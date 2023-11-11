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إيلون ماسك: قتل الأطفال في غزة يخلق مزيدا من "حماس"... فيديو
إيلون ماسك: قتل الأطفال في غزة يخلق مزيدا من "حماس"... فيديو
دعا الملياردير ورجل الأعمال، إيلون ماسك، إلى مسار بديل للسلام بين إسرائيل وحركة "حماس" ‏الفلسطينية، وسط حربهما الدائرة في قطاع غزة.‏ 11.11.2023, سبوتنيك عربي
2023-11-11T10:48+0000
2023-11-11T10:48+0000
إيلون ماسك
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وقال في مقابلة مع مضيف "البودكاست"، ليكس فريدمان، أمس الجمعة، إنه لا توجد "إجابة سهلة" لحل الصراع، لكن لديه بعض الاقتراحات لإسرائيل، مشيرًا إلى أنه يعتقد أن "حماس" حاولت إثارة "رد فعل مبالغ فيه" من جانب إسرائيل في هجماتها التي شنّتها، في 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، حتى يحتج الناس فيما بعد على الرد الإسرائيلي.واقترح ماسك أن تقوم إسرائيل بشيء "غير بديهي"، وتحاول "إحباط" حماس "بالقيام بأفعال لطف واضحة".وأوضح: "يجب أن تركز إسرائيل على أعمال اللطف "الواضحة" أثناء الصراع، وعلى سبيل المثال، يجب عليها التأكد من حصول غزة على الغذاء والماء والإمدادات الطبية، ومن المهم أن تكون هذه الأعمال واضحة حتى لا تتمكن "حماس" من الادعاء بأنها "خدعة".وعلى حد تعبير ماسك، فإنه "ينبغي لإسرائيل أن تستجيب بلطف لا يمكن إنكاره، لأن مبدأ "العين بالعين يجعل الجميع أعمى".وتساءل ماسك في المقابلة: "مقابل كل عضو في "حماس" تقتله، كم خلقت؟، إذا قتلت طفلا ما في غزة، فقد خلقت على الأقل عددا قليلا من أعضاء حماس".وهذه ليست المرة الأولى التي يعلّق فيها إيلون ماسك على الصراع؛ ففي الشهر الماضي، عرض ماسك جلب إنترنت من شركته "ستارلينك" إلى غزة لمساعدة مجموعات الإغاثة والمدنيين، وأثارت هذه الخطوة غضب إسرائيل، التي قطعت شبكات الإنترنت والهاتف في غزة قبل أيام.
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إيلون ماسك, طوفان الأقصى, العدوان الإسرائيلي على غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, أخبار فلسطين اليوم, إسرائيل, العالم, العالم العربي
إيلون ماسك, طوفان الأقصى, العدوان الإسرائيلي على غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, أخبار فلسطين اليوم, إسرائيل, العالم, العالم العربي

إيلون ماسك: قتل الأطفال في غزة يخلق مزيدا من "حماس"... فيديو

10:48 GMT 11.11.2023
© AFP 2023 / KIRSTY WIGGLESWORTHالملياردير، إيلون ماسك
الملياردير، إيلون ماسك - سبوتنيك عربي, 1920, 11.11.2023
الملياردير، إيلون ماسك
© AFP 2023 / KIRSTY WIGGLESWORTH
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دعا الملياردير ورجل الأعمال، إيلون ماسك، إلى مسار بديل للسلام بين إسرائيل وحركة "حماس" ‏الفلسطينية، وسط حربهما الدائرة في قطاع غزة.‏
وقال في مقابلة مع مضيف "البودكاست"، ليكس فريدمان، أمس الجمعة، إنه لا توجد "إجابة سهلة" لحل الصراع، لكن لديه بعض الاقتراحات لإسرائيل، مشيرًا إلى أنه يعتقد أن "حماس" حاولت إثارة "رد فعل مبالغ فيه" من جانب إسرائيل في هجماتها التي شنّتها، في 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، حتى يحتج الناس فيما بعد على الرد الإسرائيلي.
واقترح ماسك أن تقوم إسرائيل بشيء "غير بديهي"، وتحاول "إحباط" حماس "بالقيام بأفعال لطف واضحة".
وأوضح: "يجب أن تركز إسرائيل على أعمال اللطف "الواضحة" أثناء الصراع، وعلى سبيل المثال، يجب عليها التأكد من حصول غزة على الغذاء والماء والإمدادات الطبية، ومن المهم أن تكون هذه الأعمال واضحة حتى لا تتمكن "حماس" من الادعاء بأنها "خدعة".
وعلى حد تعبير ماسك، فإنه "ينبغي لإسرائيل أن تستجيب بلطف لا يمكن إنكاره، لأن مبدأ "العين بالعين يجعل الجميع أعمى".
وشدد أن "استمرار العنف في غزة، سيترك وراءه المزيد من الأشخاص الذين يكرهون إسرائيل".
وتساءل ماسك في المقابلة: "مقابل كل عضو في "حماس" تقتله، كم خلقت؟، إذا قتلت طفلا ما في غزة، فقد خلقت على الأقل عددا قليلا من أعضاء حماس".
وهذه ليست المرة الأولى التي يعلّق فيها إيلون ماسك على الصراع؛ ففي الشهر الماضي، عرض ماسك جلب إنترنت من شركته "ستارلينك" إلى غزة لمساعدة مجموعات الإغاثة والمدنيين، وأثارت هذه الخطوة غضب إسرائيل، التي قطعت شبكات الإنترنت والهاتف في غزة قبل أيام.
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