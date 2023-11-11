https://sputnikarabic.ae/20231111/إسرائيل-منذ-بداية-العمليات-البرية-في-غزة-سيطرنا-على-11-موقعا-عسكريا-تابعا-لـحماس-1083033266.html

الجيش الإسرائيلي: منذ بداية العمليات البرية في غزة سيطرنا على 11 موقعا عسكريا لـ"حماس"

الجيش الإسرائيلي: منذ بداية العمليات البرية في غزة سيطرنا على 11 موقعا عسكريا لـ"حماس"

أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم السبت، أن قواته سيطرت على 11 موقعا عسكريا تابعا لحركة "حماس"، منذ انطلاق العمليات البرية في قطاع غزة. 11.11.2023, سبوتنيك عربي

2023-11-11T07:22+0000

2023-11-11T07:22+0000

2023-11-11T07:32+0000

العالم

الصراع الفلسطيني الإسرائيلي

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وذكر الجيش الإسرائيلي، في بيان عبر منصة "إكس": "تواصل قوات جيش الدفاع الإسرائيلي القتال في أراضي قطاع غزة، والقضاء على الإرهابيين وتوجيه الطائرات والمدفعية لمهاجمة البنى التحتية الإرهابية. ومنذ بداية العمليات البرية، سيطر جيش الدفاع الإسرائيلي على 11 موقعًا عسكريًا لمنظمة حماس الإرهابية".وأشار إلى أنه "خلال الليل، هاجمت القوات البحرية المباني التي تستخدمها منظمة حماس الإرهابية ضد قوات الجيش الإسرائيلي في المنطقة الشمالية من قطاع غزة".ودخلت الحرب بين الجيش الإسرائيلي والفصائل الفلسطينية في قطاع غزة أسبوعها الثامن، حيث يواصل الجيش الإسرائيلي قصفه العنيف برًا وبحرًا وجوًا على قطاع غزة، حيث ركز قصفه على المستشفيات، وأظهرت مقاطع مصورة الطيران الحربي الإسرائيلي يهاجم مستشفيات الإندونيسي والشفاء في غزة.أثار القصف الإسرائيلي تنديدا دوليا وعربيا وإسلاميا إلى جانب روسيا والصين، وجعل الأمين العام للأمم المتحدة يشعر بالفزع، ورغم ذلك ما زالت الولايات المتحدة وبريطانيا وألمانيا وبعض الدول الغربية تدعم إسرائيل بكل ما أوتيت من قوة، وترفض الدعوات العالمية لوقف إطلاق النار وتستخدم واشنطن حق النقض في مجلس الأمن للحيلولة دون صدور قرار يلزم تل أبيب بوقف الحرب الشعواء والغير متكافئة ضد قطاع غزة، الذي يقطنه أكثر من مليوني شخص.دعم الولايات المتحدة والحلفاء الغربيين اللامحدود لإسرائيل جعلها تشعر بقدرة على فعل أي شيء والإفلات من العقاب، وهو ما دعا وزير في الحكومة الإسرائيلية إلى القول بضرورة قصف غزة بقنبلة نووية، مشيرًا إلى أنه ليس هناك مدنيين غير متورطين في غزة، ودعوة برلماني آخر إلى قتل قادة "حماس" في السجون والضفة.

https://sputnikarabic.ae/20231111/الصحة-العالمية-النظام-الصحي-في-غزة-بات-منهكا-تماما-1083030160.html

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العالم, الصراع الفلسطيني الإسرائيلي