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أردوغان: قطاع غزة يشبه "جهنم" ويجب محاسبة إسرائيل على جرائمها ضد الإنسانية
https://sputnikarabic.ae/20231111/أبوالغيط-لا-حديث-عن-انفصال-قطاع-غزة-عن-الضفة-والقدس-الشرقية-1083041223.html
أبو الغيط: لا حديث عن انفصال قطاع غزة عن الضفة والقدس الشرقية
أبو الغيط: لا حديث عن انفصال قطاع غزة عن الضفة والقدس الشرقية
أكد الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، اليوم السبت، أن "تهجير الشعب الفلسطيني هو جريمة حرب ولا حديث لمستقبل غزة بالانفصال عن الضفة الغربية... 11.11.2023, سبوتنيك عربي
2023-11-11T11:35+0000
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وقال أبوالغيط، خلال أعمال القمة العربية الإسلامية غير العادية، في الرياض، إن "إسرائيل تقوم بحملة تطهير عرقي بحق أهالي غزة على مرأى ومسمع من العالم"، مؤكدًا أن "إسرائيل تتمنى تهجير الأهالي من قطاع غزة".وأكد أن "الوقف الكامل لإطلاق النار هو الأولوية في الوقت الراهن لمنع اتساع رقعة الحرب، وأن الحل الشامل للقضية الفلسطينية هو السبيل الوحيد لإنهاء الصراع"، مشيرًا إلى أن "الرأي العام العالمي يمر بحالة استفاقة تجاه الجرائم التي ترتكبها إسرائيل في غزة".يذكر أنه استجابةً للظروف الاستثنائية التي تشهدها غزة، وبعد تشاور المملكة العربية السعودية مع جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي؛ فقد تقرّر عقد "قمة عربية إسلامية مشتركة غير عادية" بشكل استثنائي في الرياض، اليوم السبت، عوضًا عن "القمة العربية غير العادية" و"القمة الإسلامية الاستثنائية"، اللتين كانتا من المقرر أن تُعقدا في التاريخ نفسه.ومن المقرر أن تبحث القمة الاستثنائية العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، والسعي لإصدار قرار يهدف لوقف فوري للعمليات العسكرية، وتوفير الحماية المدنية، وإطلاق سراح الرهائن والأسرى، ووقف التهجير القسري للشعب الفلسطيني، امتثالًا للأعراف والقوانين الدولية، والمبادئ الإنسانية المشتركة.ومرّ أكثر من شهر منذ بدء عملية "طوفان الأقصى"، التي نفذتها حركة "حماس" الفلسطينية على المستوطنات الإسرائيلية المتاخمة لقطاع غزة، ومنذ ذلك الحين تنفذ إسرائيل قصفًا عنيفًا ضد القطاع مع قطع للماء والكهرباء والوقود ووضع قيود كبيرة على دخول المساعدات الإنسانية.
https://sputnikarabic.ae/20231111/ولي-العهد-السعودي-نطالب-بالوقف-الفوري-للعمليات-العسكرية-وبتوفير-ممرات-إنسانية-1083040710.html
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جامعة الدول العربية, أخبار فلسطين اليوم, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار قطاع غزة, طوفان الأقصى, أخبار العالم الآن, العالم العربي
جامعة الدول العربية, أخبار فلسطين اليوم, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار قطاع غزة, طوفان الأقصى, أخبار العالم الآن, العالم العربي

أبو الغيط: لا حديث عن انفصال قطاع غزة عن الضفة والقدس الشرقية

11:35 GMT 11.11.2023 (تم التحديث: 11:57 GMT 11.11.2023)
© AFP 2023 / ANWAR AMROالأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط
الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط - سبوتنيك عربي, 1920, 11.11.2023
© AFP 2023 / ANWAR AMRO
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أكد الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، اليوم السبت، أن "تهجير الشعب الفلسطيني هو جريمة حرب ولا حديث لمستقبل غزة بالانفصال عن الضفة الغربية والقدس الشرقية".
وقال أبوالغيط، خلال أعمال القمة العربية الإسلامية غير العادية، في الرياض، إن "إسرائيل تقوم بحملة تطهير عرقي بحق أهالي غزة على مرأى ومسمع من العالم"، مؤكدًا أن "إسرائيل تتمنى تهجير الأهالي من قطاع غزة".
وأكد أن "الوقف الكامل لإطلاق النار هو الأولوية في الوقت الراهن لمنع اتساع رقعة الحرب، وأن الحل الشامل للقضية الفلسطينية هو السبيل الوحيد لإنهاء الصراع"، مشيرًا إلى أن "الرأي العام العالمي يمر بحالة استفاقة تجاه الجرائم التي ترتكبها إسرائيل في غزة".
يذكر أنه استجابةً للظروف الاستثنائية التي تشهدها غزة، وبعد تشاور المملكة العربية السعودية مع جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي؛ فقد تقرّر عقد "قمة عربية إسلامية مشتركة غير عادية" بشكل استثنائي في الرياض، اليوم السبت، عوضًا عن "القمة العربية غير العادية" و"القمة الإسلامية الاستثنائية"، اللتين كانتا من المقرر أن تُعقدا في التاريخ نفسه.
ومن المقرر أن تبحث القمة الاستثنائية العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، والسعي لإصدار قرار يهدف لوقف فوري للعمليات العسكرية، وتوفير الحماية المدنية، وإطلاق سراح الرهائن والأسرى، ووقف التهجير القسري للشعب الفلسطيني، امتثالًا للأعراف والقوانين الدولية، والمبادئ الإنسانية المشتركة.
ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان - سبوتنيك عربي, 1920, 11.11.2023
ولي العهد السعودي: نطالب بالوقف الفوري للعمليات العسكرية وبتوفير ممرات إنسانية
11:24 GMT
ومرّ أكثر من شهر منذ بدء عملية "طوفان الأقصى"، التي نفذتها حركة "حماس" الفلسطينية على المستوطنات الإسرائيلية المتاخمة لقطاع غزة، ومنذ ذلك الحين تنفذ إسرائيل قصفًا عنيفًا ضد القطاع مع قطع للماء والكهرباء والوقود ووضع قيود كبيرة على دخول المساعدات الإنسانية.
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