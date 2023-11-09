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https://sputnikarabic.ae/20231109/مؤسسة-تعليمية-روسية-تخطط-لافتتاح-مدرسة-في-مصر-1082977118.html
مؤسسة تعليمية روسية تخطط لافتتاح مدرسة في مصر
مؤسسة تعليمية روسية تخطط لافتتاح مدرسة في مصر
تخطط المؤسسة التعليمية "سينيرغيا" لافتتاح مدرسة روسية شاملة، تدرِّس باللغات الروسية والإنجليزية والعربية في مصر، في العام الدراسي 2024/2025. 09.11.2023, سبوتنيك عربي
2023-11-09T10:40+0000
2023-11-09T11:42+0000
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وقال رئيس جامعة "سينيرغيا"، فاديم لوبوف، يوجد خطط أيضًا لفتح مدارس وكليات ثانوية روسية في شرم الشيخ والإسكندرية، بالإضافة إلى فرع للجامعة في القاهرة.وأشار لوبوف إلى أنه يمكن لـ"سينيرغيا" أن تقدم مساهمة كبيرة في تطوير العلاقات التجارية والاقتصادية بين البلدان، بفضل سنوات خبرتها الطويلة في تدريب المتخصصين المؤهلين.ويدرس حاليا في روسيا أكثر من 15 ألف مواطن مصري، ومن بينهم من درسوا اللغة الروسية في وطنهم قبل دخولهم الجامعات الروسية.
https://sputnikarabic.ae/20230722/وزارة-التعليم-العالي-الروسية-تعلن-خطة-لتدريب-الطلاب-بمجال-الأنظمة-الجوية-غير-المأهولة-1079295190.html
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روسيا, أخبار روسيا اليوم, ثقافة
روسيا, أخبار روسيا اليوم, ثقافة

مؤسسة تعليمية روسية تخطط لافتتاح مدرسة في مصر

10:40 GMT 09.11.2023 (تم التحديث: 11:42 GMT 09.11.2023)
© Sputnikتخطط المؤسسة التعليمية "سينيرغيا" لافتتاح مدرسة روسية شاملة، تدرِّس باللغات الروسية والإنجليزية والعربية في مصر، في العام الدراسي 2024/2025.
تخطط المؤسسة التعليمية سينيرغيا لافتتاح مدرسة روسية شاملة، تدرِّس باللغات الروسية والإنجليزية والعربية في مصر، في العام الدراسي 2024/2025. - سبوتنيك عربي, 1920, 09.11.2023
© Sputnik
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تخطط المؤسسة التعليمية "سينيرغيا" لافتتاح مدرسة روسية شاملة، تدرِّس باللغات الروسية والإنجليزية والعربية في مصر، في العام الدراسي 2024/2025.
وقال رئيس جامعة "سينيرغيا"، فاديم لوبوف، يوجد خطط أيضًا لفتح مدارس وكليات ثانوية روسية في شرم الشيخ والإسكندرية، بالإضافة إلى فرع للجامعة في القاهرة.
وأضاف: "روسيا ومصر، باعتبارهما شريكين استراتيجيين منذ فترة طويلة، تنفذان العديد من المشاريع المشتركة في مختلف قطاعات الاقتصاد. إن التفاعل في مجالات التكنولوجيا والسياحة والطب والأعمال يتطلب زيادة الموارد البشرية".
وأشار لوبوف إلى أنه يمكن لـ"سينيرغيا" أن تقدم مساهمة كبيرة في تطوير العلاقات التجارية والاقتصادية بين البلدان، بفضل سنوات خبرتها الطويلة في تدريب المتخصصين المؤهلين.
ويدرس حاليا في روسيا أكثر من 15 ألف مواطن مصري، ومن بينهم من درسوا اللغة الروسية في وطنهم قبل دخولهم الجامعات الروسية.
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