تغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. إسرائيل تواصل القصف العنيف رغم القمة العربية والإسلامية.. صور وفيديو

انهيار كامل شدته مستشفيات قطاع غزة، الذي يعاني من حرب شعواء يشنها الجيش الإسرائيلي منذ 8 أسابيع، لم يترك شبرا في القطاع إلا وطالته قذائف دباباته ومدافعه وقنابل وصواريخ طائراته.
القصف المريع استهدف نهاية الأسبوع السابع وبداية الثامن المستشفيات فصارت كلها تحت حزام ناري منعها حتى من أخراج القتلى، وهو ما يصيح بسبه المسؤولون الصحيون في غزة حيث يوجد أكثر من 100 جثة داخل مستشفى الشفاء لا يستطيعوا إخراجها جراء الدفن.
مؤسسات منظمة الصحة العالمية، الصليب الأحمر، والهلال الأحمر أكدت أن النظام الصحي في القطاع أوشك على الانهيار التام بعد خروج عدة مستشفيات خارج الخدمة ووقع البعض تحت القصف والحصار الخانق من الجيش الإسرائيلي.
يتزامن كل ذلك مع قمة عربية وإسلامية أقيمت في العاصمة السعودية الرياض، طالب خلال المشاركون من كافة الدول العربية والإسلامية مجلس الأمن الدولي، على ضرورة اتخاذ قرار حاسم ملزم يفرض وقف العدوان الإسرائيلي على غزة، ويوقف السلطات الإسرائيلية عن انتهاك القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، ومطالبة المجلس الدولي باتخاذ قرار فوري يدين تدمير إسرائيل الهمجي للمستشفيات في غزة ومنع إدخال الدواء والغذاء والوقود إليه.
ورغم ذلك مازال القصف الإسرائيلي يطال المستشفيات، حيث قتل طبيبان وأصيب نازحون جراء قصف إسرائيلي استهدف مستشفى مهدي للولادة غرب غزة، ليل السبت/الأحد.
ويعزى الوضع الراهن من القصف المستمر إلى الدعم الأمريكي والغربي اللامحدود لإسرائيل مما جعلها تشعر بقدرتها على فعل أي شيء والإفلات من العقاب، وهو ما دعا وزير في الحكومة الإسرائيلية إلى القول بضرورة قصف غزة بقنبلة نووية مشيرا إلى أنه ليس هناك مدنيين غير متورطين في غزة، ودعوة برلماني آخر إلى قتل قادة حماس في السجون والضفة.
وتقول إسرائيل إن حربها على غزة جاءت ردا على عملية "طوفان الأقصى" التي شنتها حركة المقاومة الفلسطينية "حماس" يوم 7 أكتوبر/تشرين الأول على المستوطنات المتاخمة لقطاع غزة وقتل خلالها أكثر من 1400 إسرائيلي وأسر أكثر من 200 آخرين.
وأسفر القصف الإسرائيلي على غزة عن سقوط أكثر من 11 ألف قتيل (أغلبهم من الأطفال والنساء) وإصابة نحو 28 ألفا آخرين، فيما أسفرت المواجهات في الضفة الغربية عن مقتل نحو 185 فلسطينيا وإصابة نحو 2500 آخرين.
وبلغ عدد النازحين في قطاع غزة 1.7 مليون شخص من إجمالي 2.4 مليون شخص يعيشون في غزة. حسب الأمم المتحدة.
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23:42 GMT 11.11.2023
قصف إسرائيلي عنيف يستهدف مواقع في قطاع غزة بالتزامن مع اشتباكات ودوي انفجارات
23:25 GMT 11.11.2023
طائرات الجيش الإسرائيلي تستهدف محيط مستشفى الشفاء بسلسلة من الغارات العنيفة
23:24 GMT 11.11.2023
22:55 GMT 11.11.2023
الهلال الأحمر الفلسطيني: الأطفال الرضع في مستشفى القدس بغزة يعانون من الجفاف بسبب نفاد الحليب
22:54 GMT 11.11.2023
22:54 GMT 11.11.2023
المتحدث باسم وزارة الصحة بغزة: كل مستشفيات شمال غزة خارج الخدمة باستثناء مشفى المعمداني وخدماته محدودة.
22:47 GMT 11.11.2023
مقتل طبيبين وإصابات بين نازحين جراء قصف استهدف مستشفى مهدي للولادة غرب غزة
22:47 GMT 11.11.2023
22:46 GMT 11.11.2023
. دوت صفارات الإنذار في بلدة سديروت الإسرائيلية الواقعة في منطقة غلاف غزة.
وقالت إذاعة الجيش الإسرائيلي إن "الجبهة الداخلية أصدرت إنذارا من تسلل طائرة معادية من قطاع غزة باتجاه سديروت".