https://sputnikarabic.ae/20231111/الخارجية-الروسية-نشعر-بغضب-شديد-من-قصف-إسرائيل-لأهداف-مدنية-في-غزة-1083029856.html

الخارجية الروسية: نشعر بغضب شديد من قصف إسرائيل لأهداف مدنية في غزة

الخارجية الروسية: نشعر بغضب شديد من قصف إسرائيل لأهداف مدنية في غزة

أكد مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا، أن بلاده غاضبة من إقدام الجيش الإسرائيلي على قصف أهداف مدنية في قطاع غزة، مشيرا إلى أن هذا يخالف... 11.11.2023, سبوتنيك عربي

2023-11-11T02:15+0000

2023-11-11T02:15+0000

2023-11-11T02:31+0000

مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا

العدوان الإسرائيلي على غزة

التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل

طوفان الأقصى

روسيا

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الأمم المتحدة - سبوتنيك. وقال نيبينزيا خلال اجتماع لمجلس الأمن الدولي، "نشعر بالصدمة والغضب العميق إزاء استهداف الأهداف المدنية من المدارس والمستشفيات والمساجد ومخيمات اللاجئين".وشدد نيبينزيا على أن "وقف إطلاق النار الشامل فقط، وليس التوقف قصير الأمد، هو الذي سيسمح بتجنب وقوع ضحايا في منطقة الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، ويضمن توفير المساعدة الإنسانية اللازمة للمحتاجين، والمساعدة لسكان غزة، ووضع حد للمواجهة المسلحة واستقطاب أطراف إقليمية جديدة إليها".وأضاف: "نؤكد على عدم جواز وخطر تصعيد الصراع. ونحن مقتنعون بأن الخطوة الأولى في هذا الاتجاه ستكون وقف إطلاق نار مبكر في منطقة الصراع الفلسطيني الإسرائيلي".وتستمر الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة في يومها الـ 35 منذ 7 أكتوبر الماضي، حيث يواصل الجيش الإسرائيلي قصف القطاع بآلاف الأطنان من المتفجرات، بحسب المكتب الحكومي بغزة. كما أعرب عدد من الدول والمؤسسات الدولية ذات الشأن عن مخاوفه من اتساع رقعة النزاع في الشرق الأوسط.

https://sputnikarabic.ae/20231110/ماكرون-القصف-الإسرائيلي-على-قطاع-غزة-يستهدف-المدنيين-ولا-شرعية-له-1083028290.html

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مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا, العدوان الإسرائيلي على غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, طوفان الأقصى, روسيا