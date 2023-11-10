https://sputnikarabic.ae/20231110/الخارجية-الروسية-نأمل-أن-تتم-زيارة-عباس-إلى-موسكو-في-الوقت-المناسب-1083024400.html
الخارجية الروسية: نأمل أن تتم زيارة عباس إلى موسكو في الوقت المناسب
الخارجية الروسية: نأمل أن تتم زيارة عباس إلى موسكو في الوقت المناسب
صرح نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف، اليوم الجمعة، بأن روسيا تعول على أن تتم زيارة رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس إلى موسكو في الوقت المناسب له،... 10.11.2023, سبوتنيك عربي
2023-11-10T17:32+0000
2023-11-10T17:32+0000
2023-11-10T17:32+0000
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وقال بوغدانوف للصحفيين: "هناك اتصالات مع عباس (رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية). كنا نتوقع أن يزور موسكو، ونأمل أن تتم الزيارة".وأضاف: "نعول على أن الجانب الفلسطيني هو الذي سيحدد الوقت المناسب، والدعوة من القيادة الروسية التي وجهت لعباس مفتوحة، وستبقى سارية المفعول، هذا يعني أنه في أي وقت تنوي القيادة الفلسطينية التوجه من رام الله إلى موسكو، سنكون سعداء باستقباله".وصرح نائب وزير الخارجية الروسي، ميخائيل بوغدانوف، يوم الجمعة الماضي، بأن الجانب الفلسطيني طلب تأجيل زيارة الرئيس، محمود عباس، إلى روسيا، التي كانت مقررة في 15 نوفمبر الجاري.وقال بوغدانوف، للصحفيين: "لقد تأجلت [الزيارة]، التي كانت مقررة في 15 نوفمبر، بطلب من القيادة الفلسطينية تأجلت الزيارة، لقد أشاروا إلى أن الوضع الآن صعب ولا يستطيع عباس، مغادرة المنطقة. نحن نتفهم هذه الظروف".وصرّح الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، يوم السبت الماضي، أنه "منذ اللحظة الأولى أجرينا اتصالات واسعة مع زعماء العالم لوقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة".
https://sputnikarabic.ae/20231110/مقتل-25-شخصا-على-الأقل-بغارة-إسرائيلية-على-مدرسة-في-قطاع-غزة--عاجل-1083023019.html
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أخبار فلسطين اليوم, روسيا, العالم
أخبار فلسطين اليوم, روسيا, العالم
الخارجية الروسية: نأمل أن تتم زيارة عباس إلى موسكو في الوقت المناسب
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صرح نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف، اليوم الجمعة، بأن روسيا تعول على أن تتم زيارة رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس إلى موسكو في الوقت المناسب له، لافتا إلى أن الدعوة لزيارة روسيا لا تزال سارية.
وقال بوغدانوف للصحفيين: "هناك اتصالات مع عباس (رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية). كنا نتوقع أن يزور موسكو، ونأمل أن تتم الزيارة".
وأشار بوغدانوف، إلى أن الزيارة كان من المقرر إجراؤها في منتصف تشرين الثاني/ نوفمبر، إلا أنه تم تأجيلها بناء على طلب الجانب الفلسطيني.
وأضاف: "نعول على أن الجانب الفلسطيني هو الذي سيحدد الوقت المناسب، والدعوة من القيادة الروسية التي وجهت لعباس مفتوحة، وستبقى سارية المفعول، هذا يعني أنه في أي وقت تنوي القيادة الفلسطينية التوجه من رام الله إلى موسكو، سنكون سعداء باستقباله".
وصرح نائب وزير الخارجية الروسي، ميخائيل بوغدانوف، يوم الجمعة الماضي، بأن الجانب الفلسطيني طلب تأجيل زيارة الرئيس
، محمود عباس، إلى روسيا، التي كانت مقررة في 15 نوفمبر الجاري.
وقال بوغدانوف، للصحفيين: "لقد تأجلت [الزيارة]، التي كانت مقررة في 15 نوفمبر، بطلب من القيادة الفلسطينية تأجلت الزيارة، لقد أشاروا إلى أن الوضع الآن صعب ولا يستطيع عباس، مغادرة المنطقة. نحن نتفهم هذه الظروف".
وصرّح الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، يوم السبت الماضي، أنه "منذ اللحظة الأولى أجرينا اتصالات واسعة مع زعماء العالم لوقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة".