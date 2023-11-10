https://sputnikarabic.ae/20231110/حماس-تستهدف-قاعدة-عسكرية-إسرائيلية-برشقة-صاروخية-1083001777.html
"حماس" تستهدف قاعدة عسكرية إسرائيلية برشقة صاروخية
"حماس" تستهدف قاعدة عسكرية إسرائيلية برشقة صاروخية
أكدت "كتائب القسام" الجناح العسكري لحركة "حماس"، اليوم الجمعة، قصف قاعدة "رعيم" العسكرية برشقة صاروخية. 10.11.2023, سبوتنيك عربي
2023-11-10T06:47+0000
2023-11-10T06:47+0000
2023-11-10T06:47+0000
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وكان الجيش الإسرائيلي قد أعلن، صباح اليوم الجمعة، مقتل ضابط برتبة ملازم أول في معارك شمال قطاع غزة، الليلة الماضية.وقال بيان الجيش الإسرائيلى: "الملازم أول جلعاد روزنبليت، يبلغ من العمر 21 عامًا، من جنينغر، جندي في اللواء 52، في الفرقة 401، سقط خلال عملية في شمال قطاع غزة، الليلة الماضية".وبحسب الجيش الإسرائيلي، فقد ارتفع بذلك عدد قتلاه منذ بدء التصعيد مع حركة "حماس"، في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، إلى 354 عسكريًا.ويستمر التصعيد بين حركة "حماس" الفلسطينية والقوات الإسرائيلية، بعد إطلاق "حماس"، فجر السبت 7 أكتوبر الماضي، عملية "طوفان الأقصى"، حيث أطلقت آلاف الصواريخ من قطاع غزة على إسرائيل واقتحمت قواتها مستوطنات إسرائيلية متاخمة لقطاع غزة، وقتلت وأسرت عددًا كبيرًا من العسكريين والمدنيين الإسرائيليين.وردت إسرائيل بإطلاق عملية "السيوف الحديدية"، متوعدة "حماس" بدفع ثمن باهظ لهجومها، وفي 8 أكتوبر الماضي، أعلنت إسرائيل رسميا بدء حرب على قطاع غزة، كما أعلن الجيش الإسرائيلي، في 10 أكتوبر نفسه، إعادة السيطرة على منطقة غلاف غزة بالكامل.
https://sputnikarabic.ae/20231109/الجيش-الإسرائيلي-يعلن-مقتل-ضابط-برتبة-رائد-خلال-الحرب-البرية-في-غزة-1082991846.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, العالم العربي, الأخبار, العدوان الإسرائيلي على غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, حركة حماس, طوفان الأقصى
إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, العالم العربي, الأخبار, العدوان الإسرائيلي على غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, حركة حماس, طوفان الأقصى
"حماس" تستهدف قاعدة عسكرية إسرائيلية برشقة صاروخية
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أكدت "كتائب القسام" الجناح العسكري لحركة "حماس"، اليوم الجمعة، قصف قاعدة "رعيم" العسكرية برشقة صاروخية.
وكان الجيش الإسرائيلي قد أعلن، صباح اليوم الجمعة، مقتل ضابط برتبة ملازم أول في معارك شمال قطاع غزة، الليلة الماضية.
وقال بيان الجيش الإسرائيلى: "الملازم أول جلعاد روزنبليت، يبلغ من العمر 21 عامًا، من جنينغر، جندي في اللواء 52
، في الفرقة 401، سقط خلال عملية في شمال قطاع غزة، الليلة الماضية".
وبحسب الجيش الإسرائيلي، فقد ارتفع بذلك عدد قتلاه منذ بدء التصعيد مع حركة "حماس"، في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، إلى 354 عسكريًا.
ويستمر التصعيد بين حركة "حماس
" الفلسطينية والقوات الإسرائيلية، بعد إطلاق "حماس"، فجر السبت 7 أكتوبر الماضي، عملية "طوفان الأقصى"، حيث أطلقت آلاف الصواريخ من قطاع غزة على إسرائيل واقتحمت قواتها مستوطنات إسرائيلية متاخمة لقطاع غزة، وقتلت وأسرت عددًا كبيرًا من العسكريين والمدنيين الإسرائيليين.
وردت إسرائيل بإطلاق عملية "السيوف الحديدية
"، متوعدة "حماس" بدفع ثمن باهظ لهجومها، وفي 8 أكتوبر الماضي، أعلنت إسرائيل رسميا بدء حرب على قطاع غزة، كما أعلن الجيش الإسرائيلي، في 10 أكتوبر نفسه، إعادة السيطرة على منطقة غلاف غزة بالكامل.