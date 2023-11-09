"جيش التحرير الوطني" يطلق سراح والد مهاجم ليفربول بعد 12 يوما من اختطافه
© AFP 2023 / MOHD RASFANليفربول في الدوري الإنجليزي
© AFP 2023 / MOHD RASFAN
أفادت الحكومة الكولومبية، اليوم الخميس، بأن ميليشيا "جيش التحرير الوطني" المتمردة أطلقت سراح والد مهاجم ليفربول لويس دياز، بعد 12 يوما، من اختطافه شمالي البلاد.
وصرّح الوفد الحكومي السؤول حاليا عن إجراء مفاوضات سلام مع "جيش التحرير الوطني" بإطلاق سراح دياز، الذي أحدث اختطافه في 28 أكتوبر/ تشرين الأول ببلدة بارانكاس الصغيرة، ضجة على المستوى الدولي.
وعبّر دياز الابن عن مطلبه بإطلاق سراح والده بكتابة عبارة "الحرية لأبي" باللغة الإسبانية على قميصه الداخلي، والذي كشف عنه، يوم الأحد الموافق 5 نوفمبر/ تشرين الثاني، بعد تسجيله هدفا لفريقه ليفربول في مباراة بالدوري الإنجليزي الممتاز.
LUIS DIAZ SR RELEASED 🙌— Men in Blazers (@MenInBlazers) November 9, 2023
The father of Liverpool's Luis Diaz has been released, per multiple Colombian news sources. 12 days after being kidnapped by ELN forces, he's now in the care of a UN-Catholic church delegation. This dark chapter has the ending we were all hoping for. ❤️ pic.twitter.com/LzjmL0DOer
وأعلنت الحكومة الكولومبية الأسبوع الماضي، أن لديها معلومات تفيد بأن وحدة من "جيش التحرير الوطني" اختطفت دياز الأب، إذ اعترفت الميليشيا لاحقا بالاختطاف، موضحة أنه كان بالخطأ وأن قيادتها العليا أمرت بإطلاق سراحه.
The father of Liverpool footballer Luis Diaz has been freed by his captors in Colombia - almost two weeks after being kidnapped.— Sky News (@SkyNews) November 9, 2023
Diaz's parents were abducted by armed men on motorcycles at a petrol station on 28 October 🔗 https://t.co/s6Wz4VMpG4 pic.twitter.com/s4nMwZq3AF
وتحدثت الميليشيا في بيان يوم الأحد الماضي، أن عملية الإفراج المخطط لها تعرقلت بسبب الانتشار العسكري شمالي كولومبيا، وأنه لا يمكنها ضمان إطلاق سراح في ظل هذه الظروف، ما دفع الجيش الكولومبي، يوم الإثنين، للتصريح بأنه بدأ بتغيير مواقعه لتسهيل عملية الإفراج.