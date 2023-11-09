https://sputnikarabic.ae/20231109/هيلاري-كلينتون-تدعو-لتغيير-قيادتي-إسرائيل-وفلسطين-لحل-الصراع-1082966849.html

هيلاري كلينتون تدعو لتغيير قيادتي إسرائيل وفلسطين لحل الصراع

هيلاري كلينتون تدعو لتغيير قيادتي إسرائيل وفلسطين لحل الصراع

أعلنت وزيرة الخارجية الأمريكية السابقة، هيلاري كلينتون، أن "إسرائيل وفلسطين، بحاجة إلى قيادة جديدة ليكون لديهما فرصة للتوصل إلى اتفاق سلام". 09.11.2023, سبوتنيك عربي

2023-11-09T06:53+0000

2023-11-09T06:53+0000

2023-11-09T06:56+0000

العالم

الصراع الفلسطيني الإسرائيلي

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وقالت كلينتون في منتدى اقتصادي في سنغافورة، نظمته "بلومبرغ": "نحن بحاجة إلى خلق بيئة تكون فيها فرصة لتنشيط عملية السلام... أعتقد أنه يجب أن تكون هناك قيادة جديدة للإسرائيليين والفلسطينيين، حتى يكون لديهم أي فرصة للتوصل إلى نوع ما من اتفاق للسلام، خاصة مع وجود مفاوضات ثنائية".وفي وقت سابق، كتبت صحيفة "وول ستريت جورنال"، أن "حزب "الليكود" بزعامة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، يعتقد أنه يقاتل من أجل بقائه السياسي ولن يبقى في السلطة وسط الصراع الفلسطيني - الإسرائيلي المتفاقم".ويشارك نتنياهو، في السياسة منذ أكثر من 35 عاما، وأشارت الصحيفة إلى أنه خلق خلال هذه الفترة صورة "الصقر" المستعد لمواجهة كل من فلسطين وإيران، وفي الوقت ذاته، وبحسب المقالة المنشورة، فإن الهجوم الذي شنته حركة "حماس" الفلسطينية، في 7 أكتوبر( تشرين الأول الماضي)، دمر هذه الصورة، حيث يعتبر الهجوم في إسرائيل بأنه أسوأ فشل في مجال الأمن والاستخبارات منذ 75 عامًا".وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق، إيهود أولمرت، في مقابلة مع صحيفة "بوليتيكو"، إن نتنياهو "مدمر أخلاقيا" بسبب فشله الذريع في قضايا الأمن القومي، ويعيش في حالة من "الانهيار العصبي" وهو يحاول تجنب الاستقالة، بحسب قوله.

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العالم, الصراع الفلسطيني الإسرائيلي