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https://sputnikarabic.ae/20231111/الصحة-العالمية-النظام-الصحي-في-غزة-بات-منهكا-تماما-1083030160.html
الصحة العالمية: النظام الصحي في غزة بات "منهكا تماما"
الصحة العالمية: النظام الصحي في غزة بات "منهكا تماما"
حذر المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم غيبرييسوس، يوم الجمعة، من أن النظام الصحي في قطاع غزة بات "منهكا تماما"، قائلا إن نصف المستشفيات البالغ... 11.11.2023, سبوتنيك عربي
2023-11-11T03:24+0000
2023-11-11T03:24+0000
العالم
منظمة الصحة العالمية
العدوان الإسرائيلي على غزة
التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل
قصف إسرائيلي
طوفان الأقصى
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وأوضح غيبرييسو أمام مجلس الأمن الدولي، أن الأروقة المستشفية مكتظة بالجرحى والمرضى، والعمليات الجراحية تجري دون تخدير، مشيرًا إلى أن أكثر من 250 هجومًا وقع على المؤسسات الصحية في غزة والضفة الغربية منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول.وقال: "أفضل طريقة لدعم العاملين في القطاع الصحي والمرضى هي توفير الوسائل الضرورية، بما في ذلك الأدوية والمعدات الطبية والوقود لمولدات المستشفيات". معززًا دعوته لزيادة المساعدات الإنسانية عبر معبر رفح، وداعيًا إلى "وقف فوري لإطلاق النار".وختم تصريحه بالقول: "أتفهم جيدًا ما يعانيه أطفال غزة، فقد مررت بتجارب مشابهة في طفولتي".ومساء الجمعة، أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، انقطاع الكهرباء والماء والاتصالات، عن المستشفى الإندونيسي شمالي القطاع.ونشرت الوزارة مقطع فيديو مصور، يُظهر "انقطاع الكهرباء والماء والاتصالات عن المستشفى الإندونيسي في شمال غزة".ودخلت الحرب بين الجيش الإسرائيلي والفصائل الفلسطينية في قطاع غزة أسبوعها الثامن، حيث يواصل الجيش الإسرائيلي قصفه العنيف برًا وبحرًا وجوًا على قطاع غزة، حيث ركز قصفه يوم الجمعة، على المستشفيات، وأظهرت مقاطع مصورة الطيران الحربي الإسرائيلي يهاجم مستشفيات الإندونيسي والشفاء في غزة.القصف الإسرائيلي أثار تنديدا دوليا وعربيا وإسلاميا إلى جانب روسيا والصين، وجعل الأمين العام للأمم المتحدة يشعر بالفزع، ورغم ذلك مازالت الولايات المتحدة وبريطانيا وألمانيا وبعض الدول الغربية تدعم إسرائيل بكل ما أوتيت من قوة، وترفض الدعوات العالمية لوقف إطلاق النار وتستخدم واشنطن حق النقض في مجلس الأمن للحيلولة دون صدور قرار يلزم تل أبيب بوقف الحرب الشعواء والغير متكافئة ضد قطاع غزة الذي يقطنه أكثر من مليوني شخص.دعم الولايات المتحدة والحلفاء الغربيين اللامحدود لإسرائيل جعلها تشعر بقدرة على فعل أي شيء والإفلات من العقاب، وهو ما دعا وزير في الحكومة الإسرائيلية إلى القول بضرورة قصف غزة بقنبلة نووية مشيرا إلى أنه ليس هناك مدنيين غير متورطين في غزة، ودعوة برلماني آخر إلى قتل قادة حماس في السجون والضفة.وتقول إسرائيل إن حربها على غزة جاءت ردا على عملية "طوفان الأقصى" التي شنتها حركة المقاومة الفلسطينية "حماس" يوم 7 أكتوبر/تشرين الأول على المستوطنات المتاخمة لقطاع غزة وراح ضحيتها أكثر من 1400 إسرائيلي وأسر أكثر من 200 آخرين.وأسفر القصف الإسرائيلي على غزة عن سقوط أكثر 10500 قتيلا وإصابة نحو 26 ألفا آخرين، فيما أسفرت المواجهات في الضفة الغربية عن مقتل أكثر من 163 فلسطينيا وإصابة نحو 2400 آخرين.
