https://sputnikarabic.ae/20231109/ليبيا-الدبيبة-يخصص-50-مليون-دولار-مساعدات-إنسانية-لأهالي-قطاع-غزة-1082980855.html
ليبيا.. الدبيبة يخصص 50 مليون دولار مساعدات إنسانية لأهالي قطاع غزة
ليبيا.. الدبيبة يخصص 50 مليون دولار مساعدات إنسانية لأهالي قطاع غزة
خصص رئيس حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة في ليبيا، عبد الحميد الدبيبة، اليوم الخميس، 50 مليون دولار، مساعدات إنسانية لأهالي غزة تضامناً معهم. 09.11.2023, سبوتنيك عربي
2023-11-09T12:52+0000
2023-11-09T12:52+0000
2023-11-09T12:52+0000
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وأفاد مراسلنا بأن "الدبيبة، جدد خلال اجتماع الحكومة الذي عُقد بمدينة غريان جنوب العاصمة طرابلس، موقف ليبيا الرافض لعدوان الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة، وما يمارس في حق المدنيين من سياسة القتل الممنهج والإبادة".ورحب "بقرار مجلس الأمن بشأن تمديد عمل بعثة الأمم المتحدة في ليبيا"، مؤكداً "فتح آفاق التعاون معها لاستكمال خطوات خارطة طريق انهاء المراحل الانتقالية تمهيداً للانتخابات".ومر أكثر من شهر منذ بدء عملية "طوفان الأقصى"، التي نفذتها حركة "حماس" الفلسطينية، على المستوطنات الإسرائيلية المتاخمة لقطاع غزة، ما أسفر عن مقتل أكثر من 1400 إسرائيلي وأسر ما يزيد على 200 آخرين، ومنذ ذلك الحين تنفذ إسرائيل قصفا عنيفا ضد القطاع مع قطع للماء والكهرباء والوقود ووضع قيود كبيرة على دخول المساعدات الإنسانية.وتقول إسرائيل إن حربها على غزة جاءت ردًا على عملية "طوفان الأقصى"، التي شنتها حركة "حماس"، على المستوطنات المتاخمة لقطاع غزة.وأسفر القصف الإسرائيلي على غزة، عن سقوط أكثر من 10 آلاف قتيل وأكثر من 25 ألف مصاب، فيما أسفرت المواجهات في الضفة الغربية، عن مقتل أكثر من 153 فلسطينيا وإصابة نحو 2200 آخرين.
https://sputnikarabic.ae/20231018/ليبيا-تدين-وتستنكر-استهداف-مستشفى-المعمداني-في-غزة-وتصفه-بالجريمة-والإبادة-الجماعية-1082130457.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار ليبيا اليوم, عبد الحميد الدبيبة, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار قطاع غزة, أخبار فلسطين اليوم, طوفان الأقصى, العالم العربي
أخبار ليبيا اليوم, عبد الحميد الدبيبة, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار قطاع غزة, أخبار فلسطين اليوم, طوفان الأقصى, العالم العربي
ليبيا.. الدبيبة يخصص 50 مليون دولار مساعدات إنسانية لأهالي قطاع غزة
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خصص رئيس حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة في ليبيا، عبد الحميد الدبيبة، اليوم الخميس، 50 مليون دولار، مساعدات إنسانية لأهالي غزة تضامناً معهم.
وأفاد مراسلنا بأن "الدبيبة، جدد خلال اجتماع الحكومة الذي عُقد بمدينة غريان جنوب العاصمة طرابلس، موقف ليبيا الرافض لعدوان الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة، وما يمارس في حق المدنيين من سياسة القتل الممنهج والإبادة".
ورحب "بقرار مجلس الأمن بشأن تمديد عمل بعثة الأمم المتحدة في ليبيا"، مؤكداً "فتح آفاق التعاون معها لاستكمال خطوات خارطة طريق انهاء المراحل الانتقالية تمهيداً للانتخابات".
ومر أكثر من شهر منذ بدء عملية "طوفان الأقصى
"، التي نفذتها حركة "حماس" الفلسطينية، على المستوطنات الإسرائيلية المتاخمة لقطاع غزة، ما أسفر عن مقتل أكثر من 1400 إسرائيلي وأسر ما يزيد على 200 آخرين، ومنذ ذلك الحين تنفذ إسرائيل قصفا عنيفا ضد القطاع مع قطع للماء والكهرباء والوقود ووضع قيود كبيرة على دخول المساعدات الإنسانية.
وتقول إسرائيل إن حربها على غزة جاءت ردًا على عملية "طوفان الأقصى"، التي شنتها حركة "حماس"، على المستوطنات المتاخمة لقطاع غزة.
وأسفر القصف الإسرائيلي على غزة، عن سقوط أكثر من 10 آلاف قتيل وأكثر من 25 ألف مصاب، فيما أسفرت المواجهات في الضفة الغربية، عن مقتل أكثر من 153 فلسطينيا وإصابة نحو 2200 آخرين.