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https://sputnikarabic.ae/20231111/إعلام-غربي-القوات-الروسية-حيدت-ضباطا-كبارا-بضربة-نوعية-في-زابوروجيه-1083035432.html
إعلام غربي: القوات الروسية حيدت ضباطا كبارا بضربة نوعية في زابوروجيه
إعلام غربي: القوات الروسية حيدت ضباطا كبارا بضربة نوعية في زابوروجيه
عبّر الصحفي الأمريكي كلايتون موريس، عن تفاجئه بنبأ دحر ضباط رفيعي المستوى في القوات المسلحة الأوكرانية، وذلك جرّاء هجوم صاروخي خلال حفل توزيع جوائز لجنود اللوء... 11.11.2023, سبوتنيك عربي
2023-11-11T09:04+0000
2023-11-11T09:14+0000
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
روسيا
العالم
رصد عسكري
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وأضاف الصحفي أنه "قرر بعض القادة الأوكرانيين جمع مجموعة من الجنود الأوكرانيين وإقامة حفل توزيع الجوائز قرب أحد الخطوط الأمامية، وكان الروس يعرفون بالضبط ما كان يحدث، وتمت مهاجمة الموقع وقتل عدد كبير من الجنود".وأضاف موريس أيضًا أن مثل هذه الأخبار لن تحظى بعد الآن بترويج إعلامي من قبل وسائل الإعلام الغربية، حيث أن كل الاهتمام يتركز الآن على الحرب بين إسرائيل و"حماس".وفي 5 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، أعلن الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، أن جيش اللواء "128" التابع للقوات المسلحة الأوكرانية في الجزء الذي تسيطر عليه كييف من منطقة زابوروجيه قد تعرض للقصف.وبحسب ما نشرته صحيفة "سترانا" الأوكرانية، فإن الهجوم وقع في 3 نوفمبر الجاري، وكان الهدف هو الجيش الأوكراني، خلال حفل توزيع الجوائز للجنود الأوكرانيين.وقال رئيس الحركة الشعبية في زابوروجيه "نحن مع روسيا"، فلاديمير روغوف، لوكالة "سبوتنيك"، إن الضربة أدت إلى مقتل 50 جنديًا من القوات المسلحة الأوكرانية.شاهد أيضا: مشاهد لمدفع "كراب" البولندي بعد أن طارت سبطانته عشرات الأمتار عنه... فيديوشاهد أيضا: مشاهد توثق قيام قوات روسية باقتحام موقع أوكراني محصن وتدميره... فيديوشاهد أيضا: لحظة قيام مسيرة روسية بصدم أخرى أوكرانية وإسقاطها... فيديو
https://sputnikarabic.ae/20231111/لحظة-تدمير-مسيرة-روسية-لمدفع-غربي-ذاتي-الحركة-بضربة-دقيقة-فيديو---1083035108.html
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روسيا, العالم, رصد عسكري
روسيا, العالم, رصد عسكري

إعلام غربي: القوات الروسية حيدت ضباطا كبارا بضربة نوعية في زابوروجيه

09:04 GMT 11.11.2023 (تم التحديث: 09:14 GMT 11.11.2023)
© Sputnik . Stanislav Krasilnikov / الانتقال إلى بنك الصورتدريب عسكريين من القوات المسلحة الروسية على تقديم الرعاية الطبية في مدرسة "أخمات للاستطلاع الجوي"، في منطقة العملية العسكرية الخاصة
تدريب عسكريين من القوات المسلحة الروسية على تقديم الرعاية الطبية في مدرسة أخمات للاستطلاع الجوي، في منطقة العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 11.11.2023
© Sputnik . Stanislav Krasilnikov
/
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عبّر الصحفي الأمريكي كلايتون موريس، عن تفاجئه بنبأ دحر ضباط رفيعي المستوى في القوات المسلحة الأوكرانية، وذلك جرّاء هجوم صاروخي خلال حفل توزيع جوائز لجنود اللوء "128"، في الجزء الذي تسيطر عليه كييف من منطقة زابوروجيه.
وأضاف الصحفي أنه "قرر بعض القادة الأوكرانيين جمع مجموعة من الجنود الأوكرانيين وإقامة حفل توزيع الجوائز قرب أحد الخطوط الأمامية، وكان الروس يعرفون بالضبط ما كان يحدث، وتمت مهاجمة الموقع وقتل عدد كبير من الجنود".
وأضاف موريس أيضًا أن مثل هذه الأخبار لن تحظى بعد الآن بترويج إعلامي من قبل وسائل الإعلام الغربية، حيث أن كل الاهتمام يتركز الآن على الحرب بين إسرائيل و"حماس".
مسيرة روسية تدمر مدفعا أوكرانيا ذاتي الحركة - سبوتنيك عربي, 1920, 11.11.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
لحظة تدمير مسيرة روسية لمدفع غربي ذاتي الحركة بضربة دقيقة... فيديو
08:50 GMT
وفي 5 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، أعلن الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، أن جيش اللواء "128" التابع للقوات المسلحة الأوكرانية في الجزء الذي تسيطر عليه كييف من منطقة زابوروجيه قد تعرض للقصف.
وبحسب ما نشرته صحيفة "سترانا" الأوكرانية، فإن الهجوم وقع في 3 نوفمبر الجاري، وكان الهدف هو الجيش الأوكراني، خلال حفل توزيع الجوائز للجنود الأوكرانيين.
وقال رئيس الحركة الشعبية في زابوروجيه "نحن مع روسيا"، فلاديمير روغوف، لوكالة "سبوتنيك"، إن الضربة أدت إلى مقتل 50 جنديًا من القوات المسلحة الأوكرانية.
شاهد أيضا: مشاهد لمدفع "كراب" البولندي بعد أن طارت سبطانته عشرات الأمتار عنه... فيديو
شاهد أيضا: مشاهد توثق قيام قوات روسية باقتحام موقع أوكراني محصن وتدميره... فيديو
شاهد أيضا: لحظة قيام مسيرة روسية بصدم أخرى أوكرانية وإسقاطها... فيديو
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