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https://sputnikarabic.ae/20231109/جيش-التحرير-الوطني-يطلق-سراح-والد-مهاجم-ليفربول-بعد-12-يوما-من-اختطافه-1082995274.html
"جيش التحرير الوطني" يطلق سراح والد مهاجم ليفربول بعد 12 يوما من اختطافه
"جيش التحرير الوطني" يطلق سراح والد مهاجم ليفربول بعد 12 يوما من اختطافه
أفادت الحكومة الكولومبية، اليوم الخميس، بأن ميليشيا "جيش التحرير الوطني" المتمردة أطلقت سراح والد مهاجم ليفربول لويس دياز، بعد 12 يوما، من اختطافه شمالي... 09.11.2023, سبوتنيك عربي
2023-11-09T19:07+0000
2023-11-09T19:07+0000
ليفربول
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وصرّح الوفد الحكومي السؤول حاليا عن إجراء مفاوضات سلام مع "جيش التحرير الوطني" بإطلاق سراح دياز، الذي أحدث اختطافه في 28 أكتوبر/ تشرين الأول ببلدة بارانكاس الصغيرة، ضجة على المستوى الدولي.وعبّر دياز الابن عن مطلبه بإطلاق سراح والده بكتابة عبارة "الحرية لأبي" باللغة الإسبانية على قميصه الداخلي، والذي كشف عنه، يوم الأحد الموافق 5 نوفمبر/ تشرين الثاني، بعد تسجيله هدفا لفريقه ليفربول في مباراة بالدوري الإنجليزي الممتاز.وأعلنت الحكومة الكولومبية الأسبوع الماضي، أن لديها معلومات تفيد بأن وحدة من "جيش التحرير الوطني" اختطفت دياز الأب، إذ اعترفت الميليشيا لاحقا بالاختطاف، موضحة أنه كان بالخطأ وأن قيادتها العليا أمرت بإطلاق سراحه. وتحدثت الميليشيا في بيان يوم الأحد الماضي، أن عملية الإفراج المخطط لها تعرقلت بسبب الانتشار العسكري شمالي كولومبيا، وأنه لا يمكنها ضمان إطلاق سراح في ظل هذه الظروف، ما دفع الجيش الكولومبي، يوم الإثنين، للتصريح بأنه بدأ بتغيير مواقعه لتسهيل عملية الإفراج.
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ليفربول, منوعات
ليفربول, منوعات

"جيش التحرير الوطني" يطلق سراح والد مهاجم ليفربول بعد 12 يوما من اختطافه

19:07 GMT 09.11.2023
© AFP 2023 / MOHD RASFANليفربول في الدوري الإنجليزي
ليفربول في الدوري الإنجليزي - سبوتنيك عربي, 1920, 09.11.2023
© AFP 2023 / MOHD RASFAN
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أفادت الحكومة الكولومبية، اليوم الخميس، بأن ميليشيا "جيش التحرير الوطني" المتمردة أطلقت سراح والد مهاجم ليفربول لويس دياز، بعد 12 يوما، من اختطافه شمالي البلاد.
وصرّح الوفد الحكومي السؤول حاليا عن إجراء مفاوضات سلام مع "جيش التحرير الوطني" بإطلاق سراح دياز، الذي أحدث اختطافه في 28 أكتوبر/ تشرين الأول ببلدة بارانكاس الصغيرة، ضجة على المستوى الدولي.
وعبّر دياز الابن عن مطلبه بإطلاق سراح والده بكتابة عبارة "الحرية لأبي" باللغة الإسبانية على قميصه الداخلي، والذي كشف عنه، يوم الأحد الموافق 5 نوفمبر/ تشرين الثاني، بعد تسجيله هدفا لفريقه ليفربول في مباراة بالدوري الإنجليزي الممتاز.
وأعلنت الحكومة الكولومبية الأسبوع الماضي، أن لديها معلومات تفيد بأن وحدة من "جيش التحرير الوطني" اختطفت دياز الأب، إذ اعترفت الميليشيا لاحقا بالاختطاف، موضحة أنه كان بالخطأ وأن قيادتها العليا أمرت بإطلاق سراحه.
وتحدثت الميليشيا في بيان يوم الأحد الماضي، أن عملية الإفراج المخطط لها تعرقلت بسبب الانتشار العسكري شمالي كولومبيا، وأنه لا يمكنها ضمان إطلاق سراح في ظل هذه الظروف، ما دفع الجيش الكولومبي، يوم الإثنين، للتصريح بأنه بدأ بتغيير مواقعه لتسهيل عملية الإفراج.
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