تغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. إسرائيل تواصل توغلها في غزة.. صور وفيديو

انهيار كامل شدته مستشفيات قطاع غزة، الذي يعاني من حرب شعواء يشنها الجيش الإسرائيلي منذ 6 أسابيع، لم يترك شبرا في القطاع إلا وطالته قذائف دباباته ومدافعه وقنابل وصواريخ طائراته.
القصف المريع استهدف نهاية الأسبوع الخامس وبداية السادس المستشفيات فصارت كلها تحت حزام ناري منعها حتى من أخراج القتلى، وهو ما يصيح بسبه المسؤولون الصحيون في غزة حيث يوجد أكثر من 100 جثة داخل مستشفى الشفاء لا يستطيعوا إخراجها جراء الدفن.
مؤسسات منظمة الصحة العالمية، الصليب الأحمر، والهلال الأحمر أكدت أن النظام الصحي في القطاع أوشك على الانهيار التام بعد خروج عدة مستشفيات خارج الخدمة ووقع البعض تحت القصف والحصار الخانق من الجيش الإسرائيلي.
يتزامن كل ذلك مع قمة عربية وإسلامية أقيمت في العاصمة السعودية الرياض، طالب خلال المشاركون من كافة الدول العربية والإسلامية مجلس الأمن الدولي، على ضرورة اتخاذ قرار حاسم ملزم يفرض وقف العدوان الإسرائيلي على غزة، ويوقف السلطات الإسرائيلية عن انتهاك القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، ومطالبة المجلس الدولي باتخاذ قرار فوري يدين تدمير إسرائيل الهمجي للمستشفيات في غزة ومنع إدخال الدواء والغذاء والوقود إليه.
ورغم ذلك مازال القصف الإسرائيلي يطال المستشفيات، حيث قتل طبيبان وأصيب نازحون جراء قصف إسرائيلي استهدف مستشفى مهدي للولادة غرب غزة، ليل السبت/الأحد.
ويعزى الوضع الراهن من القصف المستمر إلى الدعم الأمريكي والغربي اللامحدود لإسرائيل مما جعلها تشعر بقدرتها على فعل أي شيء والإفلات من العقاب، وهو ما دعا وزير في الحكومة الإسرائيلية إلى القول بضرورة قصف غزة بقنبلة نووية مشيرا إلى أنه ليس هناك مدنيين غير متورطين في غزة، ودعوة برلماني آخر إلى قتل قادة حماس في السجون والضفة.
وتقول إسرائيل إن حربها على غزة جاءت ردا على عملية "طوفان الأقصى" التي شنتها حركة المقاومة الفلسطينية "حماس" يوم 7 أكتوبر/تشرين الأول على المستوطنات المتاخمة لقطاع غزة وقتل خلالها أكثر من 1400 إسرائيلي وأسر أكثر من 200 آخرين.
وأسفر القصف الإسرائيلي على غزة عن سقوط أكثر من 11 ألف قتيل (أغلبهم من الأطفال والنساء) وإصابة نحو 28 ألفا آخرين، فيما أسفرت المواجهات في الضفة الغربية عن مقتل نحو 185 فلسطينيا وإصابة نحو 2500 آخرين.
وبلغ عدد النازحين في قطاع غزة 1.7 مليون شخص من إجمالي 2.4 مليون شخص يعيشون في غزة. حسب الأمم المتحدة.
قائمة المحتوى
الجديد أولاًالقديم أولاً
07:25 GMT 12.11.2023
الإدارة الأمريكية تطلب من نتنياهو توضيحا بسبب تصريحاته عن استمرار السيطرة على غزة
07:21 GMT 12.11.2023
07:21 GMT 12.11.2023
غارة إسرائيلية تستهدف مدرسة للأونروا تؤوي نازحين شمال قطاع غزة
07:13 GMT 12.11.2023
وسائل إعلام فلسطينية: الزوارق الحربية الإسرائيلية تستهدف ساحل مدينة خانيونس جنوبي قطاع غزة