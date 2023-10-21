عربي
- سبوتنيك عربي, 1920
مجتمع
تابع آخر الأخبار عن القضايا الاجتماعية والفعاليات الثقافية في دول الوطن العربي والعالم. تعرف على آخر أخبار المجتمع، قصص إنسانية، وتقارير مصورة عن حياة المجتمع.
https://sputnikarabic.ae/20231021/محمد-صلاح-يضع-شريطة-سوداء-على-ذراعه-تضامنا-مع-غزة-صور-1082298279.html
محمد صلاح يضع شريطة سوداء على ذراعه تضامنا مع غزة... صور
محمد صلاح يضع شريطة سوداء على ذراعه تضامنا مع غزة... صور
وضع نجم كرة القدم العالمي المصري، محمد صلاح، شريطة سوداء على ذراعه، تضامنا مع أهالي قطاع ‏غزة جراء القصف الذي يتعرضون له من الجيش الإسرائيلي، وذلك خلال مباراة... 21.10.2023, سبوتنيك عربي
2023-10-21T16:17+0000
2023-10-21T16:17+0000
مجتمع
طوفان الأقصى
أخبار فلسطين اليوم
العدوان الإسرائيلي على غزة
التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل
إسرائيل
رياضة
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/0a/15/1082296648_0:0:1645:926_1920x0_80_0_0_7eea91c8b143641055798725ff2027b8.jpg
واستطاع صلاح أن يحقق الفوز لـ ليفربول في المباراة، بإحرازه هدفين دون مقابل، والذي يأتي بعد مرور 3 أيام من نشره رسالة مصورة يدعم فيها أهالي غزة، والتي حصدت 173 مليون مشاهدة على موقع "إكس" ("تويتر" سابقا).ومع نتيجة مباراة اليوم، يرتقي "ليفربول" إلى صدارة الترتيب بشكل مؤقت برصيد 20 نقطة، بينما احتل "إيفرتون" المركز 16.وكان محمد صلاح قال في رسالته الداعمة لغزة: "لم يكن من السهل أبدا الإدلاء بالتصريحات في مثل هذه الأوقات العصيبة، لقد عاينّا في الأيام الماضية عنفا شديدا ووحشية تدمي القلوب، لا يمكن تحمل وتيرة العنف المتصاعدة منذُ أسابيع، فجميع الأرواح مقدسة ويجب توفير سبل الحماية لها".كما دعا صلاح إلى "توقف المجازر، فالعائلات تتقطع أواصرها، كما يجب السماح بتوفير الدعم الإنساني لغزة فورا، حيث يمر سكان القطاع بأوضاع مزرية، حتى أننا بالأمس شاهدنا مشاهد مروعة في المستشفى".واختتم صلاح بمطالبة جميع قادة العالم بالتكاتف لمنع المزيد من المذابح للأبرياء، مشددا على أن الإنسانية يجب أن تسود.ويشار إلى أن محمد صلاح تبرع في وقت سابق، بمبلغ مالي للهلال الأحمر المصري بهدف توفير مساعدات إنسانية لشعب غزة المحاصر.
إسرائيل
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/0a/15/1082296648_129:0:1590:1096_1920x0_80_0_0_7b775c1d3100e815dbc8e1be95aa4994.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
طوفان الأقصى, أخبار فلسطين اليوم, العدوان الإسرائيلي على غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, إسرائيل, رياضة
طوفان الأقصى, أخبار فلسطين اليوم, العدوان الإسرائيلي على غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, إسرائيل, رياضة

محمد صلاح يضع شريطة سوداء على ذراعه تضامنا مع غزة... صور

16:17 GMT 21.10.2023
© AP Photo / Jon Superاللاعب محمد صلاح في مباراة "ليفربول" ضد "إيفرتون"، 21 أكتوبر/ تشرين الأول 2023
اللاعب محمد صلاح في مباراة ليفربول ضد إيفرتون، 21 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 - سبوتنيك عربي, 1920, 21.10.2023
اللاعب محمد صلاح في مباراة "ليفربول" ضد "إيفرتون"، 21 أكتوبر/ تشرين الأول 2023
© AP Photo / Jon Super
تابعنا عبرTelegramNabd
وضع نجم كرة القدم العالمي المصري، محمد صلاح، شريطة سوداء على ذراعه، تضامنا مع أهالي قطاع ‏غزة جراء القصف الذي يتعرضون له من الجيش الإسرائيلي، وذلك خلال مباراة فريقه ليفربول ضد إيفرتون، اليوم السبت، ضمن بطولة الدوري الإنجليزي ‏الممتاز.‏
واستطاع صلاح أن يحقق الفوز لـ ليفربول في المباراة، بإحرازه هدفين دون مقابل، والذي يأتي بعد مرور 3 أيام من نشره رسالة مصورة يدعم فيها أهالي غزة، والتي حصدت 173 مليون مشاهدة على موقع "إكس" ("تويتر" سابقا).
ومع نتيجة مباراة اليوم، يرتقي "ليفربول" إلى صدارة الترتيب بشكل مؤقت برصيد 20 نقطة، بينما احتل "إيفرتون" المركز 16.
وكان محمد صلاح قال في رسالته الداعمة لغزة: "لم يكن من السهل أبدا الإدلاء بالتصريحات في مثل هذه الأوقات العصيبة، لقد عاينّا في الأيام الماضية عنفا شديدا ووحشية تدمي القلوب، لا يمكن تحمل وتيرة العنف المتصاعدة منذُ أسابيع، فجميع الأرواح مقدسة ويجب توفير سبل الحماية لها".
كما دعا صلاح إلى "توقف المجازر، فالعائلات تتقطع أواصرها، كما يجب السماح بتوفير الدعم الإنساني لغزة فورا، حيث يمر سكان القطاع بأوضاع مزرية، حتى أننا بالأمس شاهدنا مشاهد مروعة في المستشفى".
واختتم صلاح بمطالبة جميع قادة العالم بالتكاتف لمنع المزيد من المذابح للأبرياء، مشددا على أن الإنسانية يجب أن تسود.
ويشار إلى أن محمد صلاح تبرع في وقت سابق، بمبلغ مالي للهلال الأحمر المصري بهدف توفير مساعدات إنسانية لشعب غزة المحاصر.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Разрушенное здание в селе Зайцево в пригороде Артемовска - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة15:04 GMTГорящий автомобиль в израильском Ашкелоне в результате атаки Палестины 7 октября 2023 года - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. غارات عنيفة على غزة استعدادا لهجوم بري محتمل.. صور وفيديو08:38 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала