، محملة بالمساعدات، بالإضافة إلى خمس سيارات إسعاف من الكويت، عبر معبر رفح".وأشار الهلال الأحمر الفلسطيني أن المساعدات تشمل الغذاء والمياه والمساعدات الإغاثية واللوازم الطبية والأدوية.ويستمر التصعيد بين حركة "حماس" الفلسطينية والقوات الإسرائيلية بعد إطلاق "حماس"، عملية "طوفان الأقصى"، في 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، لوقف ما وصفته بـ"الانتهاكات الإسرائيلية"، ومنذ ذلك الحين تنفذ إسرائيل قصفا عنيفا ضد القطاع، مع قطع للماء والكهرباء والوقود ووضع قيود كبيرة على دخول المساعدات الإنسانية.وتقول إسرائيل إن حربها على غزة جاءت ردًا على عملية "طوفان الأقصى"، التي شنتها حركة "حماس" على المستوطنات المتاخمة لقطاع غزة، وراح ضحيتها أكثر من 1400 إسرائيلي وأكثر من 200 أسير.وأسفر القصف الإسرائيلي على غزة، عن سقوط أكثر من 10 آلاف قتيل وأكثر من 25 ألف مصاب، فيما أسفرت المواجهات في الضفة الغربية، عن مقتل أكثر من 153 فلسطينيا وإصابة نحو 2200 آخرين.
https://sputnikarabic.ae/20231106/المتحدث-باسم-الهلال-الأحمر-الفلسطيني-يوضح-لـسبوتنيك-آخر-مستجدات-الأوضاع-الصحية-والإنسانية-في-غزة-1082875080.html
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التصعيد العسكري بين قطاع غزة وإسرائيل, العدوان الإسرائيلي على غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, الهلال الأحمر الفلسطيني
التصعيد العسكري بين قطاع غزة وإسرائيل, العدوان الإسرائيلي على غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, الهلال الأحمر الفلسطيني

الهلال الأحمر الفلسطيني: استلمنا 756 شاحنة محملة بالمساعدات لقطاع غزة عبر معبر رفح الحدودي

01:34 GMT 09.11.2023 (تم التحديث: 01:38 GMT 09.11.2023)
© AFP 2023 / AHMAD GHARABLIالهلال الأحمر الفلسطيني
الهلال الأحمر الفلسطيني - سبوتنيك عربي, 1920, 09.11.2023
© AFP 2023 / AHMAD GHARABLI
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أعلن الهلال الأحمر الفلسطيني، أمس الأربعاء، أنه استلم ما يصل إلى 756 شاحنة مساعدات منذ 21 أكتوبر/ تشرين الأول، أي ما يقرب من 39 شاحنة يوميًا، عبر معبر رفح الحدودي من الهلال الأحمر المصري.
وقال الهلال الأحمر الفلسطيني على حسابه بمنصة "إكس": "استلم الهلال الأحمر الفلسطيني ما يصل إلى 756 شاحنة مساعدات منذ 21 أكتوبر/ تشرين الأول، أي ما يقرب من 39 شاحنة يوميًا"، مضيفا أن "إدخال الوقود إلى قطاع غزة لم يتم حتى الآن بسبب "سلطات الاحتلال".
وأضاف: "فرق الهلال الأحمر الفلسطيني استلمت اليوم (الأربعاء) 106 شاحنات من الهلال الأحمر المصري، محملة بالمساعدات، بالإضافة إلى خمس سيارات إسعاف من الكويت، عبر معبر رفح".
وأشار الهلال الأحمر الفلسطيني أن المساعدات تشمل الغذاء والمياه والمساعدات الإغاثية واللوازم الطبية والأدوية.
ويستمر التصعيد بين حركة "حماس" الفلسطينية والقوات الإسرائيلية بعد إطلاق "حماس"، عملية "طوفان الأقصى"، في 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، لوقف ما وصفته بـ"الانتهاكات الإسرائيلية"، ومنذ ذلك الحين تنفذ إسرائيل قصفا عنيفا ضد القطاع، مع قطع للماء والكهرباء والوقود ووضع قيود كبيرة على دخول المساعدات الإنسانية.
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وتقول إسرائيل إن حربها على غزة جاءت ردًا على عملية "طوفان الأقصى"، التي شنتها حركة "حماس" على المستوطنات المتاخمة لقطاع غزة، وراح ضحيتها أكثر من 1400 إسرائيلي وأكثر من 200 أسير.
وأسفر القصف الإسرائيلي على غزة، عن سقوط أكثر من 10 آلاف قتيل وأكثر من 25 ألف مصاب، فيما أسفرت المواجهات في الضفة الغربية، عن مقتل أكثر من 153 فلسطينيا وإصابة نحو 2200 آخرين.
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