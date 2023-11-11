https://sputnikarabic.ae/20231111/الرئيس-الإيراني-القمة-العربية-الإسلامية-ستتوصل-لقرار-حاسم-بشأن-فلسطين-1083032143.html

الرئيس الإيراني: القمة العربية الإسلامية ستتوصل لقرار حاسم بشأن فلسطين

الرئيس الإيراني: القمة العربية الإسلامية ستتوصل لقرار حاسم بشأن فلسطين

اتهم الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، اليوم السبت، الولايات المتحدة بعرقلة مساعي وقف إطلاق النار في غزة، داعيًا إلى وقف القصف الإسرائيلي على غزة. 11.11.2023, سبوتنيك عربي

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وحسب وكالة الأنباء الإيرانية، جاءت تصريحات رئيسي قبيل مغادرته إلى الرياض للمشاركة في قمة عربية إسلامية لبحث الأوضاع في غزة.وقال الرئيس الإيراني إن "أمريكا تعلن في تصريحاتها أنها تريد عدم اتساع نطاق الحرب، ووجهت رسائل إلى إيران وبعض الدول، لكن هذا التصريح لا ينسجم مع تصرفاتها".وأضاف: "آلة الحرب في غزة في يدي أمريكا، لكنها تعرقل وقف إطلاق النار في غزة".وتساءل رئيسي: "إذا كانت الجرائم التي ترتكب في غزة اليوم ليست جرائم ضد الإنسانية، فما هو مثال الجرائم ضد الإنسانية؟"، داعيًا إلى وقف القصف الإسرائيلي على غزة وفتح الطريق لمساعدة شعب غزة ورفع الحصار عنه.وأشار إلى أنه "من المتوقع أن يتوصل رؤساء الدول الإسلامية إلى قرار حاسم بشأن قضية فلسطين، وهي القضية الأكثر أهمية في العالم حاليا".وأكد الرئيس الإيراني أن "هذا القرار سيتم تنفيذه بالكامل. ولم يعد هذا المجال مجالا للكلام وإعلان المواقف، بل يجب أن يكون ميدان العمل".أعلنت السعودية عقد "قمة عربية إسلامية مشتركة غير عادية" بشكلٍ استثنائي في الرياض، اليوم السبت، وذلك استجابةً للظروف الاستثنائية التي تشهدها غزة.ومن المقرر أن تبحث القمة الاستثنائية، العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، والسعي لإصدار قرار يهدف لوقف فوري للعمليات العسكرية، وتوفير الحماية المدنية، وإطلاق سراح الرهائن والأسرى، ووقف التهجير القسري للشعب الفلسطيني امتثالاً للأعراف والقوانين الدولية، والمبادئ الإنسانية المشتركة.

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