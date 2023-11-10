عربي
Военнослужащие ВС РФ учатся управлять БПЛА в школе аэроразведки Ахмат - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20231110/القوات-الروسية-تقصف-4-مراكز-قيادة-للجيش-الأوكراني-في-كراسني-ليمان-1083002149.html
القوات الروسية تقصف 4 مراكز قيادة للجيش الأوكراني في كراسني ليمان
القوات الروسية تقصف 4 مراكز قيادة للجيش الأوكراني في كراسني ليمان
أعلن رئيس المركز الصحفي لمجموعة "المركز"، ألكسندر سافتشوك، أن الجيش الروسي ضرب ثماني مناطق لتمركز القوة البشرية والمعدات الأوكرانية في اتجاه كراسني ليمان، كما... 10.11.2023, سبوتنيك عربي
2023-11-10T06:54+0000
2023-11-10T06:54+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
رصد عسكري
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/0b/07/1082891212_0:382:2894:2010_1920x0_80_0_0_f9162a488a4a11855574f3198ad19841.jpg
وقال لوكالة "سبوتنيك": "في اتجاه كراسني ليمان في منطقة غابات سيريبريانسكي، قصفت وحدات من مجموعة "المركز" القوات المهاجمة من لواء القوات الخاصة الأول للقوات المسلحة الأوكرانية، بفضل الإجراءات المنسقة للوحدات. أصابت نيران المدفعية والهجوم والطيران العسكري ثماني مناطق لتمركزالعدو والمعدات".وأضاف أن الطائرات القاذفة هاجمت أربعة مراكز قيادة ومراقبة للعدو في منطقة سيريبريانكا. أسقطت أنظمة الدفاع الجوي الروسية طائرتين مسيرتين في منطقة كريمينايا.وبحسب قوله، فإن خسائر العدو بلغت 160 عسكريا. بالإضافة إلى ذلك، تم تدمير ثلاث دبابات وأربع مركبات قتالية مدرعة وأربع سيارات ومدفعين هاوتزر إم777 عيار 155 ملم.
https://sputnikarabic.ae/20231110/الهدية-الأمريكية-لم-تنقذ-دبابات-نظام-كييف-فيديو-1083000926.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/0b/07/1082891212_163:0:2894:2048_1920x0_80_0_0_1c2c3907fe81cfb86f044a2ab4584b8f.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
رصد عسكري
رصد عسكري

القوات الروسية تقصف 4 مراكز قيادة للجيش الأوكراني في كراسني ليمان

06:54 GMT 10.11.2023
© Sputnik . Stanislav Krasilnikov / الانتقال إلى بنك الصورعمل طاقم مدفع 2أ3بي "غياتسينت-بي" عيار 152 ملم في اتجاه محور كراسني ليمان، في منطقة العملية العسكرية الخاصة
عمل طاقم مدفع 2أ3بي غياتسينت-بي عيار 152 ملم في اتجاه محور كراسني ليمان، في منطقة العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 10.11.2023
© Sputnik . Stanislav Krasilnikov
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبرTelegramNabd
أعلن رئيس المركز الصحفي لمجموعة "المركز"، ألكسندر سافتشوك، أن الجيش الروسي ضرب ثماني مناطق لتمركز القوة البشرية والمعدات الأوكرانية في اتجاه كراسني ليمان، كما ضرب أربعة مراكز للقيادة والمراقبة.
وقال لوكالة "سبوتنيك": "في اتجاه كراسني ليمان في منطقة غابات سيريبريانسكي، قصفت وحدات من مجموعة "المركز" القوات المهاجمة من لواء القوات الخاصة الأول للقوات المسلحة الأوكرانية، بفضل الإجراءات المنسقة للوحدات. أصابت نيران المدفعية والهجوم والطيران العسكري ثماني مناطق لتمركزالعدو والمعدات".
دبابة أبرامز - سبوتنيك عربي, 1920, 10.11.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
"الهدية الأمريكية" لم تنقذ دبابات نظام كييف... فيديو
06:04 GMT
وأضاف أن الطائرات القاذفة هاجمت أربعة مراكز قيادة ومراقبة للعدو في منطقة سيريبريانكا. أسقطت أنظمة الدفاع الجوي الروسية طائرتين مسيرتين في منطقة كريمينايا.
وبحسب قوله، فإن خسائر العدو بلغت 160 عسكريا. بالإضافة إلى ذلك، تم تدمير ثلاث دبابات وأربع مركبات قتالية مدرعة وأربع سيارات ومدفعين هاوتزر إم777 عيار 155 ملم.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Обстрел зданий в палестинском городе Газа - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. استمرار قصف غزة وهدنة يومية لمدة 4 ساعات.. صور وفيديو06:21 GMTБоевая работа 152-мм пушки 2А3б Гиацинт-Б на Краснолиманском направлении СВО - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة04:44 GMT - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. استمرار قصف غزة وأنباء عن مباحثات لوقف إطلاق النار.. صور وفيديوأمس, 21:47 GMTБоевая работа 152-мм пушки 2А3б Гиацинт-Б на Краснолиманском направлении СВО - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصةأمس, 12:42 GMT - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة8 نوفمبر, 16:17 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала