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https://sputnikarabic.ae/20231112/تغطية-مباشرة-لـطوفان-الأقصى-إسرائيل-تواصل-القصف-العنيف-رغم-القمة-العربية-والإسلامية-صور-وفيديو-1083062912.html
تغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. إسرائيل تواصل توغلها في غزة.. صور وفيديو
تغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. إسرائيل تواصل توغلها في غزة.. صور وفيديو
انهيار كامل شدته مستشفيات قطاع غزة، الذي يعاني من حرب شعواء يشنها الجيش الإسرائيلي منذ 6 أسابيع، لم يترك شبرا في القطاع إلا وطالته قذائف دباباته ومدافعه وقنابل... 12.11.2023, سبوتنيك عربي
2023-11-12T06:18+0000
2023-11-12T06:20+0000
العدوان الإسرائيلي على غزة
التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل
طوفان الأقصى
العالم العربي
قصف إسرائيلي
قصف مستشفى
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العدوان الإسرائيلي على غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, طوفان الأقصى, العالم العربي, новый онлайн для белой редактуры, قصف إسرائيلي, قصف مستشفى
العدوان الإسرائيلي على غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, طوفان الأقصى, العالم العربي, новый онлайн для белой редактуры, قصف إسرائيلي, قصف مستشفى
قوات الجيش الإسرائيلي تنشر صورة للعملية البرية في قطاع غزة، 5 نوفمبر 2023 - سبوتنيك عربي

تغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. إسرائيل تواصل توغلها في غزة.. صور وفيديو

06:18 GMT 12.11.2023 (تم التحديث: 06:20 GMT 12.11.2023)
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يتبع
انهيار كامل شدته مستشفيات قطاع غزة، الذي يعاني من حرب شعواء يشنها الجيش الإسرائيلي منذ 6 أسابيع، لم يترك شبرا في القطاع إلا وطالته قذائف دباباته ومدافعه وقنابل وصواريخ طائراته.
القصف المريع استهدف نهاية الأسبوع الخامس وبداية السادس المستشفيات فصارت كلها تحت حزام ناري منعها حتى من أخراج القتلى، وهو ما يصيح بسبه المسؤولون الصحيون في غزة حيث يوجد أكثر من 100 جثة داخل مستشفى الشفاء لا يستطيعوا إخراجها جراء الدفن.
مؤسسات منظمة الصحة العالمية، الصليب الأحمر، والهلال الأحمر أكدت أن النظام الصحي في القطاع أوشك على الانهيار التام بعد خروج عدة مستشفيات خارج الخدمة ووقع البعض تحت القصف والحصار الخانق من الجيش الإسرائيلي.
يتزامن كل ذلك مع قمة عربية وإسلامية أقيمت في العاصمة السعودية الرياض، طالب خلال المشاركون من كافة الدول العربية والإسلامية مجلس الأمن الدولي، على ضرورة اتخاذ قرار حاسم ملزم يفرض وقف العدوان الإسرائيلي على غزة، ويوقف السلطات الإسرائيلية عن انتهاك القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، ومطالبة المجلس الدولي باتخاذ قرار فوري يدين تدمير إسرائيل الهمجي للمستشفيات في غزة ومنع إدخال الدواء والغذاء والوقود إليه.
ورغم ذلك مازال القصف الإسرائيلي يطال المستشفيات، حيث قتل طبيبان وأصيب نازحون جراء قصف إسرائيلي استهدف مستشفى مهدي للولادة غرب غزة، ليل السبت/الأحد.
ويعزى الوضع الراهن من القصف المستمر إلى الدعم الأمريكي والغربي اللامحدود لإسرائيل مما جعلها تشعر بقدرتها على فعل أي شيء والإفلات من العقاب، وهو ما دعا وزير في الحكومة الإسرائيلية إلى القول بضرورة قصف غزة بقنبلة نووية مشيرا إلى أنه ليس هناك مدنيين غير متورطين في غزة، ودعوة برلماني آخر إلى قتل قادة حماس في السجون والضفة.
وتقول إسرائيل إن حربها على غزة جاءت ردا على عملية "طوفان الأقصى" التي شنتها حركة المقاومة الفلسطينية "حماس" يوم 7 أكتوبر/تشرين الأول على المستوطنات المتاخمة لقطاع غزة وقتل خلالها أكثر من 1400 إسرائيلي وأسر أكثر من 200 آخرين.
وأسفر القصف الإسرائيلي على غزة عن سقوط أكثر من 11 ألف قتيل (أغلبهم من الأطفال والنساء) وإصابة نحو 28 ألفا آخرين، فيما أسفرت المواجهات في الضفة الغربية عن مقتل نحو 185 فلسطينيا وإصابة نحو 2500 آخرين.
وبلغ عدد النازحين في قطاع غزة 1.7 مليون شخص من إجمالي 2.4 مليون شخص يعيشون في غزة. حسب الأمم المتحدة.
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