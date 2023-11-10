https://sputnikarabic.ae/20231110/طهران-مستعدون-للتعاون-مع-السعودية-لدعم-الفلسطينيين-1083025162.html

طهران: مستعدون للتعاون مع السعودية لدعم الفلسطينيين

طهران: مستعدون للتعاون مع السعودية لدعم الفلسطينيين

أعرب السفير الإيراني لدى السعودية، علي رضا عنايتي، عن استعداد بلاده للتعاون مع المملكة لدعم الشعب الفلسطيني. 10.11.2023, سبوتنيك عربي

2023-11-10T18:09+0000

2023-11-10T18:09+0000

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جاء ذلك في تصريحات أدلى بها لصحيفة "الشرق الأوسط" على وقع استمرار الهجوم الجوي والبري والمدفعي الإسرائيلي على غزة منذ أكثر من شهر ما خلف أوضاعا مأساوية في القطاع المحاصر منذ سنوات.وقال عنايتي إن طهران "تدعم أي مبادرة أو عمل جماعي لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، وعدم اتساع دائرة الحرب الظالمة على الشعب الفلسطيني الأعزل، وتفادياً للمزيد من الويلات والدمار ومنع إراقة الدماء وقتل الأطفال".وأكد أن الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، سيشارك في القمة الإسلامية الاستثنائية المقرر عقدها في الرياض لبحث العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، والأوضاع المأساوية التي يعيشها الفلسطينيون جراء ذلك.ومضى بقوله: "الجمهورية الإسلامية الإيرانية مستعدة لدور فعال في بلورة موقف موحد ضد الاحتلال ودعم الشعب الفلسطيني بالتعاون مع المملكة العربية السعودية والجهات المعنية والمنظمات الإقليمية والدولية".ولفت إلى مشاركة طهران في اجتماع وزراء الخارجية في منظمة التعاون الإسلامي الذي عقد في مدينة جدة قبل فترة، في إطار دور طهران لدعم القضية الفلسطينية.ونقلت الصحيفة عن مصادر دبلوماسية لم تسمها، أن الرئيس الإيراني يخطط لعقد لقاءات مع القيادة السعودية على هامش مشاركته في القمة الإسلامية الاستثنائية التي تعقد الأحد.وستكون زيارة رئيسي للسعودية هي الأولى لرئيس إيراني منذ عودة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين في مارس/ آذار 2023، التي جاءت بوساطة صينية.وسبق أن أكد وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان، أن الاتفاق السعودي - الإيراني وعودة العلاقات الدبلوماسية يؤكد الرغبة المشتركة لدى الجانبين لحل الخلافات عبر التواصل والحوار، إلا أنه شدد على أن ذلك "لا يعني التوصل إلى حل جميع الخلافات العالقة بين البلدين".

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