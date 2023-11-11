https://sputnikarabic.ae/20231111/الجيش-الإسرائيلي-صفارات-الإنذار-تدوي-في-غلاف-غزة-واشتباه-بتسلل-طائرة-مسيرة-1083063198.html

الجيش الإسرائيلي: صفارات الإنذار تدوي في غلاف غزة واشتباه بتسلل طائرة مسيرة

الجيش الإسرائيلي: صفارات الإنذار تدوي في غلاف غزة واشتباه بتسلل طائرة مسيرة

أعلن الجيش الإسرائيلي انطلاق صفارات الإنذار في منطقة غلاف غزة، محذرا بالاشتباه من تسلل طائرة مسيرة قادمة من قطاع غزة باتجاه مستوطنة سديروت. 11.11.2023, سبوتنيك عربي

2023-11-11T23:01+0000

2023-11-11T23:01+0000

2023-11-11T23:01+0000

العدوان الإسرائيلي على غزة

التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل

العالم

طوفان الأقصى

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القدس - سبوتنيك. وقال الناطق بلسان الجيش، "قبل قليل تم رصد هدف جوي مشبوه اجتاز الحدود الشمالية لقطاع غزة إلى المنطقة المحيطة به، ونجحت منظومة القبة الحديدية في اعتراض الهدف".وأفادت القناة 12 الإسرائيلية، بأن "الجيش الإسرائيلي يفحص التفاصيل بعد الاشتباه بتسلل طائرة اخترقت الأجواء الإسرائيلية قادمة من شمال غزة".ويستمر التصعيد بين حركة "حماس" الفلسطينية والجيش الإسرائيلي بعد إطلاق "حماس"، فجر السبت 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، عملية "طوفان الأقصى" حيث أطلقت آلاف الصواريخ من قطاع غزة على إسرائيل واقتحمت قواتها مستوطنات إسرائيلية متاخمة لقطاع غزة، ما تسبب بمقتل أكثر من 1400 إسرائيلي علاوة على أسر نحو 250 آخرين.وردت إسرائيل بإعلان الحرب رسميا على قطاع غزة، بدأتها بقصف مدمر ثم عمليات عسكرية برية داخل القطاع.وأسفر الهجوم الإسرائيلي على غزة عن سقوط أكثر من 11 ألف قتيل (أغلبهم من الأطفال والنساء) وإصابة نحو 28 ألفا آخرين، فيما أسفرت المواجهات في الضفة الغربية عن مقتل نحو 185 فلسطينيا وإصابة نحو 2500 آخرين.وبلغ عدد النازحين في قطاع غزة 1.7 مليون شخص من إجمالي 2.4 مليون شخص يعيشون في غزة، حسب الأمم المتحدة.وترفض إسرائيل حتى الآن إعلان هدنة إنسانية في قطاع غزة رغم الكثير من المناشدات الدولية، وذلك في ظل الموت والدمار الذي يحيط بالفلسطينيين من كل صوب، علاوة على نقص كبير في الماء والمواد الغذائية والأدوية، فيما باتت المنظومة الصحية في القطاع على شفا الانهيار جراء نقص الوقود.في غضون ذلك، ارتفعت حدة التوترات على الحدود الإسرائيلية اللبنانية، وتبادل الجيش الإسرائيلي و"حزب الله" اللبناني قصفًا مدفعيًا متقطعًا، وسط مخاوف في إسرائيل من عمليات تسلل محتملة من الحدود.وتدعو أغلب الدول العربية والإسلامية إلى جانب روسيا والصين لوقف إطلاق النار في قطاع غزة وإدخال المساعدات الإنسانية، وهو ما ترفضه الولايات المتحدة وإسرائيل، حيث تستخدم واشنطن حق النقض في مجلس الأمن للحيلولة دون صدور قرار يلزم إسرائيل بوقف القصف المستمر منذ يوم السابع من أكتوبر على قطاع غزة.

https://sputnikarabic.ae/20231111/تغطية-مباشرة-لـطوفان-الأقصى-إسرائيل-تواصل-القصف-العنيف-رغم-القمة-العربية-والإسلامية-صور-وفيديو-1083062912.html

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العدوان الإسرائيلي على غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, العالم, طوفان الأقصى