https://sputnikarabic.ae/20231111/ولي-العهد-السعودي-نطالب-بالوقف-الفوري-للعمليات-العسكرية-وبتوفير-ممرات-إنسانية-1083040710.html
ولي العهد السعودي: نطالب بالوقف الفوري للعمليات العسكرية وبتوفير ممرات إنسانية
ولي العهد السعودي: نطالب بالوقف الفوري للعمليات العسكرية وبتوفير ممرات إنسانية
انطلقت أعمال القمة العربية الإسلامية غير العادية، اليوم السبت، في العاصمة السعودية الرياض. 11.11.2023, سبوتنيك عربي
2023-11-11T11:24+0000
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وقال ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، في بداية كلمته، إن "الأمر يتطلب منا جهدًا جماعيًا وتحركًا فعالاً لإنهاء الوضع المؤسف في غزة"، مطالبا بالوقف الفوري للعمليات العسكرية وبتوفير ممرات إنسانية إلى غزة.وأكد إدانة بلاده للحرب الشعواء التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني في غزة، ونوّه إلى أن الرياض بذلت جهودًا لحماية المدنيين في غزة ووقف الحرب.يذكر أنه استجابةً للظروف الاستثنائية التي تشهدها غزة، وبعد تشاور المملكة العربية السعودية مع جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي؛ فقد تقرّر عقد "قمة عربية إسلامية مشتركة غير عادية" بشكل استثنائي في الرياض، اليوم السبت، عوضًا عن "القمة العربية غير العادية" و"القمة الإسلامية الاستثنائية"، اللتين كانتا من المقرر أن تُعقدا في التاريخ نفسه.ومن المقرر أن تبحث القمة الاستثنائية العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، والسعي لإصدار قرار يهدف لوقف فوري للعمليات العسكرية، وتوفير الحماية المدنية، وإطلاق سراح الرهائن والأسرى، ووقف التهجير القسري للشعب الفلسطيني، امتثالاً للأعراف والقوانين الدولية، والمبادئ الإنسانية المشتركة.ومرّ أكثر من شهر منذ بدء عملية "طوفان الأقصى"، التي نفذتها حركة "حماس" الفلسطينية على المستوطنات الإسرائيلية المتاخمة لقطاع غزة، ومنذ ذلك الحين تنفذ إسرائيل قصفًا عنيفًا ضد القطاع مع قطع للماء والكهرباء والوقود ووضع قيود كبيرة على دخول المساعدات الإنسانية.
https://sputnikarabic.ae/20231111/حماس-تدعو-إلى-توظيف-كل-أوراق-القوة-العربية-والإسلامية-لوقف-القصف-الإسرائيلي-على-غزة-1083040364.html
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ولي العهد محمد بن سلمان, أخبار فلسطين اليوم, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار قطاع غزة, طوفان الأقصى, أخبار العالم الآن, العالم العربي
ولي العهد محمد بن سلمان, أخبار فلسطين اليوم, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار قطاع غزة, طوفان الأقصى, أخبار العالم الآن, العالم العربي
ولي العهد السعودي: نطالب بالوقف الفوري للعمليات العسكرية وبتوفير ممرات إنسانية
11:24 GMT 11.11.2023 (تم التحديث: 11:37 GMT 11.11.2023) تابعنا عبر
انطلقت أعمال القمة العربية الإسلامية غير العادية، اليوم السبت، في العاصمة السعودية الرياض.
وقال ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، في بداية كلمته، إن "الأمر يتطلب منا جهدًا جماعيًا وتحركًا فعالاً لإنهاء الوضع المؤسف في غزة"، مطالبا بالوقف الفوري للعمليات العسكرية وبتوفير ممرات إنسانية إلى غزة.
وأكد إدانة بلاده للحرب الشعواء التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني في غزة، ونوّه إلى أن الرياض بذلت جهودًا لحماية المدنيين في غزة ووقف الحرب.
يذكر أنه استجابةً للظروف الاستثنائية التي تشهدها غزة، وبعد تشاور المملكة العربية السعودية مع جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي؛ فقد تقرّر عقد "قمة عربية إسلامية مشتركة غير عادية" بشكل استثنائي في الرياض، اليوم السبت، عوضًا عن "القمة العربية غير العادية" و"القمة الإسلامية الاستثنائية"، اللتين كانتا من المقرر أن تُعقدا في التاريخ نفسه.
ومن المقرر أن تبحث القمة الاستثنائية العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة
، والسعي لإصدار قرار يهدف لوقف فوري للعمليات العسكرية، وتوفير الحماية المدنية، وإطلاق سراح الرهائن والأسرى، ووقف التهجير القسري للشعب الفلسطيني، امتثالاً للأعراف والقوانين الدولية، والمبادئ الإنسانية المشتركة.
ومرّ أكثر من شهر منذ بدء عملية "طوفان الأقصى
"، التي نفذتها حركة "حماس" الفلسطينية على المستوطنات الإسرائيلية المتاخمة لقطاع غزة، ومنذ ذلك الحين تنفذ إسرائيل قصفًا عنيفًا ضد القطاع مع قطع للماء والكهرباء والوقود ووضع قيود كبيرة على دخول المساعدات الإنسانية.