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https://sputnikarabic.ae/20231111/القمة-العربية-الإسلامية-تطالب-المحكمة-الجنائية-الدولية-بالتحقيق-في-الجرائم-الإسرائيلية-داخل-فلسطين-1083054763.html
القمة العربية الإسلامية تطالب المحكمة الجنائية الدولية بالتحقيق في "الجرائم الإسرائيلية" داخل فلسطين
القمة العربية الإسلامية تطالب المحكمة الجنائية الدولية بالتحقيق في "الجرائم الإسرائيلية" داخل فلسطين
طالب قادة الدول العربية والإسلامية في البيان الختامي لقمة الرياض، اليوم السبت، المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية بالتحقيق في "جرائم الحرب" الإسرائيلية داخل... 11.11.2023, سبوتنيك عربي
2023-11-11T17:26+0000
2023-11-11T17:26+0000
قمة الرياض
جامعة الدول العربية
اسرائيل
العدوان الإسرائيلي على غزة
العالم العربي
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وأكّد قادة الدول أنه سيتم تكليف محامين من هذه الدول بجمع الأدلة المطلوبة واللازمة لاستكمال إجراءات الدعوى القضائية الدولية.وأوضح القادة في البيان الختامي: "المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية ملزم بإكمال التحقيق في جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي ترتكبها إسرائيل ضد الشعب الفلسطيني في جميع الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك القدس، مع توجيه الأمانتين العامتين لمنظمة التعاون الإسلامي وجامعة الدول العربية لمراقبة تنفيذ هذا المطلب وإنشاء وحدتي مراقبة قانونية مع متخصصين يوثقون الجرائم الإسرائيلية المرتكبة في غزة ابتداء من 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، وسيقومون بإعداد مواد للإجراءات القضائية بشأن جميع انتهاكات القانون الإنساني الدولي التي ترتكبها إسرائيل ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة وبقية الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك القدس".وتشهد الرياض انعقاد القمة العربية الإسلامية المشتركة غير العادية، بحضور رؤساء وقادة من الدول العربية والإسلامية، بهدف مناقشة العدوان الإسرائيلي المستمر على غزة ووضع حد له.وقال ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، في كلمة افتتاح فيها القمة، إن "الأمر يتطلب منا جهداً جماعياً وتحركاً فعالاً لإنهاء الوضع المؤسف في غزة".وطالب بن سلمان بالوقف الفوري للعمليات العسكرية وبتوفير ممرات إنسانية إلى غزة، مؤكدا إدانة بلاده للحرب الشعواء التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني في غزة، مؤكدا أن الرياض بذلت جهوداً لحماية المدنيين في غزة ووقف الحرب.
https://sputnikarabic.ae/20231111/البيان-الختامي-للقمة-العربية-الإسلامية-يطالب-بكسر-الحصار-على-غزة-وفرض-إدخال-قوافل-المساعدات-1083052749.html
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قمة الرياض, جامعة الدول العربية, اسرائيل, العدوان الإسرائيلي على غزة, العالم العربي
قمة الرياض, جامعة الدول العربية, اسرائيل, العدوان الإسرائيلي على غزة, العالم العربي

القمة العربية الإسلامية تطالب المحكمة الجنائية الدولية بالتحقيق في "الجرائم الإسرائيلية" داخل فلسطين

17:26 GMT 11.11.2023
© Photo / وزارة الإعلام السعوديةالقمة العربية الإسلامية غير العادية في العاصمة السعودية الرياض، السعودية، 11 نوفمبر/ تشرين الثاني 2023
القمة العربية الإسلامية غير العادية في العاصمة السعودية الرياض، السعودية، 11 نوفمبر/ تشرين الثاني 2023 - سبوتنيك عربي, 1920, 11.11.2023
© Photo / وزارة الإعلام السعودية
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طالب قادة الدول العربية والإسلامية في البيان الختامي لقمة الرياض، اليوم السبت، المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية بالتحقيق في "جرائم الحرب" الإسرائيلية داخل الأراضي الفلسطينية.
وأكّد قادة الدول أنه سيتم تكليف محامين من هذه الدول بجمع الأدلة المطلوبة واللازمة لاستكمال إجراءات الدعوى القضائية الدولية.
وأوضح القادة في البيان الختامي: "المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية ملزم بإكمال التحقيق في جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي ترتكبها إسرائيل ضد الشعب الفلسطيني في جميع الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك القدس، مع توجيه الأمانتين العامتين لمنظمة التعاون الإسلامي وجامعة الدول العربية لمراقبة تنفيذ هذا المطلب وإنشاء وحدتي مراقبة قانونية مع متخصصين يوثقون الجرائم الإسرائيلية المرتكبة في غزة ابتداء من 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، وسيقومون بإعداد مواد للإجراءات القضائية بشأن جميع انتهاكات القانون الإنساني الدولي التي ترتكبها إسرائيل ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة وبقية الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك القدس".
يشار إلى أن المحامين مطالبون بتقديم تقريرهم في غضون 15 يوما.
القمة العربية الإسلامية غير العادية في العاصمة السعودية الرياض، السعودية، 11 نوفمبر/ تشرين الثاني 2023 - سبوتنيك عربي, 1920, 11.11.2023
البيان الختامي للقمة العربية الإسلامية يطالب بكسر الحصار على غزة وفرض إدخال قوافل المساعدات
16:20 GMT
وتشهد الرياض انعقاد القمة العربية الإسلامية المشتركة غير العادية، بحضور رؤساء وقادة من الدول العربية والإسلامية، بهدف مناقشة العدوان الإسرائيلي المستمر على غزة ووضع حد له.
وحضر القمة قادة عرب على رأسهم الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، والرئيس السوري بشار الأسد، والرئيس العراقي عبد اللطيف رشيد، والعاهل الأردني عبد الله الثاني، بالإضافة إلى قادة من دول إسلامية، على رأسهم، الرئيس الإيراني ابراهيم رئيسي، والرئيس التركي رجب طيب أردوغان.
وقال ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، في كلمة افتتاح فيها القمة، إن "الأمر يتطلب منا جهداً جماعياً وتحركاً فعالاً لإنهاء الوضع المؤسف في غزة".
وطالب بن سلمان بالوقف الفوري للعمليات العسكرية وبتوفير ممرات إنسانية إلى غزة، مؤكدا إدانة بلاده للحرب الشعواء التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني في غزة، مؤكدا أن الرياض بذلت جهوداً لحماية المدنيين في غزة ووقف الحرب.
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