https://sputnikarabic.ae/20231110/القوات-الروسية-تقصف-4-مراكز-قيادة-للجيش-الأوكراني-في-كراسني-ليمان-1083002149.html
القوات الروسية تقصف 4 مراكز قيادة للجيش الأوكراني في كراسني ليمان
القوات الروسية تقصف 4 مراكز قيادة للجيش الأوكراني في كراسني ليمان
أعلن رئيس المركز الصحفي لمجموعة "المركز"، ألكسندر سافتشوك، أن الجيش الروسي ضرب ثماني مناطق لتمركز القوة البشرية والمعدات الأوكرانية في اتجاه كراسني ليمان، كما... 10.11.2023, سبوتنيك عربي
2023-11-10T06:54+0000
2023-11-10T06:54+0000
2023-11-10T06:54+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
رصد عسكري
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وقال لوكالة "سبوتنيك": "في اتجاه كراسني ليمان في منطقة غابات سيريبريانسكي، قصفت وحدات من مجموعة "المركز" القوات المهاجمة من لواء القوات الخاصة الأول للقوات المسلحة الأوكرانية، بفضل الإجراءات المنسقة للوحدات. أصابت نيران المدفعية والهجوم والطيران العسكري ثماني مناطق لتمركزالعدو والمعدات".وأضاف أن الطائرات القاذفة هاجمت أربعة مراكز قيادة ومراقبة للعدو في منطقة سيريبريانكا. أسقطت أنظمة الدفاع الجوي الروسية طائرتين مسيرتين في منطقة كريمينايا.وبحسب قوله، فإن خسائر العدو بلغت 160 عسكريا. بالإضافة إلى ذلك، تم تدمير ثلاث دبابات وأربع مركبات قتالية مدرعة وأربع سيارات ومدفعين هاوتزر إم777 عيار 155 ملم.
https://sputnikarabic.ae/20231110/الهدية-الأمريكية-لم-تنقذ-دبابات-نظام-كييف-فيديو-1083000926.html
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سبوتنيك عربي
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
رصد عسكري
القوات الروسية تقصف 4 مراكز قيادة للجيش الأوكراني في كراسني ليمان
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أعلن رئيس المركز الصحفي لمجموعة "المركز"، ألكسندر سافتشوك، أن الجيش الروسي ضرب ثماني مناطق لتمركز القوة البشرية والمعدات الأوكرانية في اتجاه كراسني ليمان، كما ضرب أربعة مراكز للقيادة والمراقبة.
وقال لوكالة "سبوتنيك": "في اتجاه كراسني ليمان في منطقة غابات سيريبريانسكي، قصفت وحدات من مجموعة "المركز" القوات المهاجمة من لواء القوات الخاصة الأول للقوات المسلحة الأوكرانية، بفضل الإجراءات المنسقة للوحدات. أصابت نيران المدفعية والهجوم والطيران العسكري ثماني مناطق لتمركزالعدو والمعدات".
وأضاف أن الطائرات القاذفة هاجمت أربعة مراكز قيادة ومراقبة للعدو في منطقة سيريبريانكا. أسقطت أنظمة الدفاع الجوي الروسية طائرتين مسيرتين في منطقة كريمينايا.
وبحسب قوله، فإن خسائر العدو بلغت 160 عسكريا. بالإضافة إلى ذلك، تم تدمير ثلاث دبابات وأربع مركبات قتالية مدرعة وأربع سيارات ومدفعين هاوتزر إم777 عيار 155 ملم.