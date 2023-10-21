https://sputnikarabic.ae/20231021/محمد-صلاح-يضع-شريطة-سوداء-على-ذراعه-تضامنا-مع-غزة-صور-1082298279.html

محمد صلاح يضع شريطة سوداء على ذراعه تضامنا مع غزة... صور

محمد صلاح يضع شريطة سوداء على ذراعه تضامنا مع غزة... صور

وضع نجم كرة القدم العالمي المصري، محمد صلاح، شريطة سوداء على ذراعه، تضامنا مع أهالي قطاع ‏غزة جراء القصف الذي يتعرضون له من الجيش الإسرائيلي، وذلك خلال مباراة... 21.10.2023, سبوتنيك عربي

2023-10-21T16:17+0000

2023-10-21T16:17+0000

2023-10-21T16:17+0000

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واستطاع صلاح أن يحقق الفوز لـ ليفربول في المباراة، بإحرازه هدفين دون مقابل، والذي يأتي بعد مرور 3 أيام من نشره رسالة مصورة يدعم فيها أهالي غزة، والتي حصدت 173 مليون مشاهدة على موقع "إكس" ("تويتر" سابقا).ومع نتيجة مباراة اليوم، يرتقي "ليفربول" إلى صدارة الترتيب بشكل مؤقت برصيد 20 نقطة، بينما احتل "إيفرتون" المركز 16.وكان محمد صلاح قال في رسالته الداعمة لغزة: "لم يكن من السهل أبدا الإدلاء بالتصريحات في مثل هذه الأوقات العصيبة، لقد عاينّا في الأيام الماضية عنفا شديدا ووحشية تدمي القلوب، لا يمكن تحمل وتيرة العنف المتصاعدة منذُ أسابيع، فجميع الأرواح مقدسة ويجب توفير سبل الحماية لها".كما دعا صلاح إلى "توقف المجازر، فالعائلات تتقطع أواصرها، كما يجب السماح بتوفير الدعم الإنساني لغزة فورا، حيث يمر سكان القطاع بأوضاع مزرية، حتى أننا بالأمس شاهدنا مشاهد مروعة في المستشفى".واختتم صلاح بمطالبة جميع قادة العالم بالتكاتف لمنع المزيد من المذابح للأبرياء، مشددا على أن الإنسانية يجب أن تسود.ويشار إلى أن محمد صلاح تبرع في وقت سابق، بمبلغ مالي للهلال الأحمر المصري بهدف توفير مساعدات إنسانية لشعب غزة المحاصر.

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طوفان الأقصى, أخبار فلسطين اليوم, العدوان الإسرائيلي على غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, إسرائيل, رياضة