https://sputnikarabic.ae/20231112/أردوغان-يوجه-رسالة-إلى-نتنياهو-لعنة-المظلوم-ستلاحقك-طوال-حياتك-1083092104.html

أردوغان يوجه رسالة إلى نتنياهو: لعنة المظلوم ستلاحقك طوال حياتك

أردوغان يوجه رسالة إلى نتنياهو: لعنة المظلوم ستلاحقك طوال حياتك

أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الأحد، أن بلاده تتعامل مع ما يحدث في غزة من زاوية إنسانية فحسب. 12.11.2023, سبوتنيك عربي

2023-11-12T18:55+0000

2023-11-12T18:55+0000

2023-11-12T18:55+0000

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وقال أردوغان، في كلمة ألقاها خلال حفل افتتاح مشروع محلي، اليوم الأحد، إن "هذه الأيام تعتبر جميلة لنتنياهو مقارنة بما ينتظره"، وخاطب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قائلا: "عليك أن تعلم أنك سترحل لا محالة، فلعنة المظلوم ستلاحقك طوال حياتك"، حسب وكالة "الأناضول" التركية.وكان أردوغان أكد، في تصريحات للصحفيين، على متن الطائرة في أثناء عودته من المملكة العربية السعودية، بعد مشاركته في القمة العربية الإسلامية غير العادية في الرياض، أمس السبت، أن قطاع غزة أرض فلسطينية قبل كل شيء، ‏وعلى أمريكا تقبل هذا الأمر.‏وشدد على أن "التفاهم مع الرئيس الأمريكي، جو بايدن، مستحيل إذا كانت لديه مقاربة مفادها بأن غزة أرض لإسرائيل والمستوطنين المحتلين وليست للشعب الفلسطيني".وأضاف أنه "لا يمكن ترك مستقبل العالم وحياة الشعوب تحت رحمة 5 دول تملك حق "الفيتو" في مجلس الأمن، وأن الدول الغربية تراقب كل هذه الوحشية الممارسة في قطاع غزة من المدرجات"، معتبرا أن "ما يجري في غزة منذ 36 يوما هو قسوة لا توصف".ومرّ أكثر من شهر على بدء عملية "طوفان الأقصى" التي نفذتها حركة "حماس" الفلسطينية على المستوطنات الإسرائيلية المتاخمة لقطاع غزة، والتي أسرت فيها عددًا من الجنود والمستوطنين الإسرائيليين.وردت إسرائيل بإطلاق عملية "السيوف الحديدية"، وبدأت بتنفيذ قصف عنيف ضد قطاع غزة أسفر عن سقوط آلاف الضحايا المدنيين معظمهم من الأطفال، بحسب الأمم المتحدة، بالتزامن مع قطع الماء والكهرباء والوقود، ووضع قيود كبيرة على دخول المساعدات الإنسانية، حيث تضاعفت الأزمة في القطاع وتحولت إلى مأساة حقيقية.

https://sputnikarabic.ae/20231112/وزير-الدفاع-الإسرائيلي-مستمرون-في-الحرب-حتى-نعيد-المختطفين-من-قطاع-غزة-1083091167.html

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