https://sputnikarabic.ae/20231110/وزارة-الصحة-في-غزة-إذا-بقينا-من-الأحياء-غدا-سنقيم-مقبرة-جماعية-في-مجمع-الشفاء-1083029178.html
https://sputnikarabic.ae/20231110/ماكرون-القصف-الإسرائيلي-على-قطاع-غزة-يستهدف-المدنيين-ولا-شرعية-له-1083028290.html
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العالم, منظمة الصحة العالمية, العدوان الإسرائيلي على غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, قصف إسرائيلي, طوفان الأقصى
العالم, منظمة الصحة العالمية, العدوان الإسرائيلي على غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, قصف إسرائيلي, طوفان الأقصى

الصحة العالمية: النظام الصحي في غزة بات "منهكا تماما"

03:24 GMT 11.11.2023
© AFP 2023 / FABRICE COFFRINIمدير منظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم غيبريسوس
مدير منظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم غيبريسوس - سبوتنيك عربي, 1920, 11.11.2023
© AFP 2023 / FABRICE COFFRINI
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حذر المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم غيبرييسوس، يوم الجمعة، من أن النظام الصحي في قطاع غزة بات "منهكا تماما"، قائلا إن نصف المستشفيات البالغ عددها 36 في القطاع أصبح خارج الخدمة.
وأوضح غيبرييسو أمام مجلس الأمن الدولي، أن الأروقة المستشفية مكتظة بالجرحى والمرضى، والعمليات الجراحية تجري دون تخدير، مشيرًا إلى أن أكثر من 250 هجومًا وقع على المؤسسات الصحية في غزة والضفة الغربية منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول.
وقال: "أفضل طريقة لدعم العاملين في القطاع الصحي والمرضى هي توفير الوسائل الضرورية، بما في ذلك الأدوية والمعدات الطبية والوقود لمولدات المستشفيات". معززًا دعوته لزيادة المساعدات الإنسانية عبر معبر رفح، وداعيًا إلى "وقف فوري لإطلاق النار".
وختم تصريحه بالقول: "أتفهم جيدًا ما يعانيه أطفال غزة، فقد مررت بتجارب مشابهة في طفولتي".
ومساء الجمعة، أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، انقطاع الكهرباء والماء والاتصالات، عن المستشفى الإندونيسي شمالي القطاع.
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ونشرت الوزارة مقطع فيديو مصور، يُظهر "انقطاع الكهرباء والماء والاتصالات عن المستشفى الإندونيسي في شمال غزة".
ودخلت الحرب بين الجيش الإسرائيلي والفصائل الفلسطينية في قطاع غزة أسبوعها الثامن، حيث يواصل الجيش الإسرائيلي قصفه العنيف برًا وبحرًا وجوًا على قطاع غزة، حيث ركز قصفه يوم الجمعة، على المستشفيات، وأظهرت مقاطع مصورة الطيران الحربي الإسرائيلي يهاجم مستشفيات الإندونيسي والشفاء في غزة.
القصف الإسرائيلي أثار تنديدا دوليا وعربيا وإسلاميا إلى جانب روسيا والصين، وجعل الأمين العام للأمم المتحدة يشعر بالفزع، ورغم ذلك مازالت الولايات المتحدة وبريطانيا وألمانيا وبعض الدول الغربية تدعم إسرائيل بكل ما أوتيت من قوة، وترفض الدعوات العالمية لوقف إطلاق النار وتستخدم واشنطن حق النقض في مجلس الأمن للحيلولة دون صدور قرار يلزم تل أبيب بوقف الحرب الشعواء والغير متكافئة ضد قطاع غزة الذي يقطنه أكثر من مليوني شخص.
دعم الولايات المتحدة والحلفاء الغربيين اللامحدود لإسرائيل جعلها تشعر بقدرة على فعل أي شيء والإفلات من العقاب، وهو ما دعا وزير في الحكومة الإسرائيلية إلى القول بضرورة قصف غزة بقنبلة نووية مشيرا إلى أنه ليس هناك مدنيين غير متورطين في غزة، ودعوة برلماني آخر إلى قتل قادة حماس في السجون والضفة.
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وتقول إسرائيل إن حربها على غزة جاءت ردا على عملية "طوفان الأقصى" التي شنتها حركة المقاومة الفلسطينية "حماس" يوم 7 أكتوبر/تشرين الأول على المستوطنات المتاخمة لقطاع غزة وراح ضحيتها أكثر من 1400 إسرائيلي وأسر أكثر من 200 آخرين.
وأسفر القصف الإسرائيلي على غزة عن سقوط أكثر 10500 قتيلا وإصابة نحو 26 ألفا آخرين، فيما أسفرت المواجهات في الضفة الغربية عن مقتل أكثر من 163 فلسطينيا وإصابة نحو 2400 آخرين.
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