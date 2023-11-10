https://sputnikarabic.ae/20231110/الرئيس-المصري-يستقبل-أمير-قطر-للتباحث-حول-الحرب-في-غزة-1083005596.html

الرئيس المصري يستقبل أمير قطر للتباحث حول الحرب في غزة

الرئيس المصري يستقبل أمير قطر للتباحث حول الحرب في غزة

استقبل الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، اليوم الجمعة، أمير قطر، تميم بن حمد آل ثاني، في مطار القاهرة الدولي. 10.11.2023, سبوتنيك عربي

2023-11-10T08:54+0000

2023-11-10T08:54+0000

2023-11-10T08:54+0000

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العدوان الإسرائيلي على غزة

التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل

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وأفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، صباح اليوم الجمعة، بأن الرئيس السيسي استقبل الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، في مطار القاهرة، في الوقت الذي أكد فيه الديوان الأميري القطري أن أمير البلاد غادر الدوحة متوجها إلى مدينة القاهرة، في زيارة أخوية إلى مصر.ويرافق أمير قطر، خلال الزيارة، الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني، وزير الخارجية، ووفد رسمي، فيما تأتي تلك الزيارة بهدف التنسيق المشترك لمعالجة الأزمة الراهنة في قطاع غزة.وكان أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، قد بحث مع رئيس الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، أمس الخميس، تطورات الأوضاع في قطاع غزة وفلسطين وحماية المدنيين وخفض التصعيد بما يحقق أمن واستقرار المنطقة.وقال أمير قطر، عبر موقع "إكس": "تمحورت مباحثاتي اليوم مع أخي محمد بن زايد آل نهيان حول المستجدات في الأراضي الفلسطينية المحتلة"، مضيفا: "بحثنا كذلك ضرورة تكثيف الجهود لوقف العدوان على غزة".ولفت أمير قطر إلى أنهما ناقشا أيضا العلاقات الثنائية وسبل تعزيز التعاون الثنائي في المجالات كافة.ويستمر التصعيد بين حركة "حماس" الفلسطينية والقوات الإسرائيلية، بعد إطلاق "حماس"، فجر السبت 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، عملية "طوفان الأقصى"، حيث أطلقت آلاف الصواريخ من قطاع غزة على إسرائيل واقتحمت قواتها مستوطنات إسرائيلية متاخمة لقطاع غزة، وقتلت وأسرت عددًا كبيرًا من العسكريين والمدنيين الإسرائيليين.وردت إسرائيل بإطلاق عملية "السيوف الحديدية"، متوعدة "حماس" بدفع ثمن باهظ لهجومها، وفي 8 أكتوبر الماضي، أعلنت إسرائيل رسميا بدء حرب على قطاع غزة، كما أعلن الجيش الإسرائيلي، في 10 أكتوبر نفسه، إعادة السيطرة على منطقة غلاف غزة بالكامل.

https://sputnikarabic.ae/20231109/أمير-قطر-يبحث-مع-الرئيس-الإماراتي-ضرورة-تكثيف-الجهود-لوقف-العدوان-على-غزة-1082998269.html

https://sputnikarabic.ae/20231110/ردا-على-إطلاق-صواريخ-باليستية-على-إيلات-قائد-عسكري-إسرائيلي-سابق-يدعو-لاغتيال-قادة-أنصار-الله-1083002849.html

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