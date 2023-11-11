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تغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى"...إسرائيل تقصف محيط المستشفيات..وانهيار الوضع الصحي في غزة..صور وفيديو
تغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى"...إسرائيل تقصف محيط المستشفيات..وانهيار الوضع الصحي في غزة..صور وفيديو
مع دخول الحرب بين الجيش الإسرائيلي والفصائل الفلسطينية في قطاع غزة أسبوعها الثامن، يواصل الجيش الإسرائيلي قصفه العنيف برًا وبحرًا وجوًا على قطاع غزة، حيث ركز... 11.11.2023, سبوتنيك عربي
2023-11-11T15:35+0000
2023-11-11T15:48+0000
العالم العربي
العدوان الإسرائيلي على غزة
التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل
طوفان الأقصى
قصف إسرائيلي
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العالم العربي, العدوان الإسرائيلي على غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, طوفان الأقصى, قصف إسرائيلي, новый онлайн для белой редактуры
العالم العربي, العدوان الإسرائيلي على غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, طوفان الأقصى, قصف إسرائيلي, новый онлайн для белой редактуры
فلسطيني ينقل رجلا مصابا إلى سيارة إسعاف كانت تنتظره، بعد غارة إسرائيلية على مدينة رفح، جنوب قطاع غزة، 9 نوفمبر/ تشرين الثاني 2023 - سبوتنيك عربي

تغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى"...إسرائيل تقصف محيط المستشفيات..وانهيار الوضع الصحي في غزة..صور وفيديو

15:35 GMT 11.11.2023 (تم التحديث: 15:48 GMT 11.11.2023)
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يتبع
مع دخول الحرب بين الجيش الإسرائيلي والفصائل الفلسطينية في قطاع غزة أسبوعها الثامن، يواصل الجيش الإسرائيلي قصفه العنيف برًا وبحرًا وجوًا على قطاع غزة، حيث ركز قصفه اليوم الجمعة على المستشفيات، وأظهرت مقاطع مصورة الطيران الحربي الإسرائيلي يهاجم مستشفيات الإندونيسي والشفاء في غزة.
واليوم، قال الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، إن الغارات الإسرائيلية على قطاع غزة ليس لها أي سبب أو شرعية ويجب أن تتوقف.

وقال ماكرون، "في الواقع، اليوم، يتم قصف المدنيين، هؤلاء الأطفال، وسيدات، وكبار سن يتعرضون للقصف والقتل.. لا يوجد سبب لذلك ولا شرعية... نحث إسرائيل على التوقف".

القصف الإسرائيلي أثار تنديدا دوليا وعربيا وإسلاميا إلى جانب روسيا والصين، وجعل الأمين العام للأمم المتحدة يشعر بالفزع، ورغم ذلك مازالت الولايات المتحدة وبريطانيا وألمانيا وبعض الدول الغربية تدعم إسرائيل بكل ما أوتيت من قوة، وترفض الدعوات العالمية لوقف إطلاق النار وتستخدم واشنطن حق النقض في مجلس الأمن للحيلولة دون صدور قرار يلزم تل أبيب بوقف الحرب الشعواء والغير متكافئة ضد قطاع غزة الذي يقطنه أكثر من مليوني شخص.
دعم الولايات المتحدة والحلفاء الغربيين اللامحدود لإسرائيل جعلها تشعر بقدرة على فعل أي شيء والإفلات من العقاب، وهو ما دعا وزير في الحكومة الإسرائيلية إلى القول بضرورة قصف غزة بقنبلة نووية مشيرا إلى أنه ليس هناك مدنيين غير متورطين في غزة، ودعوة برلماني آخر إلى قتل قادة حماس في السجون والضفة.
وتقول إسرائيل إن حربها على غزة جاءت ردا على عملية "طوفان الأقصى" التي شنتها حركة المقاومة الفلسطينية "حماس" يوم 7 أكتوبر/تشرين الأول على المستوطنات المتاخمة لقطاع غزة وراح ضحيتها أكثر من 1400 إسرائيلي وأسر أكثر من 200 آخرين.
وأسفر القصف الإسرائيلي على غزة عن سقوط أكثر 10500 قتيلا وإصابة نحو 26 ألفا آخرين، فيما أسفرت المواجهات في الضفة الغربية عن مقتل أكثر من 163 فلسطينيا وإصابة نحو 2400 آخرين.
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