https://sputnikarabic.ae/20231109/فلسطين-تخاطب-الوكالة-الدولية-للطاقة-الذرية-بشأن-تهديدات-إسرائيل-النووية-1082970756.html

فلسطين تخاطب الوكالة الدولية للطاقة الذرية بشأن "تهديدات إسرائيل النووية"

فلسطين تخاطب الوكالة الدولية للطاقة الذرية بشأن "تهديدات إسرائيل النووية"

طالبت وزارة الخارجية الفلسطينية، "الوكالة الدولية للطاقة الذرية باتخاذ تدابير لتحييد تهديدات إسرائيلية، باستخدام السلاح النووي ضد قطاع غزة". 09.11.2023, سبوتنيك عربي

2023-11-09T08:48+0000

2023-11-09T08:48+0000

2023-11-09T08:48+0000

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وبعث وزير الخارجية الفلسطيني، رياض المالكي، رسالة إلى مدير عام الوكالة الدولية الطاقة الذرية، رافائيل ماريانو غروسي، إثر دعوة وزير التراث الإسرائيلي عميحاي إلياهو، إلى إلقاء قنبلة نووية على قطاع غزة.وقال المالكي، في رسالته، إن "التهديد باستخدام الأسلحة النووية ضد دولة واحدة، هو تهديد لجميع البلدان، وبالتالي يتطلب اهتماما عاجلا من وكالة الطاقة الذرية وأعضائها"، داعيا الوكالة وجميع الدول الأعضاء إلى إدانة التهديدات، التي توجهها إسرائيل، واتخاذ جميع التدابير المتاحة لتحييد هذا التهديد الواضح لحق الشعب الفلسطيني والدول المحيطة به في الحياة.وكان وزير التراث، عميحاي إلياهو، من حزب "عوتسما يهوديت" المتطرف، قد صرّح بأن "أحد خيارات إسرائيل في الحرب في غزة، هو إسقاط قنبلة نووية على القطاع".وردًا على سؤال في مقابلة مع "راديو كول بيراما"، عما إذا كان ينبغي إسقاط قنبلة ذرية على القطاع، قال إلياهو: "هذا أحد الاحتمالات".كما أعرب إلياهو في المقابلة، عن اعتراضه على السماح بدخول أي مساعدات إنسانية إلى غزة، قائلا: "نحن لن نسلم المساعدات الإنسانية للنازيين"، متهما أنه "لا يوجد شيء اسمه مدنيون غير متورطين في غزة".ومر 32 يوما منذ بدء عملية "طوفان الأقصى"، التي شنتها حركة "حماس" الفلسطينية على المستوطنات الإسرائيلية المتاخمة لقطاع غزة، ما أسفر عن مقتل أكثر من 1400 إسرائيلي وأسر ما يزيد على 200 آخرين.وأسفر القصف الإسرائيلي على قطاع غزة، عن سقوط أكثر من 10 آلاف قتيل ونحو 26 ألف مصاب، فيما أدت المواجهات في الضفة الغربية إلى مقتل نحو 155 فلسطينيا وإصابة أكثر من 2200 آخرين.

https://sputnikarabic.ae/20231109/إيران-ترد-على-بيان-وزراء-خارجية-مجموعة-السبع-إدعاءات-کاذبة-وسخيفة-1082967395.html

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