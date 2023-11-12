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https://sputnikarabic.ae/20231112/أردوغان-يوجه-رسالة-إلى-نتنياهو-لعنة-المظلوم-ستلاحقك-طوال-حياتك-1083092104.html
أردوغان يوجه رسالة إلى نتنياهو: لعنة المظلوم ستلاحقك طوال حياتك
أردوغان يوجه رسالة إلى نتنياهو: لعنة المظلوم ستلاحقك طوال حياتك
أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الأحد، أن بلاده تتعامل مع ما يحدث في غزة من زاوية إنسانية فحسب. 12.11.2023, سبوتنيك عربي
2023-11-12T18:55+0000
2023-11-12T18:55+0000
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وقال أردوغان، في كلمة ألقاها خلال حفل افتتاح مشروع محلي، اليوم الأحد، إن "هذه الأيام تعتبر جميلة لنتنياهو مقارنة بما ينتظره"، وخاطب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قائلا: "عليك أن تعلم أنك سترحل لا محالة، فلعنة المظلوم ستلاحقك طوال حياتك"، حسب وكالة "الأناضول" التركية.وكان أردوغان أكد، في تصريحات للصحفيين، على متن الطائرة في أثناء عودته من المملكة العربية السعودية، بعد مشاركته في القمة العربية الإسلامية غير العادية في الرياض، أمس السبت، أن قطاع غزة أرض فلسطينية قبل كل شيء، ‏وعلى أمريكا تقبل هذا الأمر.‏وشدد على أن "التفاهم مع الرئيس الأمريكي، جو بايدن، مستحيل إذا كانت لديه مقاربة مفادها بأن غزة أرض لإسرائيل والمستوطنين المحتلين وليست للشعب الفلسطيني".وأضاف أنه "لا يمكن ترك مستقبل العالم وحياة الشعوب تحت رحمة 5 دول تملك حق "الفيتو" في مجلس الأمن، وأن الدول الغربية تراقب كل هذه الوحشية الممارسة في قطاع غزة من المدرجات"، معتبرا أن "ما يجري في غزة منذ 36 يوما هو قسوة لا توصف".ومرّ أكثر من شهر على بدء عملية "طوفان الأقصى" التي نفذتها حركة "حماس" الفلسطينية على المستوطنات الإسرائيلية المتاخمة لقطاع غزة، والتي أسرت فيها عددًا من الجنود والمستوطنين الإسرائيليين.وردت إسرائيل بإطلاق عملية "السيوف الحديدية"، وبدأت بتنفيذ قصف عنيف ضد قطاع غزة أسفر عن سقوط آلاف الضحايا المدنيين معظمهم من الأطفال، بحسب الأمم المتحدة، بالتزامن مع قطع الماء والكهرباء والوقود، ووضع قيود كبيرة على دخول المساعدات الإنسانية، حيث تضاعفت الأزمة في القطاع وتحولت إلى مأساة حقيقية.
https://sputnikarabic.ae/20231112/وزير-الدفاع-الإسرائيلي-مستمرون-في-الحرب-حتى-نعيد-المختطفين-من-قطاع-غزة-1083091167.html
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أخبار تركيا اليوم, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, أخبار قطاع غزة, أخبار فلسطين اليوم, بنيامين نتنياهو, رجب طيب أردوغان, العالم
أخبار تركيا اليوم, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, أخبار قطاع غزة, أخبار فلسطين اليوم, بنيامين نتنياهو, رجب طيب أردوغان, العالم

أردوغان يوجه رسالة إلى نتنياهو: لعنة المظلوم ستلاحقك طوال حياتك

18:55 GMT 12.11.2023
© AFP 2023 / OZAN KOSEالرئيس التركي، رجب طيب أردوغان
الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان - سبوتنيك عربي, 1920, 12.11.2023
© AFP 2023 / OZAN KOSE
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أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الأحد، أن بلاده تتعامل مع ما يحدث في غزة من زاوية إنسانية فحسب.
وقال أردوغان، في كلمة ألقاها خلال حفل افتتاح مشروع محلي، اليوم الأحد، إن "هذه الأيام تعتبر جميلة لنتنياهو مقارنة بما ينتظره"، وخاطب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قائلا: "عليك أن تعلم أنك سترحل لا محالة، فلعنة المظلوم ستلاحقك طوال حياتك"، حسب وكالة "الأناضول" التركية.

وتابع: "لماذا؟ أولئك المسنّون، أولئك الأطفال، أولئك الذين تتراوح أعمارهم بين 3 سنوات و5 سنوات ملفوفون في الأكفان، تلك الأمهات اللاتي شممن أجساد هؤلاء الأطفال الشهداء وأخذنهم إلى القبر، لعناتهم لن تتركك تفلح".

وكان أردوغان أكد، في تصريحات للصحفيين، على متن الطائرة في أثناء عودته من المملكة العربية السعودية، بعد مشاركته في القمة العربية الإسلامية غير العادية في الرياض، أمس السبت، أن قطاع غزة أرض فلسطينية قبل كل شيء، ‏وعلى أمريكا تقبل هذا الأمر.‏
وزير الدفاع الإسرائيلي الجديد، يوآف غالانت - سبوتنيك عربي, 1920, 12.11.2023
وزير الدفاع الإسرائيلي: مستمرون في الحرب على غزة حتى نعيد الأسرى
18:08 GMT
وشدد على أن "التفاهم مع الرئيس الأمريكي، جو بايدن، مستحيل إذا كانت لديه مقاربة مفادها بأن غزة أرض لإسرائيل والمستوطنين المحتلين وليست للشعب الفلسطيني".
وأضاف أنه "لا يمكن ترك مستقبل العالم وحياة الشعوب تحت رحمة 5 دول تملك حق "الفيتو" في مجلس الأمن، وأن الدول الغربية تراقب كل هذه الوحشية الممارسة في قطاع غزة من المدرجات"، معتبرا أن "ما يجري في غزة منذ 36 يوما هو قسوة لا توصف".
ومرّ أكثر من شهر على بدء عملية "طوفان الأقصى" التي نفذتها حركة "حماس" الفلسطينية على المستوطنات الإسرائيلية المتاخمة لقطاع غزة، والتي أسرت فيها عددًا من الجنود والمستوطنين الإسرائيليين.
وردت إسرائيل بإطلاق عملية "السيوف الحديدية"، وبدأت بتنفيذ قصف عنيف ضد قطاع غزة أسفر عن سقوط آلاف الضحايا المدنيين معظمهم من الأطفال، بحسب الأمم المتحدة، بالتزامن مع قطع الماء والكهرباء والوقود، ووضع قيود كبيرة على دخول المساعدات الإنسانية، حيث تضاعفت الأزمة في القطاع وتحولت إلى مأساة حقيقية.
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